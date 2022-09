NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Sunday ATLANTA FALCONS at LOS ANGELES RAMS — ATLANTA: WR…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Sunday

ATLANTA FALCONS at LOS ANGELES RAMS — ATLANTA: WR Damiere Byrd, TE Feleipe Franks, LB Nick Kwiatkoski, LB Quinton Bell, OL Chuma Edoga, DL Matt Dickerson. LOS ANGELES: DB Derion Kendrick, WR Van Jefferson, QB Bryce Perkins, DB Russ Yeast, OL Brian Allen, WR Lance McCutcheon.

CAROLINA PANTHERS at NEW YORK GIANTS — CAROLINA: WR Laviska Shenault Jr, LB Brandon Smith, G Cade Mays, DT Phil Hoskins, DE Amare Barno. NEW YORK GIANTS: OLB Kayvon Thibodeaux, WR Wan’Dale Robinson, S Jason Pinnock, CB Aaron Robinson, CB Nick McCloud, OLB Azeez Ojulari, T Tyre Phillips.

INDIANAPOLIS COLTS at JACKSONVILLE JAGUARS — INDIANAPOLIS: QB Sam Ehlinger, CB Dallas Flowers, C Wesley French, LB Shaquille Leanard, WR Michael Pittman, WR Alec Pierce, OT Luke Tenuita. JACKSONVILLE: WR Kendric Pryor, S Daniel Thomas, RB Snoop Conner, CB Montaric Brown, OLB De’Shaan Dixon.

MIAMI DOLPHINS at BALTIMORE RAVENS — MIAMI: RB Myles Gaskin, WR Erik Ezukanma, QB Skyler Thompson, LB Channing Tindall, TE Cethan Carter, TE Hunter Long. BALTIMORE: WR James Proche, CB Brandon Stephens, RB J.K. Dobbins, T Ronnie Stanley, TE Nick Boyle, DT Travis Jones.

NEW ENGLAND PATRIOTS at PITTSBURGH STEELERS — NEW ENGLAND: S Joshuah Bledsoe, OG Chasen Hines, CB Marcus Jones, DE Sam Roberts, QB Bailey Zappe. PITTSBURGH: LB David Anenih, C Kendrick Green, DE Isaiahh Loudermilk, LB Mark Robinson, QB Mason Rudolph, WR Steven Sims.

NEW YORK JETS at CLEVELAND BROWNS — CLEVELAND: QB Kellen Mond, WR Michael Woods II, RB D’Ernest Johnson, S Richard LeCounte III, T Chris Hubbard, T Jack Conklin, DT Perrion Winfrey. NEW YORK JETS: TE Lawrence Cager, CB Bryce Hall, DE Bryce Huff, OT Conor McDermott, WR Denzel Mims, TE C.J. Uzomah, QB Zach Wilson.

SEATTLE SEAHAWKS AT SAN FRANCISCO 49ERS — SEATTLE: CB Artie Burns, CB Justin Coleman, S Joey Blount, T Jake Curhan, WR Dareke Young, DT Myles Adams. SAN FRANCISCO: TE George Kittle, OL Daniel Brunskill, OL Nick Zakelj, QB Brock Purdy, DE Kemoko Turay.

TAMPA BAY BUCCANEERS at NEW ORLEANS SAINTS — TAMPA BAY: WR Julio Jones, WR Chris Godwin, OT Donovan Smith, TE Kyle Rudolph, CB Zyon McCollum, RB Ke’Shawn Vaughn, QB Kyle Trask. NEW ORLEANS: RB Alvin Kamara, WR Tre’Quan Smith, DE Payton Turner, TE Nick Vannett, OL Wyatt Davis, CB Paulson Adebo.

WASHINGTON COMMANDERS at DETROIT LIONS — WASHINGTON: QB Sam Howell, S Kam Curl, CB Tariq Castro-Fields, G Wes Schweitzer, G Chris Paul, DT Benning Potoa’e, TE Cole Turner. DETROIT: DL Austin Bryant, CB Amani Oruwariye, S Ifeatu Melifonwu, DL Demetrius Taylor, G Jonah Jackson, C Frank Ragnow, TE James Mitchell.

