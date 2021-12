List of inactive players for NFL games in Week 15

HOUSTON AT JACKSONVILLE Texans: DB Justin Reid (concussion/illness); DB Jimmy Moreland; FB Paul Quessenberry; QB Deshaun Watson. Jaguars: RB Carlos…

HOUSTON AT JACKSONVILLE

Texans: DB Justin Reid (concussion/illness); DB Jimmy Moreland; FB Paul Quessenberry; QB Deshaun Watson.

Jaguars: RB Carlos Hyde (concussion); Nevin Lawson; OL Will Richardson Jr.; TE Luke Farrell; DE/OLB Jordan Smith; DT Jay Tufele.

TENNESSEE at PITTSBURGH

Titans: LB Joe Jones; LB David Long; OL Daniel Munyer; G Rodger Saffold; DL Larrell Murchison; DT Teair Tart.

Steelers: QB Dwayne Haskins; RB Anthony McFarland; LB Buddy Johnson; TE Kevin Rader; DT Isaiah Buggs.

CAROLINA AT BUFFALO

Panthers: DT Derrick Brown (reserve/COVID-19 list); CB A.J. Bouye (foot); WR Shi Smith; LB Kamal Martin; G Deonte Brown; G Trent Scott; DE Darryl Johnson.

Bills: LT Dion Dawkins (reserve/COVID-19 list); G Jon Feliciano (reserve/COVID-19 list); LB Tyrel Dodson (reserve/COVID-19 list); WR Emmanuel Sanders (knee); RB Zack Moss; DE A.J. Epenesa (ankle).

ARIZONA AT DETROIT

Cardinals: QB Trace McSorley; CB Breon Borders; RB Eno Benjamin; NT Zach Kerr.

Lions: RB D’Andre Swift (shoulder); LB Julian Okwara (ankle); S Tracy Walker (illness); G Jonah Jackson (back); WR Trinity Benson; OT Will Holden; QB David Blough.

N.Y. JETS AT MIAMI

Jets: RB La’Mical Perine; RB Ty Johnson; CB Isaiah Dunn; DL Shaq Lawson; DL Tim Ward; OL George Fant.

Dolphins: CB Trill Williams; S Jevon Holland; S Will Parks; TE Adam Shaheen; DT John Jenkins.

DALLAS AT N.Y. GIANTS

Cowboys: T Tyron Smith (ankle); QB Will Grier; CB Nahshon Wright; S Israel Mukuamu; DE Azur Kamara, WR Simi Fehoko.

Giants: QB Daniel Jones (neck); G Ben Bredeson (ankle).

