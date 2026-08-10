Vuelo de Alaska Airlines activa protocolo de emergencias tras las amenazas de un pasajero

Un vuelo de Alaska Airlines que partía del Aeropuerto Internacional de Miami se vio obligado a retrasar su salida el…

Un vuelo de Alaska Airlines que partía del Aeropuerto Internacional de Miami se vio obligado a retrasar su salida el domingo por la noche y a activar protocolos de emergencia tras recibir “amenazas” por parte de pasajeros, según grabaciones de audio del control de tráfico aéreo revisadas por CNN.

Una investigación determinó que no existía ninguna amenaza creíble, informó la oficina del sheriff, según la cadena afiliada a CNN WFOR. No obstante, se ordenó a los pasajeros desembarcar por precaución y el vuelo sufrió un retraso.

Dos pasajeros fueron retirados del avión, según WFOR, y posteriormente fueron reubicados en otro vuelo.

En el audio del control de tráfico aéreo, se escucha al piloto del vuelo 305 de Alaska Airlines que cubría la ruta de Miami a Seattle informar a los controladores sobre un altercado a bordo mientras la aeronave rodaba por la pista.

“Hemos puesto el freno y tenemos un altercado con pasajeros a bordo en este momento; hay amenazas por parte de los pasajeros”, se escucha decir al piloto, según el audio proporcionado por ATC.com.

“Queremos activar el protocolo de bloqueo. Estamos apagando los motores y el freno de estacionamiento está puesto”, añadió el piloto.

Un controlador responde: “Entendido”.

“Los auxiliares de vuelo han recibido amenazas de pasajeros a bordo de la aeronave”, responde el piloto.

“¿Necesitan que contactemos a las fuerzas del orden?”, pregunta el controlador. “Por supuesto”, responde el piloto.

El controlador indica entonces a los pilotos que regresen a la puerta de embarque y les informa que tendrán “a las fuerzas del orden listas para intervenir”.

Agentes del distrito aeroportuario de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron a la puerta de embarque donde regresó el avión, según informó WBFS.

CNN se ha puesto en contacto con Alaska Airlines, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y la Administración Federal de Aviación (FAA).

El Aeropuerto Internacional de Miami remitió las consultas a la aerolínea y a la oficina del sheriff.

Una vez que se autorizó la continuidad de la operación tras la inspección, se permitió a los pasajeros volver a embarcar y el vuelo prosiguió sin más incidentes.

Según Flightradar24, la salida del vuelo estaba programada para las 06:29 p.m. del domingo. Finalmente despegó alrededor de las 08:45 p.m., según WFOR.

The-CNN-Wire

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