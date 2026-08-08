¿Ver demasiada televisión es malo para tu cerebro? Es posible

¿Sospechas que pasar horas todos los días frente al televisor no le está haciendo ningún favor a tu cerebro? Un…

¿Sospechas que pasar horas todos los días frente al televisor no le está haciendo ningún favor a tu cerebro? Un nuevo estudio sugiere que podrías estar en lo cierto.

Los investigadores descubrieron que las personas que declararon ver más televisión en la mediana edad tenían un menor volumen cerebral décadas después en áreas relacionadas con el lenguaje y el pensamiento. Por otro lado, estar sentado en el trabajo se asoció con indicadores cerebrales más saludables.

¿Qué podemos deducir de estos hallazgos? ¿Significa esto que es hora de apagar la televisión para siempre? Para ayudar a responder estas preguntas, hablé con la Dra. Leana Wen, experta en bienestar de CNN, médica de urgencias y profesora clínica asociada en la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de Salud de Baltimore.

CNN: ¿Se asocia ver televisión con cambios en el cerebro años después?

Dra. Leana Wen: Eso es lo que encontró este estudio, aunque es importante comprender exactamente qué midieron los investigadores y qué conclusiones podemos extraer.

Investigadores analizaron datos de más de 1.700 participantes en un estudio de larga duración financiado por los Institutos Nacionales de la Salud. Los participantes, de mediana edad, informaron sobre la frecuencia con la que veían televisión y el tiempo que pasaban sentados en el trabajo durante el año anterior. En cuanto al tiempo dedicado a ver televisión, respondieron a un cuestionario estandarizado en el que indicaban la frecuencia con la que veían la televisión y clasificaban sus hábitos en una de cinco categorías: nunca, rara vez, a veces, a menudo o muy a menudo. Los participantes tenían entre 45 y 64 años al inicio del estudio, con una edad promedio de 53 años. Más de dos décadas después, se sometieron a resonancias magnéticas cerebrales.

Las personas que informaron ver televisión “muy a menudo” a menudo tenían volúmenes más pequeños en varias regiones del cerebro, incluidas partes involucradas en el control cognitivo y el lenguaje, así como áreas que son especialmente vulnerables en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. Estos espectadores también presentaban más hiperintensidades de la sustancia blanca, que son cambios observados en la resonancia magnética que reflejan lesión en los pequeños vasos sanguíneos del cerebro y se han vinculado con el deterioro cognitivo y la demencia.

CNN: Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que la actividad sedentaria en otro contexto —el trabajo— no se relacionó con los mismos cambios cerebrales. ¿Por qué ver la televisión podría ser diferente a estar sentado en el trabajo?

Wen: Este hallazgo interesante sugiere que no todas las actividades sedentarias son iguales. Ver televisión es una actividad cognitivamente pasiva porque los espectadores principalmente reciben información en lugar de procesarla activamente. Estar sentado en el trabajo suele implicar exigencias mentales muy diferentes. Puedes responder correos electrónicos, trabajar en proyectos e interactuar con colegas. Esas actividades activan múltiples redes cerebrales, aunque estés sentado.

El estudio no demuestra que las actividades mentalmente estimulantes protejan el cerebro, pero los hallazgos coinciden con un creciente cuerpo de investigación que sugiere que el compromiso cognitivo ayuda a reducir el riesgo de demencia. Estudios previos también han encontrado diferencias entre comportamientos sedentarios pasivos, como ver televisión, y otros más mentalmente activos, incluidos resolver rompecabezas y estar mentalmente involucrado durante el trabajo.

CNN: ¿Demuestra este estudio que ver la televisión causa cambios cerebrales negativos?

Wen: No. Este fue un estudio observacional, lo que significa que puede identificar asociaciones, pero no establecer causa y efecto.

Es posible que las personas que veían más televisión difirieran de las que veían menos en aspectos que los investigadores no pudieron explicar completamente, a pesar de haber ajustado por muchos factores, como la edad, la educación, la actividad física, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la diabetes, la hipertensión y el índice de masa corporal.

También es posible que cambios sutiles en la salud cerebral influyeran en los hábitos de las personas años antes de que se realizaran las resonancias magnéticas, de modo que las personas con alteraciones en la materia cerebral fueran más propensas a pasar sus días viendo televisión que los participantes que no presentaban dichas alteraciones.

Aun así, este fue un estudio bien realizado que siguió a los participantes durante más de dos décadas y utilizó resonancias magnéticas cerebrales detalladas en lugar de pruebas subjetivas. Si bien los hallazgos no deben interpretarse como prueba de que la televisión daña el cerebro, se suman a la creciente evidencia de que el comportamiento pasivo y sedentario prolongado no es ideal para la salud cerebral a largo plazo.

CNN: Los investigadores ajustaron por la actividad física. ¿Significa eso que ir al gimnasio no es suficiente para compensar las horas dedicadas a ver televisión?

Wen: Es un punto interesante porque sabemos que mantenerse físicamente activo ayuda a reducir el riesgo de demencia. Pero el ejercicio regular no compensa todos los demás factores de riesgo.

En este estudio, la asociación entre ver mucha televisión y los cambios cerebrales se mantuvo incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta la actividad física. En otras palabras, alguien que hace ejercicio con regularidad, pero también pasa muchas horas cada día viendo televisión aún tiene riesgos adicionales de peor salud cognitiva debido a su comportamiento pasivo y sedentario. Mantenerse físicamente activo y limitar este tipo de comportamiento pasivo y sedentario prolongado parecen ser importantes.

CNN: ¿Deberían las personas renunciar a ver televisión? ¿Qué pasa con otras formas de tiempo de pantalla pasivo, como desplazarse en un teléfono o tableta?

Wen: No creo que este estudio signifique que la gente deba dejar de consumir todo tipo de contenido en pantalla. Ver un evento deportivo, seguir un programa favorito o ver una película puede ser divertido y relajante; además, estos pasatiempos nos ayudan a conectar con familiares y amigos, lo cual es beneficioso para nuestra salud en muchos aspectos.

En mi opinión, la conclusión clave es reflexionar sobre cuánto tiempo dedicamos a actividades pasivas frente a la pantalla y qué actividades sustituimos con ellas. Si pasamos varias horas viendo televisión o en las redes sociales en lugar de hacer ejercicio, interactuar socialmente en persona, leer o realizar otras actividades que estimulen la mente, eso no es lo ideal para la salud cerebral.

La gente debe tener en cuenta que no todo el tiempo frente a la pantalla es igual. Por ejemplo, participar en una clase de idiomas en línea —en la que se aprende una nueva habilidad y se interactúa activamente con otras personas— estimula el cerebro de manera diferente a ver programas de televisión de forma pasiva o navegar por internet sin un propósito concreto. Y siempre es una buena idea evitar estar sentado durante períodos largos e ininterrumpidos levantándose periódicamente para estirarse y caminar un poco.

CNN: Además de reducir el tiempo de pantalla pasivo, ¿cuáles son las formas basadas en evidencia para proteger la salud cerebral a medida que envejecemos?

Wen: La actividad física regular es una de las intervenciones más sólidas respaldadas por la investigación. También lo es controlar la presión arterial, tratar afecciones crónicas como la diabetes, evitar fumar, limitar el consumo excesivo de alcohol, dormir lo suficiente y mantener un peso saludable. Un patrón de alimentación de estilo mediterráneo rico en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, pescado y grasas saludables también se ha asociado con una mejor salud cerebral.

Mantenerse socialmente conectado es fundamental, al igual que tratar la pérdida auditiva, la depresión y otros factores que pueden impedir que las personas pasen tiempo con sus seres queridos. Ninguna actividad por sí sola puede garantizar la protección contra la demencia, pero la combinación de decisiones cotidianas —incluida la forma en que empleamos nuestro tiempo libre— puede marcar la diferencia a lo largo de las décadas.

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