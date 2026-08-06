Una subcomisión del Senado obtiene el teléfono de Fauci antes de la votación por desacato

Un portavoz del presidente de la comisión, el senador republicano Ron Johnson, informó a CNN el miércoles que una subcomisión…

Un portavoz del presidente de la comisión, el senador republicano Ron Johnson, informó a CNN el miércoles que una subcomisión del Senado que investiga al Dr. Anthony Fauci ha obtenido una copia de su iPhone.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos proporcionó el teléfono a la comisión de Johnson, la Subcomisión Permanente de Investigaciones de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, antes de una votación prevista para declarar al científico jubilado en desacato al Congreso por negarse a testificar en una audiencia la semana pasada.

El hecho de que Johnson posea una copia del teléfono —que Fauci utilizó durante su etapa como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas— podría impulsar los esfuerzos de los republicanos en el Congreso para investigar y, potencialmente, atacar a Fauci y sus acciones durante la pandemia de covid-19.

“Espero que este dispositivo responda a muchas de las preguntas que se negó a contestar en la audiencia de la semana pasada”, escribió Johnson en las redes sociales el miércoles por la noche.

CNN se ha puesto en contacto con un portavoz de Fauci para obtener comentarios.

El senador Rand Paul, quien preside la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado y ha tenido numerosos enfrentamientos con Fauci, citó en junio al exdirector del NIAID, de 85 años, para que compareciera ante el Congreso.

La semana pasada, Fauci invocó su derecho constitucional a no autoincriminarse más de 100 veces a lo largo de la mediática y a menudo polémica audiencia que los republicanos esperaban que lo expusiera a acusaciones de perjurio, después de una investigación de años destinada a validar la creencia de Paul y otros republicanos de que Fauci orquestó un encubrimiento de los orígenes del coronavirus.

Los republicanos, frustrados, han intentado presentar la falta de cooperación de Fauci como una nueva prueba de culpabilidad, a pesar de no haber podido demostrarla. Para los demócratas, la audiencia representó tan solo el último episodio de un prolongado esfuerzo republicano por minimizar la gravedad de una pandemia que ha cobrado la vida de más de un millón de estadounidenses, muchos de ellos durante la presidencia de Donald Trump.

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la obtención del teléfono de Fauci por parte de la comisión de Johnson.

La Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado votará el jueves por la mañana una resolución para declarar a Fauci en desacato al Congreso por invocar la Quinta Enmienda a lo largo de su testimonio.

Cuando se le preguntó a principios de esta semana si el panel contaría con los votos necesarios, Paul respondió: “Lo sabremos el jueves”.

Paul también dijo que la comisión enviaría inmediatamente los resultados al Departamento de Justicia, e insistió en que la comisión no necesita una votación en pleno del Senado para remitir a Fauci a cargos por desacato.

“Nosotros no nos encargamos de presentar cargos, lo hace el Departamento de Justicia. Si ganamos la votación del jueves, mi plan es enviarlo al Departamento de Justicia”, dijo.

Antes de la polémica comparecencia de Fauci en el Capitolio, la comisión de Paul publicó más de 1.100 páginas de su diario personal, correspondientes al período comprendido entre 2019 y 2022. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., declaró a Fox News que había entregado los archivos a Paul y Johnson tras encontrarlos en servidores gubernamentales después de una búsqueda de ocho meses.

Las entradas documentaban sus frecuentes apariciones en los medios de comunicación y su creciente fama, arrojando luz sobre sus interacciones con celebridades y decenas de miembros de los medios de comunicación, incluidos algunos periodistas de CNN.

Las entradas del diario también narran la creciente preocupación de Fauci por la covid-19, su frustración con la respuesta del Gobierno y sus relaciones conflictivas con funcionarios de las administraciones de Trump y Biden.

La presión ejercida por Paul y otros llevó al presidente Joe Biden a indultar preventivamente a Fauci durante sus últimos días en el cargo, protegiéndolo así de los cargos relacionados con cualquier comentario realizado en años anteriores.

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