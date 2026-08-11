Una depresión tropical podría formarse pronto en el Atlántico, pero ¿podrá sobrevivir a las condiciones hostiles de El Niño?

El fenómeno de El Niño ha estado frenando la actividad de la temporada de huracanes en el Atlántico durante semanas,…

El fenómeno de El Niño ha estado frenando la actividad de la temporada de huracanes en el Atlántico durante semanas, impidiendo en gran medida que la cuenca despierte y genere tormentas. Sin embargo, existe al menos una posible perturbación tropical con probabilidades de sacudir a la temporada de su letargo.

El Centro Nacional de Huracanes está monitoreando una zona en el Atlántico tropical que presenta una probabilidad del 70 % —o “alta”— de convertirse al menos en una depresión tropical hacia finales de esta semana. También existe otra área en el Atlántico norte con probabilidades mucho menores de desarrollo, y solo para el próximo día o el siguiente.

La próxima tormenta tropical que se forme en cualquier parte de la cuenca recibirá el nombre de Cristóbal.

Por lo general, a mediados de agosto es cuando la actividad tropical entra en su fase más intensa. No obstante, cualquier sistema con potencial de desarrollo tropical tendrá que librar una batalla cuesta arriba para formarse y mantenerse activo frente a la influencia de El Niño.

El principal desafío que enfrentan estos sistemas es la intensa cizalladura del viento asociada a El Niño, que es capaz de disipar tormentas. Es una fuerza que probablemente persistirá a medida que El Niño se intensifique en los próximos meses, llegando a convertirse potencialmente en un “Super El Niño” de récord.

La cizalladura del viento consiste en un cambio en la velocidad o dirección del viento a diferentes niveles de la atmósfera, que puede impedir la formación inicial de tormentas, frenar su fortalecimiento o incluso desintegrarlas por completo. Actualmente, esta condición está firmemente establecida sobre las zonas del Atlántico que, en condiciones normales, registrarían la mayor actividad.

Este es precisamente el escenario que motivó, desde un principio, los numerosos pronósticos de una temporada con actividad inferior a la media. Hasta ahora, la temporada de huracanes ha cumplido con dichas expectativas: ha sido el inicio de temporada menos activo desde 2009.

Arthur y Bertha han sido las únicas tormentas tropicales registradas hasta la fecha. Ambas se formaron cerca de la costa del Golfo y sufrieron el constante embate de la cizalladura del viento durante todo su recorrido, lo que impidió que se fortalecieran significativamente y limitó su impacto general.

Los próximos sistemas tropicales podrían seguir una trayectoria similar, aunque en ubicaciones distintas.

La zona del Atlántico oriental con alta probabilidad de desarrollo marca la primera vez en toda la temporada que un sistema podría formarse en un lugar distinto a las proximidades de la costa estadounidense.

Esta área del Atlántico —conocida como la región principal de desarrollo— suele volverse muy activa en esta época de una temporada típica, ya que la cizalladura del viento disminuye y las temperaturas del océano aumentan, proporcionando abundante energía a los sistemas tropicales.

Sin embargo, debido a El Niño, dicha cizalladura persiste con fuerza y ​​recientemente ha alcanzado niveles récord, según Phil Klotzbach, experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

Podría abrirse una ventana de oportunidad después del miércoles para que el sistema con alta probabilidad de desarrollo reciba el impulso energético necesario para superar parte de la cizalladura.

El sistema podría convertirse en depresión tropical tan pronto como el jueves, mientras se desplaza hacia el oeste a través del Atlántico tropical. No obstante, no está claro cuánto podría intensificarse.

Los modelos informáticos de pronóstico tampoco tienen certeza sobre la trayectoria que seguirá el sistema a partir de ese punto. Algunos lo sitúan cerca del Caribe oriental a finales de esta semana, donde se enfrentaría a una mayor cizalladura. Otros proyectan una curva hacia el noreste de la región, donde el sistema podría librarse de la peor cizalladura y dirigirse hacia mar abierto en el Atlántico, siempre que logre sobrevivir hasta entonces.

La otra zona con potencial de desarrollo dispone de un margen de tiempo más reducido para formarse antes de que las condiciones se vuelvan más hostiles a mediados de semana.

Una temporada de huracanes normal en el Atlántico suele registrar al menos tres tormentas tropicales para el 3 de agosto y cuatro para el 15 de agosto. Bertha, la segunda tormenta de la temporada y la última en desplazarse por la cuenca, afectó a la costa estadounidense del Golfo a finales de julio.

La temporada también presenta un retraso en cuanto a huracanes: el primero suele formarse alrededor del 11 de agosto. El huracán Erin se formó poco después de esa fecha, mientras que en 2024 ya se habían registrado dos huracanes para ese momento.

El periodo comprendido entre mediados de agosto y mediados de octubre es cuando se forman la mayoría de las tormentas tropicales y huracanes, por lo que aún hay tiempo suficiente para que surjan nuevos sistemas. Sin embargo, diversos organismos, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Universidad Estatal de Colorado, confían cada vez más en sus pronósticos de una temporada con poca actividad en general. La NOAA publicó la semana pasada una actualización de su pronóstico que elevó del 55 % al 75 % la probabilidad de una temporada con actividad inferior al promedio. Dicha previsión también redujo considerablemente el rango estimado del número total de huracanes intensos —de categoría 3 o superior—, pasando de una estimación de entre uno y tres a una de entre cero y dos.

Si la temporada de 2026 concluye sin registrar ningún huracán intenso, sería la primera vez desde 2013 que no se produce un ciclón de tal magnitud.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.