Trump no despide a Pirro horas después de decir que se “acobardó” en el caso del estanque reflectante

El presidente Donald Trump, quien ha dicho que la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, “se acobardó” ante…

El presidente Donald Trump, quien ha dicho que la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, “se acobardó” ante el caso de vandalismo en el estanque reflectante, no despidió a su aliada de larga data durante una reunión vespertina en la Casa Blanca, ni ella presentó su renuncia, según informaron varias fuentes a CNN.

Trump había estado considerando destituirla después de que el Departamento de Justicia concluyera que los problemas con la piscina se debían a una renovación defectuosa y no a vandalismo, según informaron a CNN el lunes dos personas cercanas a él. El presidente pasó el fin de semana furioso por esa decisión, dijo una de las fuentes, señalando que estaba “furioso” con Pirro, frustración que luego expresó públicamente en el Despacho Oval.

“Me decepcionó Jeanine Pirro. Me decepcionó muchísimo”, declaró a los periodistas en un evento ajeno al tema. “Se desmoronó como un paraguas”.

Esa misma tarde, Trump se reunió en la Casa Blanca con Pirro y el secretario del Interior, Doug Burgum, según informó a CNN una persona familiarizada con la reunión. Otras personas también estuvieron presentes.

El caso del estanque reflectante ha enfrentado a los dos funcionarios designados por Trump en los últimos días. En un documento presentado ante el tribunal la semana pasada, la oficina de Pirro culpó directamente a otras agencias federales, incluido el Departamento del Interior, por no haber proporcionado información sobre la fallida renovación. Burgum, por su parte, ha respaldado las acusaciones de vandalismo de Trump.

El Departamento de Justicia reconoció en su presentación judicial del viernes que la renovación del Estanque Reflectante, valorada en US$ 14 millones y llevada a cabo por el presidente, fue “precipitada y chapucera”, y anunció que retiraba la causa penal contra el exatleta olímpico David Hearn, acusado de vandalizar el monumento.

Parte del enfado de Trump por la presentación de la demanda se debió a que lo tomó por sorpresa, según declaró un alto funcionario del gobierno. “El presidente no sabía de antemano que ella iba a hacer eso”, añadió.

CNN contactó a la oficina de Pirro y al Departamento de Justicia para obtener comentarios sobre la posibilidad de que Trump la destituyera. La Casa Blanca remitió a CNN a las declaraciones previas del presidente sobre la denuncia y no hizo comentarios sobre el contenido de dicha información.

“Francamente, creo que se acobardó, porque el juez fue realmente despiadado. En lugar de perseguir a los responsables, el juez la persiguió a ella y a su departamento, y supongo que se acobardó”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

Trump y Pirro también hablaron por teléfono el sábado sobre la presentación de la demanda. Su conversación “no fue agradable”, dijo una de las fuentes, cuyas palabras se leyeron durante la llamada.

Según otra fuente, Pirro le dijo a Trump que los funcionarios de carrera de su oficina eran los responsables de la presentación de la demanda. Un fiscal veterano que supervisa los procesos judiciales en el Tribunal Superior de DC firmó el viernes la solicitud de desestimación del caso.

Además de la llamada del sábado, Pirro ha hablado con Trump en varias ocasiones sobre la situación.

El sábado, Trump criticó públicamente la medida, publicando en Truth Social : “Estoy totalmente en desacuerdo con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, sobre el estanque reflectante. ¿En qué estaba pensando? Para mí, fue un caso puro de vandalismo”.

Pirro argumentó en su escrito que el Departamento del Interior “proporcionó información insuficiente al inicio de este caso”.

“Si el Departamento del Interior hubiera facilitado la información que claramente obre en su poder, el gobierno no habría solicitado una acusación formal ante un gran jurado”, se lee en el comunicado.

A pesar de esas acusaciones, el presidente no se ha enfadado con Burgum, según las fuentes, y sigue creyendo que los vándalos son los responsables de los daños al estanque reflectante. Burgum desestimó el argumento de Pirro en una publicación en redes sociales el sábado, afirmando: “La evidencia es clara: los vándalos han causado daños al estanque reflectante en repetidas ocasiones”.

Sin embargo, las comunicaciones internas que CNN recibió a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) entre el Servicio de Parques Nacionales, que supervisó el proyecto bajo el Departamento del Interior, y DC Water desde marzo hasta el mes pasado, no mencionan ningún acto de vandalismo, ya que el departamento tenía previsto vaciar la piscina.

Trump había dicho que sería necesario vaciar la piscina para reparar los daños causados por el presunto vandalismo; sin embargo, un correo electrónico del Servicio de Parques Nacionales (NPS) reconoció ya el 1 de julio que la piscina tendría que vaciarse debido a la presencia de algas. La agencia también evaluó la posibilidad de teñir el agua de la piscina; en el pasado, el agua se ha teñido de negro para mejorar su reflejo.

Mientras tanto, los fiscales federales han retirado los cargos contra otras tres personas que anteriormente habían sido acusadas de destrucción de propiedad en el Estanque Reflectante, según consta en los documentos judiciales de Washington. Los tres se enfrentaban a multas de hasta US$ 1.000 y una pena máxima de 180 días de prisión.

Hearn, quien previamente se declaró inocente del cargo de delito grave ante el Tribunal Superior de Washington, cuenta con opciones legales que podrían revelar detalles aún más comprometedores sobre cómo se manejó su caso. Hasta el lunes por la tarde, el juez no había desestimado oficialmente los cargos contra Hearn, y se espera que sus abogados presenten una respuesta a la solicitud de Pirro para que se desestime el caso esta semana.

“No descartamos ninguna opción”, dijo Michael R. Bromwich, abogado que representa a Hearn.

Entre sus opciones se incluyen: remitir a los fiscales implicados a una autoridad disciplinaria del colegio de abogados; solicitar a los inspectores generales que examinen la conducta del Departamento de Justicia y del Departamento del Interior; interponer demandas; solicitar más información del expediente del gran jurado que documente la presentación de la acusación por parte de los fiscales; y pedir al juez que desestime el caso para que no pueda reabrirse. Hasta el momento, la oficina de Pirro solo ha solicitado la desestimación del cargo contra Hearn sin perjuicio, lo que significa que los fiscales no tendrían prohibido intentar reabrir el caso posteriormente.

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