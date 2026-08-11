Un susurro entre los escombros llevó a este hombre a rescatar a un bebé tras el terremoto en Cali

Cuando el terremoto sacudió Cali, Brian Osorio Zuluaga estaba en el trabajo. Después de intentar comunicarse con su abuela, tomó…

Cuando el terremoto sacudió Cali, Brian Osorio Zuluaga estaba en el trabajo. Después de intentar comunicarse con su abuela, tomó su moto rumbo a casa. En el camino vio una unidad residencial de cinco pisos derrumbada y decidió detenerse.

Era La Torre del Limonar, un edificio residencial que quedó parcialmente reducido a escombros tras el sismo. Al llegar, encontró a los vecinos en la calle. “Estaban todos pues en prendas de dormir, en pijama, unas personas llorando, otros en estado de shock”, contó en una entrevista con CNN. Osorio se acercó a los escombros. Una mujer le advirtió que había una fuga de gas y cables de energía sueltos.

Aun así, decidió entrar. “Pues sea lo que Dios quiera y di un paso”, dijo el hombre.

Comenzó a gritar entre los restos para saber si había alguien atrapado. Al principio no escuchó ninguna respuesta. Después oyó a una niña. “Entonces yo comencé allá a llamar. Hay una niña, hay una niña”, contó.

Varias personas se acercaron para ayudar. La niña estaba junto a su tía, cuya pierna había quedado atrapada y se había fracturado. Mientras intentaban sacarlas, Osorio pidió silencio.

Fue entonces cuando escuchó otro ruido, apenas un susurro. “Sí, aquí estoy. Estoy con un bebé”, dice que le respondió la voz de un hombre.

Osorio logró identificar de dónde venía esa voz y pidió ayuda. Siete personas que se encontraban cerca comenzaron a retirar los escombros junto con él para llegar hasta el hombre y el bebé. Una gran plancha de concreto les impedía el paso. El primer intento de levantarla no funcionó. Lo intentaron nuevamente.

“Les dimos al segundo a la cuenta de 3. Juntamos 123 para arriba”, dice. La pieza era demasiado pesada para arrojarla hacia un lado, porque podía haber más personas debajo. Decidieron mantenerla levantada mientras otros retiraban los escombros. Entonces apareció la cabeza del bebé.

“Ahí se puede observar, pues como la cabecita del bebé que pues estaba como moradito porque no podía respirar”, dijo Osorio sobre el impactante video del momento que compartió con CNN.

Mientras retiraban los restos, el bebé comenzó a llorar. “Ya cuando fuimos sacando el escombro, el niño comenzó a llorar, o sea, como a respirar”.

Finalmente lograron sacarlo. Osorio recibió al bebé y se lo entregó a un policía, quien lo llevó a una ambulancia. Después, dice que los cuerpos de bomberos continuaron con el rescate del hombre que había estado atrapado con el pequeño.

Horas después del rescate, Osorio regresó al lugar. Entre los escombros vio ropa, zapatos y un peluche cubiertos de polvo. También pensó en las personas que podían seguir atrapadas.

“Todo eso se te viene a la cabeza”, dijo y contó que desde el rescate no ha podido volver a comunicarse con el hombre que estaba con el bebé. No sabe cómo están después de haber sido trasladados, aunque espera que ambos estén bien.

Para Osorio, lo ocurrido no fue el resultado del esfuerzo de una sola persona. Mover la enorme pieza de concreto habría sido imposible sin los demás voluntarios.

“Nadie solo pudiera haber levantado ese pedazo de escombro tan pesado que era”, dijo.

En medio del desastre, Osorio cree que dar el primer paso puede hacer la diferencia. “Eso fue el mayor aporte que hice, tomar la iniciativa así rápidamente”, dijo. Para él, la respuesta de los vecinos demuestra que una persona puede hacer que otras se sumen. “No es bueno quedarse quieto sino actuar”, dijo. “Todo suma”.

Después del terremoto que sacudió este lunes el oeste de Colombia, vecinos, bomberos, policías y militares continúan las labores de rescate en distintos puntos de la ciudad en medio de la tragedia que ya dejó más de 200 muertos.

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