Un segundo tren descarrila en Inglaterra en menos de 24 horas

Un segundo tren ha descarrilado en el sureste de Inglaterra en menos de 24 horas, informó este viernes la Policía…

Un segundo tren ha descarrilado en el sureste de Inglaterra en menos de 24 horas, informó este viernes la Policía de Transporte Británica, que añadió que sus agentes se encontraban en el lugar del incidente, en Essex.

El cuerpo policial indicó que “los vagones traseros de un tren descarrilaron manteniéndose en posición vertical” poco después de las 14:00 hora local (9:00 a.m., hora de Miami) de este viernes, en Wickford.

“Estamos interviniendo junto con los paramédicos y los servicios de bomberos. Por el momento no se han reportado heridos”, señaló la Policía de Transporte Británica en un comunicado.

La noticia se produce menos de 24 horas después de que dieciocho personas resultaran heridas —dos de ellas de gravedad— tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros cerca de Lewes, en East Sussex, a unos 72 kilómetros (45 millas) al sur de Londres.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

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