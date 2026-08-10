Un juicio en Washington estaba por concluir cuando los miembros del jurado hicieron un hallazgo que sorprendió a la sala

Los cargos en un juicio penal que duró un mes en un tribunal federal de Washington el mes pasado eran…

Los cargos en un juicio penal que duró un mes en un tribunal federal de Washington el mes pasado eran bastante sencillos: un hombre presuntamente había asaltado siete tiendas 7-Eleven y algunas otras gasolineras durante la primavera de 2023, además de robar vehículos.

Pero el juicio contra Shamell Naquan Joyner dio un giro inesperado. Durante las deliberaciones, los miembros del jurado encontraron un yuan chino en una sudadera que formaba parte de las pruebas. Y dentro de una chaqueta que también era evidencia del caso encontraron un sospechoso polvo blanco en un papel doblado. Los fiscales y el juez dijeron que parecía tratarse de drogas.

La Fiscalía Federal de Washington, las autoridades encargadas del caso y el equipo de la defensa no tenían conocimiento de esos elementos.

Lo ocurrido durante las deliberaciones del jurado causó sorpresa en el tribunal federal en los últimos días, a medida que se conocían los detalles de lo sucedido.

Varios abogados con una larga trayectoria en Washington dijeron a CNN la semana pasada que nunca habían oído hablar de una situación tan vergonzosa como esta, aunque algunos exfiscales de Washington reconocieron que, cada cierto número de años, un jurado puede encontrarse con una prueba que las autoridades no examinaron con suficiente detenimiento.

El juez Rudolph Contreras, quien presidió el juicio, quedó atónito.

“El Tribunal comparte el asombro del Sr. Joyner ante el hecho de que las autoridades no hayan descubierto el yuan chino, la nota y la sustancia en polvo entre las pruebas físicas”, escribió unos días después el juez, quien tiene una década de experiencia en el cargo, en una opinión judicial.

“El Sr. Liolos, que sé que es de Nueva York, probablemente esté sorprendido de que algo de dinero haya logrado pasar inadvertido para el departamento de policía”, dijo también el juez durante una audiencia, en referencia a John Liolos, uno de los abogados de Joyner.

El FBI declinó hacer comentarios cuando se le preguntó cómo era posible que los agentes encargados del caso no supieran de la existencia de las drogas y el dinero en los bolsillos.

Consultado sobre cómo se produjo ese descuido con las pruebas, un portavoz de la Fiscalía Federal de Washington no respondió directamente.

Los fiscales acusaron a Joyner de haber asaltado 10 tiendas de conveniencia y gasolineras en el centro de Washington, Maryland y el norte de Virginia durante la primavera de 2023. Según los fiscales, al principio los asaltos ocurrieron con unos días de diferencia en abril, pero para el 2 de mayo Joyner ya habría cometido varios en un mismo día. También fue acusado de robos de vehículos a mano armada en dos de los días en que ocurrieron los asaltos.

La serie de incidentes derivó en una acusación formal de 28 cargos contra Joyner en 2023. No fue acusado de posesión de drogas.

El caso era importante para la Fiscalía Federal. El juicio duró un mes completo: el jurado escuchó testimonios durante 10 días de juicio y luego deliberó durante otra semana. Joyner llegó a tener nueve abogados, y tres fiscales participaron en el juicio.

Cuando el jurado se retiraba el 22 de julio, su segundo día de deliberaciones, uno de sus integrantes informó al personal del tribunal que habían encontrado algunos objetos dentro de una chaqueta y una sudadera halladas en uno de los vehículos robados y que presuntamente había usado el asaltante.

“Estábamos examinando (la chaqueta) y (una de las integrantes del jurado) metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó algo que parecía un recibo, pero había un polvo blanco o una sustancia blanca dentro”, dijo el presidente del jurado ante el tribunal el 23 de julio, a la mañana siguiente, según una transcripción del juicio obtenida por CNN.

“Una parte se derramó un poco, pero (un integrante del jurado) volvió a ponerlo en el bolsillo y nosotros lo guardamos de nuevo en la bolsa”, dijo el integrante del jurado, cuyo nombre no fue revelado.

Los miembros del jurado también tenían una sudadera que podían examinar como prueba en la sala de deliberaciones. Uno de ellos revisó el bolsillo “y sacó algo que estaba arrugado: era un billete (…) uno de los billetes de yuanes chinos”, dijo después el presidente del jurado.

Cuando los miembros del jurado encontraron las presuntas drogas y el dinero en los bolsillos al final de su segundo día de deliberaciones, el hallazgo planteó importantes interrogantes legales para Joyner.

Ambas prendas habían sido pruebas clave para situar a Joyner en el lugar de dos de los asaltos del 2 de mayo y estaban dentro del Toyota que se le acusaba de haber robado cuando la policía recuperó el vehículo unos días después.

¿Estarían ahora los miembros del jurado predispuestos contra Joyner? ¿El hallazgo de las presuntas drogas por parte del jurado corroboraba el testimonio de un testigo del juicio más de lo que los abogados defensores de Joyner habían previsto?

El Departamento de Justicia argumentó que un testigo declaró que Joyner había robado dinero durante los asaltos a mano armada de cuatro tiendas de conveniencia diferentes. En uno de los 7-Eleven, un testigo dijo que el asaltante le quitó la billetera, en la que tenía un yuan chino de un viaje de estudios universitario al extranjero.

Un colaborador que había llevado a Joyner en su vehículo declaró por separado que Joyner le había pagado con drogas la noche en que presuntamente asaltó una gasolinera. La chaqueta que contenía las aparentes drogas en el bolsillo había sido usada por el asaltante armado.

Tras el hallazgo en los bolsillos, Contreras hizo pasar a cada uno de los miembros del jurado a la sala del tribunal, uno por uno.

Les dijo que el billete chino y las aparentes drogas no formaban parte de las pruebas del caso. Cada uno aseguró al tribunal que podía dejar de lado esos elementos al evaluar el caso contra Joyner.

Después, retomaron las deliberaciones.

El lunes siguiente, en el quinto día de deliberaciones, el jurado se encontró ante otro problema.

Sus integrantes dijeron que se dieron cuenta de que no podían llegar a un acuerdo sobre más de la mitad de los cargos que enfrentaba Joyner, correspondientes a cinco de los presuntos asaltos a mano armada y un robo de vehículo.

“El jurado sigue estancado o no puede votar sobre los 15 cargos restantes de este caso”, dijeron en una nota al juez. “Nuestras diferencias se centran en qué constituye una duda razonable y cómo determinar la identidad más allá de toda duda razonable (…) A falta de pruebas o testimonios adicionales, no podemos llegar a un veredicto sobre los 15 cargos restantes”.

Por ello, Contreras puso fin a las deliberaciones y aceptó un veredicto parcial.

La minuciosidad del jurado, que no pudo llegar a un acuerdo sobre varios de los cargos contra Joyner, reflejó un desafío inusual que la Fiscalía Federal ha enfrentado en varios otros juicios penales este año.

Aun así, el jurado declaró a Joyner culpable de 13 cargos penales, correspondientes a un asalto a mano armada ocurrido a mediados de abril de 2023 en el centro de Washington, y a cuatro asaltos a mano armada y un robo de vehículo ocurridos el 2 de mayo de 2023 en el noroeste de Washington y Maryland.

“El veredicto del jurado garantiza que el acusado enfrentará una sentencia mínima obligatoria de 31 años, lo que hace más segura a la comunidad de Washington al sacar de las calles a este asaltante serial”, dijo un portavoz de la Fiscalía Federal sobre el caso.

Los abogados defensores de Joyner aún no han apelado la condena. Declinaron hacer comentarios porque todavía no hay una sentencia definitiva en el caso.

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