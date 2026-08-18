Un juez permite al Gobierno de Trump poner fin al TPS para miles de etíopes

Un juez federal despejó este martes el camino para que el Gobierno de Trump ponga fin a las protecciones contra…

Un juez federal despejó este martes el camino para que el Gobierno de Trump ponga fin a las protecciones contra la deportación para unos 5.000 etíopes que vivían en Estados Unidos bajo una forma de protección humanitaria.

El juez de distrito de Estados Unidos Brian E. Murphy rechazó una solicitud de African Communities Together, una organización que defiende a los inmigrantes africanos en Estados Unidos, para posponer el fin de la protección conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) mientras avanza el proceso judicial presentado por el grupo.

La decisión de este martes es la más reciente de una serie de fallos judiciales que eliminarán las protecciones para más de 1 millón de personas que hasta hace poco tenían permitido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El TPS brinda a las personas que huyen de guerras, desastres naturales o crisis humanitarias un permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos sin temor a ser deportadas. El Gobierno de Trump sostiene que esos permisos son temporales y no una solución permanente, y critica a Gobiernos anteriores por extenderlos repetidamente.

La Corte Suprema, en un fallo emitido a principios de este verano, permitió al Gobierno poner fin a las protecciones del TPS para inmigrantes de Siria y Haití, lo que podría dejar a cientos de miles de personas expuestas a la deportación.

A partir de finales de 2020, estalló un conflicto armado en el estado etíope de Tigray que posteriormente se extendió a otras regiones del país. La Unión Africana estima que ese conflicto ha dejado cientos de miles de muertos.

El Gobierno de Biden concedió en 2022 a ciertos ciudadanos de Etiopía que habían llegado recientemente a Estados Unidos una protección temporal de 18 meses contra la deportación. Esas protecciones fueron extendidas nuevamente en 2024 por el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, debido a la continuidad del conflicto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) buscó poner fin a las protecciones del TPS para los etíopes en febrero, pero Murphy bloqueó esa medida antes de que pudiera entrar en vigor.

En su fallo de este martes, Murphy, designado por el expresidente Joe Biden, rechazó nuevos argumentos presentados por los abogados de los etíopes, quienes sostenían que el DHS había actuado ilegalmente al intentar poner fin a las protecciones.

Los abogados habían argumentado que la terminación de las protecciones violaba los derechos al debido proceso de sus clientes garantizados por la Constitución de Estados Unidos y que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para revocar la designación del TPS para Etiopía porque, según ellos, esa facultad correspondía en realidad a la secretaria de Justicia.

En las últimas semanas, otros tribunales también despejaron el camino para que el Gobierno elimine las protecciones para inmigrantes de Haití, Sudán del Sur y Somalia.

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