Un cohete chino que transportaba un satélite explota segundos después de su lanzamiento

Un cohete chino que iba a lanzar un satélite a la órbita explotó segundos después del despegue el lunes, lo…

Un cohete chino que iba a lanzar un satélite a la órbita explotó segundos después del despegue el lunes, lo que supone un fallo relativamente raro para un cohete considerado una pieza clave del programa espacial de Beijing.

Según muestran los videos, el cohete Larga Marcha 7A estalló en una enorme bola de fuego tan solo 85 segundos después de despegar del centro de lanzamiento espacial de Wenchang, en la isla de Hainan, la noche del lunes.

A diferencia de otros lanzamientos exitosos, el incidente parece haber sido minimizado por los medios estatales chinos, con escasa mención de la explosión.

La agencia estatal de noticias Xinhua confirmó el fallo tres horas después del lanzamiento, indicando que “el cohete experimentó una anomalía durante el vuelo”. Añadió que se está investigando la causa, sin proporcionar más información.

En las redes sociales chinas, los videos del lanzamiento se limitaron principalmente a contenido afiliado al Estado, mientras que los videos publicados por los usuarios parecían ser eliminados o tener menor prioridad en las búsquedas de las plataformas populares Xiaohongshu y Douyin.

El líder chino Xi Jinping aspira a convertir a China en líder mundial en ciencia espacial para 2050, y el país está inmerso en una intensa competencia con Estados Unidos en múltiples frentes, incluyendo la tecnología de lanzamiento reutilizable, la investigación lunar y los lanzamientos de satélites.

Elon Musk, fundador de SpaceX, quien ha visto explotar varios de sus propios cohetes tras el lanzamiento, comentó en X: “Los cohetes son increíblemente difíciles”.

El Long March 7A es un cohete de lanzamiento de satélites diseñado por la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento, una filial de la Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, el principal contratista estatal del programa espacial chino.

Esta iba a ser la decimoctava misión del Long March 7A; solo había fallado en una ocasión anterior, durante su vuelo inaugural en 2020. El segundo intento, en marzo de 2021, tuvo éxito, y las imágenes mostraron a la multitud que se había reunido para presenciar el lanzamiento.

Wenchang, sede de una de las principales plataformas de lanzamiento de cohetes de China, es conocida por su turismo espacial. Turistas y residentes suelen reunirse en el Centro de Observación de Lanzamientos Espaciales de Wenchang y otros lugares para presenciar los lanzamientos desde donde la visibilidad es óptima.

En un video publicado en internet tras el fallido lanzamiento del lunes, se oyeron exclamaciones de asombro cuando el cohete pareció desintegrarse en el aire poco después de las 20:00. Según los medios estatales chinos, el cohete transportaba el satélite Zhongxing-4B o ChinaSat-4B, destinado a proporcionar servicios de radio, televisión y otras comunicaciones a usuarios de todo el mundo.

Tras el fallo del cohete Larga Marcha 7A el lunes, el tan esperado lanzamiento del Zhuque-3, previsto para el martes por la mañana en la estación de lanzamiento de satélites de Jiuquan, se retrasó, según Yicai, un medio de noticias financieras con sede en Shanghai que cita información de fuentes fiables.

El Zhuque-3, desarrollado por la empresa privada china de cohetes LandSpace, es el primer intento serio del país por construir un cohete de lanzamiento reutilizable. Realizó su primer vuelo en diciembre de 2025, pero la primera etapa del cohete se incendió antes de estrellarse cerca del lugar de recuperación previsto.

El mes pasado, China recuperó con éxito la primera etapa del cohete durante una prueba posterior, lo que representa un gran avance para el programa de cohetes reutilizables del país. En dicha prueba, el propulsor de la primera etapa regresó a una plataforma flotante aproximadamente seis minutos después de la separación de la primera etapa y la etapa superior, según informó la cadena estatal CCTV.

“Esta misión… representa un avance histórico en la tecnología de cohetes reutilizables de China y una base sólida para acelerar la mejora de las capacidades de acceso espacial de China”, declaró en aquel momento el fabricante de cohetes China Aerospace Science and Technology Corporation en una publicación en redes sociales.

A diferencia del Zhuque-3, el Long March 7A es un cohete de tres etapas que no está diseñado para ser reutilizado.

Con una longitud de casi 60 metros (200 pies), el cohete cuenta con cuatro propulsores y la capacidad de enviar siete toneladas métricas de carga útil a la órbita de transferencia geoestacionaria (GTO), aproximadamente a unos 35.405 kilómetros (22.000 millas) sobre la superficie de la Tierra.

Fred He, de CNN, contribuyó a este reportaje.

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