Ucrania ataca a Rusia con cientos de drones en uno de los mayores ataques aéreos de Kyiv durante la guerra

Rusia afirma haber derribado más de 800 drones ucranianos durante la noche en lo que parece ser uno de los…

Rusia afirma haber derribado más de 800 drones ucranianos durante la noche en lo que parece ser uno de los mayores ataques aéreos de Ucrania contra Rusia, y las autoridades informan de al menos seis muertos.

Ucrania ha intensificado sus ataques con drones contra objetivos en el interior de Rusia, incluyendo almacenes, plantas industriales y refinerías.

La agencia estatal rusa TASS News afirmó que se trató del mayor ataque con drones ucranianos desde principios de año, y que muchos de los drones tenían como objetivo la zona de Moscú donde reside gran parte de la élite rusa.

Según su gobernador, Andrey Vorobiev, las fuerzas de defensa aérea y las unidades de guerra electrónica derribaron y neutralizaron 187 drones sobre la región de Moscú.

Un video geolocalizado mostraba un enorme incendio en un almacén de Wildberries en la región de Moscú, el equivalente ruso de Amazon. Vorobiev afirmó que no hubo heridos.

Los almacenes de Wildberries han sido blanco de ataques con drones ucranianos en repetidas ocasiones durante los últimos meses. La compañía anunció recientemente que construirá nuevos almacenes en el vecino Kazajistán.

Según Vorobiev, una persona, un hombre de 83 años, murió el domingo en un ataque con drones en otra zona de la región.

Según el Ministerio de Defensa ruso, se interceptaron drones en más de 17 regiones, principalmente en el sur y el oeste de Rusia.

Cinco personas murieron en Rostov, en el sur de Rusia, según informó el gobernador de esa región.

Mientras tanto, Rusia continúa atacando la capital ucraniana, Kyiv, con una combinación de misiles y drones.

Seis personas resultaron heridas en los ataques aéreos la madrugada del domingo, según informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Zelensky afirmó que Kremenchuk y Kryvyi Rih, en el centro de Ucrania, también fueron atacadas con misiles balísticos. Dos personas murieron en Kryvyi Rih y otra en Sumy, en el norte del país.

Según un comunicado de la Fuerza Aérea, Ucrania no derribó ninguno de los misiles balísticos disparados contra su territorio durante la noche, lo que vuelve a poner de manifiesto su escasez de interceptores de misiles.

Según Zelensky, Rusia lanzó más de 1.550 drones de ataque, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles contra Ucrania durante la última semana.

“No se puede permitir que los interceptores europeos permanezcan almacenados. Hay que proteger vidas. Hay que detener a Rusia”, añadió.

Por otra parte, un dron no identificado fue derribado el domingo en el espacio aéreo rumano, según informó el Ministerio de Defensa en Bucarest. El dron fue interceptado por un piloto de un caza F-18 español que participaba en una misión de vigilancia aérea de la OTAN.

Según el Ministerio de Defensa, este es el cuarto dron derribado este año sobre Rumania.

El ministerio informó que sus radares detectaron el dron ingresando al país desde la vecina Moldavia. Al parecer, algunos fragmentos cayeron en una zona deshabitada entre dos aldeas.

En julio, pilotos rumanos de cazas F-16 derribaron tres drones rusos que habían violado el espacio aéreo nacional por primera vez después de docenas de incursiones similares en los más de cuatro años de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Esta noticia ha sido actualizada.

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