Trump ha desperdiciado las ventajas habituales de los republicanos en 2 áreas clave

La estatura política del presidente Donald Trump es tan pobre en este momento que ha desperdiciado la ventaja del Partido…

La estatura política del presidente Donald Trump es tan pobre en este momento que ha desperdiciado la ventaja del Partido Republicano en dos temas principales que casi siempre favorecen a los republicanos: la economía y la seguridad nacional.

Una encuesta de Reuters-Ipsos esta semana mostró a demócratas y republicanos prácticamente empatados en “guerra, conflictos extranjeros y terrorismo”. El GOP lideraba ese tema por 11 puntos después de las elecciones de 2024. Hoy, el 37 % de los adultos estadounidenses dice que los demócratas tienen un mejor enfoque, en comparación con el 36 % que prefiere al Partido Republicano.

Una encuesta de Fox News de hace un par de semanas mostró algo muy similar: en seguridad nacional, el 50 % de los votantes registrados prefería al GOP, frente al 48 % que prefería al Partido Demócrata. Eso se compara con una ventaja de 12 puntos para los republicanos en enero, antes de la guerra con Irán.

Ambos hallazgos recientes están dentro del margen de error. Pero que los números estén tan cerca es básicamente inaudito.

Las encuestas de Fox han evaluado regularmente cómo los votantes registrados comparan a los dos partidos en terrorismo y seguridad nacional. Hasta la guerra con Irán, los demócratas nunca habían estado ni siquiera a una diferencia de dos dígitos del Partido Republicano en ninguno de los dos temas.

Los republicanos también han liderado de manera constante en seguridad nacional en las encuestas de Gallup. Los demócratas solo lograron superar en ese tema una vez en el siglo XXI: en 2007.

Los datos de Gallup sobre qué partido es mejor en “terrorismo internacional y amenazas militares” han sido aún más desproporcionados a favor del Partido Republicano.

En 22 encuestas realizadas desde un año después del 11 de septiembre, los demócratas solo han liderado en ese tema una vez —nuevamente, en 2007— y la mayoría de las veces los republicanos lideraron por dos dígitos.

Y luego está la economía.

La encuesta más reciente de Fox mostró a los demócratas liderando en ese tema por nueve puntos, 54 %-45 %. Esa fue la mayor ventaja demócrata desde 2006, cuando lideraban por 20 puntos.

Y cuando tomaron la delantera en la economía en abril, fue la primera vez que estaban por delante desde 2010, poco después de la crisis financiera de 2008 que comenzó durante la administración de George W. Bush.

Una encuesta de CNN realizada en mayo mostró una división más cerrada entre los dos partidos en materia económica, con un 35 % de los adultos prefiriendo a los demócratas, frente a un 33 % que prefería al Partido Republicano.

Anteriormente, la encuesta pedía a las personas elegir entre los republicanos y los demócratas en el Congreso. La última vez que los republicanos no lideraron en esa pregunta fue en 2009.

Las cifras en ambos frentes parecen ilustrar que Trump calculó mal las consecuencias de iniciar la guerra con Irán, así como otras políticas controvertidas como sus aranceles globales.

Al imponer los aranceles, asumió la responsabilidad de lo que ocurriera con la situación económica. Luego, agravó el sentimiento negativo del público al prácticamente desentenderse de cualquier responsabilidad para abordar las preocupaciones de los estadounidenses sobre la inflación. Ahora enfrenta un panorama económico aún estancado, con la economía perdiendo 23.000 empleos en julio.

A los estadounidenses no les encantan los demócratas; de hecho, el lado azul sigue siendo bastante impopular en las encuestas. Así que el hecho de que aparentemente hayan tomado la delantera en la economía realmente dice algo.

Y las cifras sobre seguridad nacional podrían ser aún más sorprendentes, porque los demócratas casi nunca compiten con los republicanos en ese tema.

Así como la educación y la salud casi siempre favorecen a los demócratas, la seguridad nacional y la defensa del país son casi siempre temas emblemáticos del Partido Republicano, y de manera muy desigual.

Eso siguió siendo cierto incluso cuando Bush lanzó guerras en Medio Oriente que con el tiempo se volvieron bastante impopulares.

Sin embargo, parece que Trump manejó tan mal la guerra con Irán que, de repente, los estadounidenses ven a los demócratas en igualdad de condiciones con el Partido Republicano, incluso en temas que tradicionalmente son terreno de los republicanos.

The-CNN-Wire

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