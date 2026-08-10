Trump firma un decreto para reducir el número de vacunas infantiles recomendadas

El presidente Donald Trump firmó el lunes un decreto destinado a reformar el enfoque del Gobierno federal respecto a las…

El presidente Donald Trump firmó el lunes un decreto destinado a reformar el enfoque del Gobierno federal respecto a las vacunas infantiles, según un borrador del documento obtenido por CNN.

El decreto, de gran alcance, propone reducir el número total de vacunas recomendadas para los niños en sus primeros años de vida y dividir el calendario nacional de vacunación infantil en tres categorías.

También recomienda que la vacuna contra las paperas, el sarampión y la rubéola (MMR) se administre en tres dosis individuales, en contra del amplio consenso científico, pero en consonancia con la insistencia de Trump en los últimos meses de que se modifique esta vacuna de uso generalizado.

“Las estamos reduciendo”, declaró Trump desde el Despacho Oval. “No se trata solo de administrar menos vacunas, sino de administrarlas en varias visitas al médico”.

Según el borrador del decreto, la nueva política del Gobierno recomienda que todos los niños reciban las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, la infección por Hib, la enfermedad neumocócica, el VPH y la varicela.

Solo a las poblaciones de alto riesgo se les recomienda ahora recibir anticuerpos monoclonales contra el virus sincitial respiratorio (VSR) y las vacunas contra la hepatitis A, la hepatitis B, la meningitis B, la meningitis ACWY y el dengue. Esto supone un cambio con respecto al calendario actual, que recomienda que todos los niños reciban la mayoría de estas vacunas.

Varias de estas vacunas, como las de la hepatitis, estarán sujetas a la toma de decisiones compartida, es decir, a conversaciones con el médico del niño. Esto incluye las vacunas contra el rotavirus, la enfermedad meningocócica, la gripe y el covid-19.

El Washington Post fue el primer medio en informar sobre el borrador del decreto.

La decisión de Trump se apega estrictamente al anuncio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. de enero, que buscaba reducir el número de vacunas recomendadas en el calendario de vacunación infantil. Grupos médicos presentaron demandas para impugnar dicho calendario revisado, y un juez falló a su favor.

En los últimos meses, Trump ha presionado al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., para que tome más medidas con respecto al calendario de vacunación infantil, así como para que intensifique la búsqueda de vínculos entre las vacunas y el autismo.

Se han realizado numerosos estudios científicos sobre las vacunas que no han encontrado evidencia de una conexión con el autismo.

La firma del decreto se produce a pesar de las reservas que los asesores políticos de Trump han expresado durante mucho tiempo, advirtiendo que impulsar políticas de vacunación controvertidas es muy impopular y podría alejar a los votantes antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

The-CNN-Wire

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