Trump enfrenta un problema con Irán al estilo Carter mientras la economía se desacelera antes de las elecciones intermedias

El presidente Donald Trump enfrenta dos graves amenazas que ponen en peligro a su Partido Republicano en las elecciones intermedias…

El presidente Donald Trump enfrenta dos graves amenazas que ponen en peligro a su Partido Republicano en las elecciones intermedias y amenazan con arruinar el legado de su segundo mandato.

De alguna manera, se ubicó en una posición más vulnerable respecto a Irán que cualquier presidente desde Jimmy Carter. Al igual que en la crisis de los rehenes de 1979-80, la República Islámica está ejerciendo presión política que puede aumentar sobre el líder estadounidense antes de una elección nacional. Hace una semana, el equipo de Trump predecía que un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz era inminente. Pero Teherán, que ahora dicta las condiciones a la superpotencia global estadounidense, impuso nuevas y duras exigencias.

Al mismo tiempo, Trump enfrenta un problema separado pero relacionado en casa. El impacto de la guerra en los precios de la energía está empeorando aún más la percepción de los votantes sobre la economía. Ha entrado en el círculo vicioso en el que presidentes y funcionarios buscan datos alentadores, pero los votantes solo perciben indiferencia ante sus dificultades. Giros como el mal informe de empleo del viernes llegan en mal momento para el Partido Republicano, con noviembre acercándose rápidamente.

A medida que el ambiente político se oscurece para los republicanos, su líder parece ajeno a la situación. Muchas de las publicaciones de Trump en redes sociales durante el fin de semana podrían haber sido escritas por sus adversarios para retratarlo como un presidente desconectado de la realidad. Publicó una foto con la leyenda del golf sudafricano Gary Player, y otra del modelado de un nuevo green en uno de sus campos. Publicó sobre un futurista puerto de drones en el propuesto salón de baile de la Casa Blanca, la renovación del estanque reflectante y dos estatuas en Washington recién cubiertas con pintura dorada brillante. También dijo ser el vencedor de la inflación, pero parecía más un presidente desesperado por dejar un legado físico que uno rebosante de ideas para la renovación nacional.

El fin de semana sí le trajo una victoria a Trump: el Senado confirmó por un estrecho margen a su exabogado personal Todd Blanche como secretario de Justicia de Estados Unidos. Pero esta es una victoria que atraerá más al presidente que a los votantes. Y los republicanos se marcharon de la ciudad tras demostrar sus propias advertencias de que el proyecto de ley de restricciones al voto, máxima prioridad de Trump, no puede aprobarse. Además, el sombrío agosto del presidente tuvo otro giro difícil en el extranjero, cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó otro supuesto triunfo: un plan para desarmar a Hamas en Gaza.

Tales desafíos políticos normalmente serían problemáticos para los presidentes en funciones durante las elecciones intermedias. Y como señaló Aaron Blake de CNN el domingo, múltiples encuestas muestran ahora que Trump desperdició la ventaja tradicional del Partido Republicano en dos áreas: la seguridad nacional y la economía.

El rechazo de Trump a las convenciones siempre ha sido una fortaleza política, y han pasado menos de dos años desde el mayor regreso político en la historia de Estados Unidos. Pero la dinámica de las elecciones de noviembre podría no favorecerlo. Siempre ha sido más efectivo políticamente como un outsider, como en 2016 y 2024. Ahora él es el establecimiento político, y anteriormente, cuando se ha visto obligado a defender su propio historial, como en las elecciones de 2018 y 2020, ha naufragado.

El presidente también está en negación sobre cómo se sienten los votantes. “No están enojados conmigo, sino que están enojados con los republicanos”, dijo Trump a Punchbowl News la semana pasada.

Pero en las últimas semanas, los demócratas podrían haberle dado una oportunidad. Las victorias en las primarias de progresistas y socialistas democráticos están alimentando las afirmaciones de Trump de que está resistiendo una ola de extremismo de izquierda. En un paralelo con la insurgencia del Tea Party republicano a principios de siglo, los demócratas podrían arriesgar escaños ganables al postular candidatos que alejan a votantes más moderados y suburbanos, quienes suelen decidir las elecciones.

Sin embargo, los progresistas creen que las circunstancias políticas confusas crean las condiciones para un avance entre los votantes que no solo están en contra de Trump, sino que también desprecian al establishment demócrata moderado, especialmente después de que las campañas fallidas de Joe Biden y Kamala Harris permitieron que Trump recuperara la Casa Blanca.

El candidato progresista al Senado de Michigan, Abdul El-Sayed, el domingo se centró en la vulnerabilidad de Trump en la economía mientras dejaba atrás una primaria amarga en un estado que podría decidir quién controla el Senado. “Las diferencias que resolvimos son mucho más pequeñas que las similitudes que compartimos: la responsabilidad de enfrentarnos a Donald Trump y a las formas en que ha utilizado su poder para su propio beneficio, para las finanzas de su familia, en lugar de mejorar las finanzas de tu familia”, dijo El-Sayed a Jake Tapper de CNN en “State of the Union”.

En 1980, Irán ejerció presión sobre una elección estadounidense tras retener a 52 estadounidenses en Teherán en un enfrentamiento que finalmente duró 444 días. Cuarenta y seis años después, no son personas las que están siendo tomadas como rehenes, sino la ruta de exportación de petróleo del estrecho de Ormuz. Esto significa que el régimen tiene otro punto de presión en temporada electoral, ya que los votantes estadounidenses —como hicieron con Carter— se vuelven en contra de un presidente por la economía.

El precio promedio nacional de la gasolina ha vuelto a superar los US$ 4 por galón, según la AAA. Los votantes están molestos por los altos precios y luchan contra tendencias de asequibilidad a largo plazo en vivienda y atención médica.

Funcionarios de Trump han recalcado repetidamente que la carga se aliviará rápidamente una vez que se abra el estrecho. Pero, paradójicamente, sus comentarios podrían solo fortalecer la posición negociadora de Irán. Teherán endureció sus demandas, incluyendo el fin de un bloqueo marítimo estadounidense y la salida de las fuerzas estadounidenses de la región; también quiere compensación de EE.UU. por la guerra y el levantamiento de sanciones.

Este no es un acuerdo que Trump pueda aceptar, por lo que Irán podría estar excediéndose en sus exigencias. Pero si Trump pierde la paciencia y relanza la guerra, estaría redoblando la apuesta en un conflicto profundamente impopular e invitando a una reacción económica aún peor.

El presidente está intentando recuperar la iniciativa. El mandatario dijo a Axios que ahora está esperando que el impacto económico del bloqueo estadounidense comience a sentirse. “Lo estamos manejando con bajo perfil”, dijo Trump el domingo. “Solo estamos semi-negociando con ellos”.

En efecto, por lo tanto, Trump —tras devastar a las fuerzas armadas iraníes, retrasar su programa nuclear en los ataques aéreos del año pasado y golpear su base industrial de defensa— está apostando a la mayor resistencia de la economía estadounidense para salir de su callejón estratégico sin salida.

Muchos analistas creen que Irán está más dispuesto a imponer sufrimiento a su pueblo mientras sus líderes radicales persiguen su lucha existencial con Estados Unidos. Tal vez el régimen colapse. Pero parece poco probable en el corto plazo político de Trump.

Los republicanos no pueden esperar un alivio interno de la guerra. Los datos oficiales del viernes que muestran que la economía perdió 23.000 empleos en julio fueron un nuevo golpe para la Casa Blanca y las campañas de reelección republicanas, y para todos los estadounidenses sin trabajo. Pero la administración no se equivoca al argumentar que la economía es fundamentalmente resiliente, aunque los altos precios de los alimentos y la vivienda, y los salarios que no parecen mantenerse al día, signifiquen que la mayoría de la gente no reconozca la “edad dorada” económica de Trump.

Esta brecha entre la percepción de la Casa Blanca sobre la economía y la experiencia de los estadounidenses comunes es una trampa política perenne que a menudo se activa por una retórica discordante.

“El punto clave es que, si se observa la economía en general, las cosas realmente, realmente están en auge”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico, a Jack Tapper de CNN. Hassett argumentó que las pérdidas de empleo del mes pasado reflejaron el fin de trabajos temporales relacionados con la final del Mundial y que los maestros tomaron julio como descanso. Insistió en que la economía estaba generando empleos de alta calidad y que los precios se estaban moderando.

Pero calibrar un mensaje económico es una de las tareas más difíciles en la política. Esto derrotó la campaña presidencial republicana de John McCain en 2008; las campañas de mitad de mandato de los demócratas bajo el presidente Barack Obama en 2010; y las campañas fallidas de Biden y Harris en 2024.

Y la economía es solo uno de los problemas de Trump.

Le dijo a Axios que la guerra “se resolverá. Siempre se resuelve. Es como una partida de ajedrez”. Pero sobre Irán y en todo el espectro político más amplio, su estrategia final es impenetrable.

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