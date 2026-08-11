Trump cambió de avión en secreto en Turquía debido a preocupaciones de seguridad, según informes

Según informes de prensa, el presidente Donald Trump salió en secreto de Turquía el mes pasado en un avión más…

Según informes de prensa, el presidente Donald Trump salió en secreto de Turquía el mes pasado en un avión más pequeño que el Air Force One como parte de una elaborada estratagema motivada por una amenaza iraní.

El plan de seguridad, del que informó inicialmente The Washington Post y que posteriormente confirmó The New York Times, consistía en que el presidente desembarcara del Air Force One en un vehículo de catering del aeropuerto para luego dirigirse al otro avión y partir de Turquía.

Trump había viajado a Turquía en un avión nuevo, regalo de Qatar, destinado a ser el Air Force One. Sin embargo, durante el viaje las autoridades anunciaron que volaría en un avión presidencial más antiguo, lo que, según informaron previamente CNN y otros medios, se debió a motivos de seguridad.

Sin embargo, al parecer eso formaba parte de la estratagema, según informó The Post. Tras abordar el avión más antiguo, un momento captado por las cámaras, Trump descendió discretamente en el vehículo de catering y se dirigió a un C-32A más pequeño de la Fuerza Aérea, según declaró un funcionario de Estados Unidos a The Post. El avión regalado por Qatar, el avión más antiguo utilizado como Air Force One y el C-32A partieron por separado hacia el Reino Unido, informó The Post. Una vez allí, Trump subió al avión regalado por Qatar y voló de regreso a casa.

Antes del informe del Washington Post, gran parte del debate público giraba en torno a que Trump no había utilizado el regalo de Qatar y, en su lugar, había optado por un avión más antiguo. Trump se había jactado del nuevo avión —a pesar de que los funcionarios consideraban que no era tan seguro como otros aviones, ya que tuvo que ser modificado para funcionar como el Air Force One— y, según informó CNN, el presidente se enfureció en privado por la cobertura mediática de sus deficiencias.

Ahora es probable que la atención se centre en los periodistas y miembros del personal que, sin saberlo, viajaban a bordo de un avión señuelo, y en la naturaleza de la amenaza que motivó medidas de seguridad tan drásticas.

Al ser consultado sobre los informes del cambio secreto de avión, el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, declaró a CNN: “El nuevo Air Force One es un avión de última generación equipado con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del presidente y su personal. Como el presidente ha dicho recientemente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas”.

Los detalles proporcionados por el grupo de periodistas que acompañan al presidente en sus viajes ofrecen una visión más cercana de la inusual secuencia de acontecimientos que rodearon la partida de Trump de Turquía tras una trascendental cumbre de la OTAN.

Según un informe de prensa, Trump se encontraba a bordo del antiguo Air Force One en Ankara a las 08:26 p.m. hora local.

Según un informe posterior publicado por la prensa, el Air Force One despegó a las 08:43 p.m. hora local, 17 minutos después.

Según una nota de prensa de Megan Messerly de Politico, también se recomendó al grupo de periodistas que mantuvieran cerradas las persianas de la cabina de prensa. Esto es extraordinariamente inusual y parecía indicar una situación de seguridad; Trump diría más tarde que era porque “probablemente están en un vuelo peligroso debido a la gente indeseable con la que tenemos que lidiar”.

El video muestra lo que parecía ser un camión de catering aparcado junto al Air Force One en el aeropuerto Esenboga de Ankara durante ese tiempo, unos siete minutos antes de que el avión comenzara a rodar por la pista.

El avión aterrizó en la base aérea de RAF Mildenhall, en Inglaterra, a las 10:29 p.m. hora local. Sin embargo, no fue hasta unos 20 minutos después que el grupo de periodistas notificó a las cadenas de noticias que se estaba preparando una toma desde debajo del ala del avión para captar el descenso del presidente.

Se trata de un lapso de tiempo inusualmente largo, suficiente para que Trump, en teoría, pudiera bajarse del avión más pequeño y volver al Air Force One antes de que las cámaras lo captaran. A modo de comparación, CNN formó parte del grupo de periodistas el domingo, cuando transcurrieron aproximadamente ocho minutos entre el aterrizaje y la toma desde debajo del ala.

Se vio a Trump bajando del Air Force One aproximadamente un minuto después de que los periodistas alertaran que se había realizado la toma bajo el ala.

Ese tiempo fue notablemente más rápido de lo que suelen experimentar los equipos de CNN. Normalmente, el presidente tarda varios minutos en bajar del avión después de que el equipo de prensa se haya reunido bajo la aeronave. Generalmente, el equipo está en posición antes de que se abra la primera puerta del Air Force One y se coloquen las escaleras para el presidente.

CNN revisó el video de prensa de Mildenhall que mostraba la escalera ya colocada y la puerta del avión ya abierta cuando se emitió la toma. También parecía haber más personal de seguridad en la pista de lo que los equipos de CNN están acostumbrados a ver.

Según las notas de la prensa, Trump abordó posteriormente el nuevo Air Force One, un obsequio de Qatar, a las 11:01 p.m. La prensa grabó en video al presidente caminando de un avión a otro.

Kaitlan Collins, de CNN, y el fotoperiodista Khalil Abdallah señalaron que, cuando viajaban como parte del grupo que cubría Davos y tuvieron que regresar y abordar otro avión debido a lo que los funcionarios describieron como un problema eléctrico menor, la Casa Blanca no permitió que el equipo de CNN filmara a Trump durante el traslado entre aviones. En cambio, se les indicó que esperaran hasta que él hubiera abordado el nuevo avión.

Durante el vuelo en el avión regalado por Qatar, se le preguntó a Trump qué había motivado el cambio de aeronave.

Trump había dicho que el cambio tenía como objetivo dar a los militares de Estados Unidos destinados en la base “la oportunidad de visitar el avión”. Al ser presionado sobre si había algún otro problema, Trump respondió rápidamente: “Ninguno”.

También se le preguntó a Trump por qué se había dado instrucciones a los periodistas para que bajaran las persianas de las ventanas del avión.

Dijo que era “porque probablemente estás en un vuelo peligroso”.

“No me pidieron que cerrara mi negocio, pero si lo hubieran hecho, lo habría hecho”, añadió Trump.

“Pero si yo me voy, tú te vas. ¿Verdad?”, dijo Trump. “Quizás algún día quieras cambiar de profesión”.

Finalmente, Trump aterrizó en la Base Conjunta Andrews y desembarcó del Air Force One a la 1:23 a.m. de la madrugada, hora del este.

“Saludó y rápidamente subió a la Bestia”, decía una nota de prensa.

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