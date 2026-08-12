Tras el cambio secreto de avión de Trump, la Asociación de Corresponsales presiona a la Casa Blanca para mejorar la seguridad

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) ha pedido a la administración del…

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) ha pedido a la administración del presidente Donald Trump que “colabore (…) en un protocolo para gestionar circunstancias de seguridad extraordinarias en el futuro”, ahora que su cambio secreto de avión el mes pasado ha sido revelado por filtraciones a los medios de comunicación.

La presentadora de Fox News y corresponsal sénior de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, quien actualmente es la presidenta del grupo, se reunió este martes con asesores de Trump para tratar el asunto y transmitió las preocupaciones de la prensa sobre el subterfugio.

El llamado “grupo de prensa”, que se supone que debe viajar con el presidente de Estados Unidos en todo momento, permaneció ajeno a la situación cuando Trump fue sacado clandestinamente de Turquía el mes pasado en un avión militar alternativo.

Funcionarios de la administración y miembros de los medios de comunicación volaron sin saberlo en un avión señuelo, todo ello como parte de una elaborada estrategia motivada por una amenaza iraní.

El Washington Post reveló el engaño en un artículo publicado el lunes por la noche, lo que conmocionó a los periodistas que viajaban a bordo del vuelo del 8 de julio.

La asociación escuchó de inmediato las preocupaciones de sus miembros, entre las que se incluyen, según escribió Heinrich, “la seguridad de la prensa, la capacidad del grupo de periodistas para mantener un registro independiente de los movimientos del presidente y la integridad y credibilidad de los informes conjuntos”.

En un memorando dirigido a los miembros el martes por la noche, Heinrich escribió que había tenido una “reunión franca y productiva” para transmitir esas preocupaciones.

Si bien la reunión en sí fue extraoficial y la Casa Blanca aún no ha respondido a muchas preguntas sobre el cambio secreto de avión, Heinrich indicó que la credibilidad de la Casa Blanca está en juego.

“Enfatizé que la WHCA reconoce la responsabilidad primordial del Servicio Secreto de proteger al presidente y que las amenazas reales a la seguridad pueden requerir medidas extraordinarias, incluso en circunstancias en las que la seguridad operativa limita lo que se puede compartir con los periodistas en tiempo real”, escribió. “Al mismo tiempo, defendí firmemente la importancia de mantener la cobertura de la prensa independiente sobre el presidente y un registro histórico preciso de sus movimientos”.

El 8 de julio, el registro resultó inexacto debido al engaño, y la verdad no salió a la luz hasta un mes después, cuando fuentes anónimas hablaron con The Post.

Heinrich escribió que recalcó ante la administración de Trump que “socavar la confianza en la fiabilidad de los informes de los grupos de periodistas conlleva riesgos que van más allá de cualquier incidente aislado. En un entorno informativo ya de por sí propenso a las teorías conspirativas, la incertidumbre sobre si se puede confiar en los informes independientes puede ser explotada por actores malintencionados que buscan sembrar confusión y minar la confianza en el periodismo”.

Por eso, según declaró, la asociación abogará por un protocolo que “reconozca la responsabilidad del Servicio Secreto de responder a amenazas reales, protegiendo al mismo tiempo la seguridad de la prensa, preservando la cobertura independiente del presidente y proporcionando un mecanismo para corregir la información a posteriori cuando sea necesario”.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, no respondió hasta el momento a una solicitud de comentarios sobre la reunión.

The-CNN-Wire

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