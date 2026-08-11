Taylor Swift adopta un enfoque más discreto respecto del uso que hace Trump de su música en redes sociales

Olivia Rodrigo, Katy Perry, Noah Kahan y Sabrina Carpenter tienen historiales bien documentados de pronunciarse en contra del presidente Donald…

Olivia Rodrigo, Katy Perry, Noah Kahan y Sabrina Carpenter tienen historiales bien documentados de pronunciarse en contra del presidente Donald Trump. Pero cuando se trata del uso de su música por parte de la Casa Blanca, no todos son tan vociferantes.

En los últimos días, la música de Taylor Swift desapareció discretamente de publicaciones de TikTok de la Casa Blanca y de cuentas de campaña de “Team Trump”, sin condena pública, respuesta o comentarios de la cantante, quien es muy protectora de su marca.

Una publicación, que mostraba al presidente y la primera dama viendo fuegos artificiales con la canción “August” de Swift de fondo, cambió su música por una canción de inspiración country con la letra: “I love Trump, I love Trump, Make America Great Again”. Otras —incluida una que cita letras de “Father Figure” de Swift sobre imágenes de Trump— simplemente dicen: “Este sonido no está disponible”.

No está claro si la amenaza de acciones legales estaba presente en el trasfondo o si el equipo de la estrella pop comunicó su enojo a la Casa Blanca. Un portavoz de Swift no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Swift ha sido a menudo calculadora respecto a su activismo y respaldos, consciente de que opinar sobre política puede molestar a su enorme base de seguidores.

Otros han adoptado un enfoque más ruidoso.

Cuando “Firework” de Perry sonó “boom, boom, boom” sobre imágenes desclasificadas de ataques militares en un video de TikTok de ocho segundos, la estrella pop dijo que estaba “profundamente consternada” por su uso, al que calificó como “una violación total de todo lo que representa mi canción”. La canción fue retirada de la publicación.

Kahan intervino cuando su éxito “American Cars” fue utilizado junto a imágenes del presidente en una planta de General Motors en Michigan.

“Nunca aprobaría que mi música se use en apoyo a usted o a esta administración”, escribió en la sección de comentarios de la publicación de Instagram, que posteriormente eliminó la música.

Carpenter calificó el uso de su éxito “Juno” en un video de la Casa Blanca que mostraba a las fuerzas del orden deteniendo a personas en aparentes acciones migratorias como “malvado y repugnante”. Ese video fue eliminado de X.

En un video similar publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, el audio de una de las canciones de Olivia Rodrigo, “All-American Bitch”, fue deshabilitado en Instagram, aunque aún aparece en X. La cantautora criticó el uso de su canción en una respuesta que luego fue eliminada, escribiendo: “Nunca usen mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio”.

No es la primera vez que el equipo de Trump está bajo fuego por usar música sin permiso en sus redes sociales y en mítines, incluso por parte de artistas como Beyoncé, Bruce Springsteen y ABBA. Generalmente se requiere una licencia para reproducir música en un entorno público como un mitin político o en una cuenta oficial de redes sociales.

Pero llevar las cosas al límite podría ser parte de una estrategia más amplia del equipo de redes sociales del presidente, que parece estar al tanto de su propia broma; etiquetando directamente a la superestrella pop en un pie de foto: “¡Estoy seguro de que @Taylor Swift estará súper emocionada de que usamos su canción! #taylorswift #maga #august”.

Las publicaciones en redes sociales que incluyen música obtienen mayor interacción: más “me gusta”, comentarios, compartidos y seguidores. Y usar la música de artistas con bases de fanáticos activas probablemente amplifique esa interacción.

La Casa Blanca de Trump ha reinventado su papel en las redes sociales durante el segundo mandato del presidente, lanzando cuentas que a menudo llevan los límites al extremo y trollean a los demócratas. A diferencia de administraciones anteriores, incluida la primera de Trump, hay menos capas de burocracia y cadenas de aprobación antes de que se publique una publicación, dijo previamente a CNN un funcionario de la Casa Blanca.

Eso ha provocado reacciones negativas, pero también ha permitido que esas cuentas sean más ágiles.

El contenido en las cuentas de la Casa Blanca, dijo ese funcionario, “parece el tipo de cosas que la gente está acostumbrada a consumir, pero resulta refrescante viniendo del Gobierno”.

“Es responsabilidad del Gobierno llegar a la gente donde está, estar en tantos lugares como sea posible y comunicarse en el lenguaje que la gente entiende”, dijo el funcionario.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de CNN para comentar sobre la eliminación de la música de Swift ni sobre si la oficina del abogado tiene alguna preocupación respecto a acciones legales.

Para Swift, esta no es una batalla que quiera librar públicamente en este momento.

Y no es la única artista importante que ve su música retirada a través de un proceso más sutil. La música de Bad Bunny fue eliminada recientemente de un par de publicaciones de la Casa Blanca tipo “sizzle reel”. El ferviente crítico de Trump, Jack White, quien demandó al presidente y a su campaña por usar “Seven Nation Army” en redes sociales durante la campaña de 2024, aparentemente logró que el himno fuera retirado una vez más de un video promocional antes de una reciente reunión del gabinete. Queda por ver si “Conga” de Gloria Estefan seguirá siendo la banda sonora de un video destacado militar publicado el domingo.

Trump ha tenido una relación complicada con Swift, incapaz de dejarla atrás a lo largo de los años. El mes pasado, comparó su popularidad en TikTok con la de Swift, afirmando que él era el número 1 en el sitio frente al número 11 de ella (aunque tiene aproximadamente la mitad de sus seguidores). Y aunque ha dicho repetidamente que “no es fan”, ofreció una rara felicitación durante una reunión del gabinete a Swift y su ahora esposo Travis Kelce, llamándola “una persona fantástica” tras su compromiso.

Cuando Swift anunció su respaldo a Kamala Harris en la campaña presidencial de 2024, Trump respondió en mayúsculas: “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”

Pero una antigua publicación de Facebook de la primera dama Melania Trump puede mostrar que ni siquiera el presidente puede resistirse a la música de Swift. Mucho antes de cualquier candidatura presidencial, e incluso antes de TikTok, Donald Trump estaba al volante de un auto con su hijo Barron en el asiento delantero. “Blank Space” sonaba a todo volumen en los altavoces.

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