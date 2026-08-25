Su hija y su nieta fueron arrestadas por ICE en un hospital tras sufrir un accidente: “¿No ven que están golpeadas?”

Grace Cabanilla dice entre lágrimas que solo quiere volver a escuchar las voces de su hija y su nieta. “Me…

Grace Cabanilla dice entre lágrimas que solo quiere volver a escuchar las voces de su hija y su nieta. “Me dicen: ‘Están bien, mami’, porque ellos están allá, pero, como madre, yo quiero oírlas”.

Han pasado solo unos días desde que su hija, Grace Calero, y su nieta, Giulianna Carriel, permanecían bajo observación en un cuarto de hospital en Florida tras haber sido víctimas de un accidente automovilístico cuando fueron detenidas por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk y posteriormente puestas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cabanilla recuerda que ese día recibió una videollamada de su hija Gia, quien también reside en Estados Unidos y le comunicó, con temor de afectarla, que su hermana y su sobrina estaban bajo custodia de ICE. “Me llama mi hija que vive allá y es residente, me dice: ‘Mami, no se vaya a asustar’. Le digo: ‘¿Por qué?’. ‘Porque a las niñas se las llevó el ICE’. ‘¿Cómo que se las llevó? Si ellas están enfermas, ¿no ven que están golpeadas?’. ‘No, mami, se las llevaron’”, relata Cabanilla.

Madre e hija, provenientes de Ecuador, llegaron a Estados Unidos con visas de turismo en 2023 y 2025, respectivamente. Según sus familiares, ambas solicitaron asilo debido a la inseguridad en su país de origen y sus casos continúan en trámite.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que Grace y Giulianna ingresaron legalmente al país, pero permanecieron más tiempo del permitido por su admisión legal. Agregó que ambas seguirán bajo custodia de ICE mientras esperan los procedimientos de expulsión.

Videos muestran el caos y la desesperación que atravesó Gia Calero mientras observaba la detención de su hermana y su sobrina. En las imágenes se la escucha pedirles varias veces a los agentes que le enseñen la orden judicial.

“No tenían ni siquiera 24 horas de estar en observación e inhumanamente entraron y se las llevaron. A mi hermana se la llevaron como una criminal, cuando ella paga impuestos, paga su seguro, tiene su permiso de trabajo, su licencia y más. Entonces, es tan inhumano que la saquen así, cuando hasta le dolía su brazo. Por eso ella grita, por los golpes que había recibido en semejante accidente”, cuenta a CNN Gisleyn Calero, hermana de Grace.

La familia organizó una campaña para recaudar fondos y cubrir los gastos legales. Según la campaña, ambas fueron llevadas a un hospital local después del accidente automovilístico.

“Luego vinieron esos agentes y se las llevaron. A la bebé se la llevaron como estaba, en una bata y nada más. Y ella es solo una niña, sí, porque, aunque tenga 19 años, para mí es una niña”, dice Cabanilla al recordar cómo fue detenida su nieta Giulianna. La familia asegura que Giulianna estaba cerca de terminar sus estudios y que solo le faltaba rendir un examen para graduarse del colegio.

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk dijo a CNN que, como parte de la investigación del accidente, los agentes acudieron al hospital para hablar con las mujeres y que, al recabar información, descubrieron que ambas habrían excedido el tiempo autorizado por sus visas.

Posteriormente, ICE emitió órdenes de detención contra las dos mujeres. Las autoridades afirman que madre e hija fueron detenidas después de recibir el alta del hospital y trasladadas a una cárcel del condado. Gia Calero declaró a CNN que había hablado con ellas y que gestiona su representación legal.

“No es la forma. ¿Por qué permiten que saquen a un paciente con suero, con collareta y todo? ¿Lo sacan así?”, dice Cabanilla entre lágrimas.

El Hospital HCA Florida Poinciana declaró a CNN que está obligado a cumplir las leyes y regulaciones que rigen sus interacciones con las fuerzas del orden.

Cabanilla agrega que su hija ya planeaba regresar a Ecuador con Giulianna debido al temor y la incertidumbre generados por el panorama migratorio. También cuenta que la situación estaba afectando la salud mental de la joven.

“Siempre se ponía triste y a llorar, y yo le decía a mi hijita: ‘La bebé está mal. ¿Será que ustedes se vienen nomás?’. Me decía: ‘Estamos pensándolo, mami, para que estemos con la familia y estemos unidos’, porque ella está sola allá y le daba miedo hasta salir a la calle”.

La detención ha afectado a la familia, cuyos integrantes intentan mantenerse fuertes y apoyarse mientras evalúan opciones legales que permitan obtener la libertad de Grace y Giulianna y reencontrarse con ellas.

“Yo estoy muy fuerte por mi mami, pero cuando estoy sola solamente quiero llorar. La verdad, solo queremos verlas y saber que están a salvo”, relata Gisleyn Calero mientras abraza a su madre para calmarla.

“Aquí está su familia. Queremos que me las cuiden, que regresen bien, que no las denigren, por favor. Eso es lo que pedimos”, afirma Cabanilla.

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