Sismo de magnitud 5 en el sur de España se siente en Madrid y otras regiones

El sismo de magnitud 5 con epicentro registrado este sábado en la provincia de Granada (sur de España) sacudió gran…

El sismo de magnitud 5 con epicentro registrado este sábado en la provincia de Granada (sur de España) sacudió gran parte de Andalucía y se sintió en las regiones limítrofes de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como en la de Madrid, aunque no constan víctimas por ahora.

Además de ese sismo, ocurrido en la localidad de Alhendín, la ciudad de Granada y su área metropolitana acumularon 40 temblores de intensidad diversa durante la noche pasada, que causaron daños materiales.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor principal se percibió en más de 200 municipios de cinco regiones, aunque con intensidad diferente.

Andalucía concentra la mayor parte de los municipios afectados, de las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla.

En las redes sociales circulan numerosos vídeos sobre el sismo, especialmente de Granada, en los que se ven algunos escombros en las calles, y comentarios desde otros lugares de personas que despertaron al sentir el sismo.

De momento, ni Protección Civil ni los servicios de emergencias tienen constancia de víctimas, aunque la continuidad de temblores provocó que numerosos vecinos del área metropolitana de Granada saliesen de casa para concentrarse en parques y otros espacios al aire libre.

El presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, informó de “algunos daños materiales” y advirtió sobre “cualquier cornisa o fachada dañada” que se pueda desprender.

El servicio público de emergencias gestionó más de 200 llamadas, la mayoría de ellas de Granada, pero también desde otras, algunas de ella para alertar de grietas, caída de cornisas, cascotes, muros y otros desperfectos en edificios.

Las autoridades activaron el Plan de emergencia por Riesgo Sísmico de Andalucía en fase de emergencia. EFE

The-CNN-Wire

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