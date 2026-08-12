Si venden a Ucrania el 10 % de los Patriot de EE.UU., “destruiremos todos los misiles balísticos rusos”, dice Zelensky a CNN

Ucrania solo tiene una décima parte de los misiles interceptores que necesita urgentemente de Estados Unidos para detener el aumento…

Ucrania solo tiene una décima parte de los misiles interceptores que necesita urgentemente de Estados Unidos para detener el aumento de los ataques de misiles balísticos rusos, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a CNN en una entrevista, añadiendo que sus días se pasan en “millones” de llamadas telefónicas, en egociaciones opacas con aliados para conseguir más.

Los ataques balísticos rusos crecen rápidamente en las últimas semanas, golpeando especialmente duro a la capital, Kyiv, ya que Moscú aprovecha las casi nulas existencias de Ucrania de misiles interceptores Patriot. Zelensky dijo que una décima parte del actual arsenal de EE.UU. sería suficiente para detener todos los ataques de misiles balísticos rusos, pero el 5 % sería suficiente para que Ucrania pasara el invierno.

“Este año tenemos dos veces y media menos interceptores que los que teníamos en 2025”, dijo. “Rusia tiene dos veces más misiles balísticos por mes de los que tenía antes”. Julio fue el mes más mortífero para los civiles ucranianos desde abril de 2022, según Naciones Unidas. “Cada noche tenemos ataques, y cuatro o cinco veces al mes tenemos ataques masivos … noches terribles. Personas realmente muy heroicas, muy resistentes. Pero están cansadas”.

Agregó que si EE.UU. “nos vende el 5 %, pasaremos el invierno y salvaremos vidas. Si pueden vendernos el 10 %, destruiremos todos los misiles balísticos rusos. Yo tengo el 1 %”.

Hay una escasez global de los misiles debido a la guerra de EE.UU. con Irán, donde EE.UU. y los Estados del Golfo utilizaron decenas para combatir los ataques de misiles y drones de bajo costo de Irán. La escasez está costando más a Ucrania, donde algunas noches las ciudades parecen indefensas ante los asaltos con cohetes de Moscú.

Zelensky ofreció una rara visión de sus esfuerzos personales diarios para obtener más interceptores, que implicaron negociaciones que prefería mantener en privado. “Esto es lo que vivo cada día: del 1 % al 5 %. Tengo algunos meses, y millones de llamadas telefónicas … Intento intercambiar algo por misiles … Hago algunas cosas que ni siquiera puedo compartir. Eso no significa que esté fuera de la ley. Pero no puedo hablar de ello”.

Zelensky dijo que todavía había dudas sobre cómo el aparente compromiso del presidente Donald Trump de permitir que Ucrania construyera sus propios misiles interceptores Patriot se materializaría.

Trump, al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara, dijo que permitiría a Ucrania obtener una licencia para fabricar los complejos interceptores por sí mismos, pero unos días después dijo que no estaba seguro de la idea. Los fabricantes de los sistemas de misiles Patriot han enviado funcionarios a Kyiv para discutir la idea, pero los resultados siguen siendo esquivos.

“Espero conseguirlo”, dijo Zelensky. “Ahora no tengo el 5 % y no tengo tal aceptación. Y esto para mí es un gran desafío, uno de los más grandes que tuve desde el principio de esta guerra”.

Zelensky dijo que estaba rogando directamente a la Casa Blanca, a través de llamadas, mensajes y de manera indirecta a través de aliados, para aumentar su ayuda sobre los Patriot. Pero se mostró reacio a proporcionar detalles sobre sus recientes interacciones con la administración de Trump.

Confirmó que mantuvo una llamada telefónica reciente con el vicepresidente J. D. Vance, pero se negó a detallar, como informó el Financial Times, si Vance solicitó a Ucrania detener los ataques a un puerto petrolero ruso en el mar Negro que estaba perjudicando a las empresas estadounidenses y arriesgaba un aumento en los precios globales de la energía.

Kyiv también presentó nuevas propuestas para el proceso de paz liderado por Trump que parece moribundo en los últimos meses. Zelensky rechazó proporcionar detalles pero dijo: “Necesitamos más participación del lado estadounidense en el plan de paz. Agradezco al equipo del presidente Trump que quieran continuar. Putin (presidente de Rusia, Vladimir) no quiere detener esta guerra ahora y no hay suficiente presión sobre él ahora”.

También rechazó la idea de que Ucrania ceda el territorio restante en el Donbás que Putin busca conquistar, diciendo que las garantías de seguridad siguen siendo fundamentales para Kyiv.

“Rusia comienza a hablar de esta guerra, y hablan de territorio. La pregunta clave es por qué no volverá de nuevo con 1 o 2 millones de soldados adicionales después de una gran pausa. ¿Por qué no vendrá de nuevo para ocuparnos?”

Zelensky añadió que estaba de acuerdo con algunas evaluaciones occidentales de que Putin podría buscar escalar la guerra contra la OTAN, posiblemente atacando a los pequeños estados bálticos de la OTAN.

“No sabe cómo terminar esta guerra sin una gran ocupación o una gran victoria para su sociedad. Es más simple encontrar algún país más pequeño… para él, no será importante si este país está en la OTAN o no está en la OTAN. Quiere una victoria rápida, 100 % seguro de que ganará, ocupará, destruirá o controlará”.

The-CNN-Wire

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