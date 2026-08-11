Senadores republicanos publican mensajes donde Fauci analiza los riesgos de las vacunas para el covid-19 durante el embarazo

Dos senadores republicanos han publicado el primer lote de mensajes de texto recuperados del antiguo teléfono oficial del Dr. Anthony…

Dos senadores republicanos han publicado el primer lote de mensajes de texto recuperados del antiguo teléfono oficial del Dr. Anthony Fauci como parte de una investigación sobre su liderazgo y sus acciones durante la pandemia de covid-19, incluidos mensajes en los que habla sobre los posibles riesgos y la seguridad de la vacuna durante el embarazo.

Los senadores Ron Johnson de Wisconsin y Rand Paul de Kentucky publicaron los mensajes de texto en línea el lunes, después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) le proporcionara el iPhone de Fauci a una subcomisión del Senado que lo investigaba.

El teléfono contenía más de 34.000 mensajes y 522 mensajes de voz, según informaron los senadores en un comunicado de prensa. Publicaron capturas de pantalla que mostraban solo una pequeña parte de ellos: 11 mensajes de texto enviados durante el mandato de Fauci como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

En un intercambio que tuvo lugar el 25 de enero de 2021, el Dr. Vivek Murthy, entonces miembro del consejo asesor sobre el covid-19 del presidente Joe Biden, preguntó sobre cualquier riesgo potencial para las mujeres embarazadas, o si Fauci conocía algún “dato o razón teórica por la que se preferiría vacunar al principio del embarazo en lugar de al final”.

Fauci respondió que no existían “datos ni razones teóricas para creer que vacunar al principio del embarazo, en lugar de más tarde, fuera preferible”.

Luego agregó: “Dado que muchas personas experimentan una importante tormenta de citoquinas y fiebre después de la segunda dosis, esto teóricamente podría estar asociado con un aborto espontáneo en el primer trimestre”.

La Dra. Rochelle Walensky, entonces directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), respondió: “Sin duda es un buen punto, especialmente después de la segunda dosis”.

En otro intercambio un día después, según las capturas de pantalla publicadas, Fauci dijo que cualquier vacuna tenía datos limitados sobre el embarazo y que debía considerarse cuidadosamente. “Hay que sopesar los riesgos potenciales frente a los beneficios”, escribió, y señaló que una infección por covid-19 podría ser “especialmente” grave durante el embarazo.

Aunque las mujeres embarazadas no habían sido incluidas en los ensayos de la vacuna, más de 10.000 se vacunaron cuando el Gobierno emitió una Autorización de Uso de Emergencia para la vacuna, y “no surgió ningún problema”, escribió en un mensaje de texto.

CNN se ha puesto en contacto con Fauci, Murthy y Walensky para obtener sus comentarios.

El 11 de agosto de 2021, los CDC recomendaron formalmente que las mujeres embarazadas recibieran la vacuna, tras analizar los datos y no encontrar un mayor riesgo de aborto espontáneo ni otros problemas de seguridad relacionados con la vacuna.

Los CDC también advirtieron durante la pandemia que las mujeres embarazadas tenían más probabilidades de enfermar gravemente que las que no lo estaban, según una página archivada del sitio web de la agencia.

Estudios posteriores han demostrado que las vacunas son seguras durante el embarazo y que las reacciones adversas graves son poco frecuentes. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos sigue recomendando, a partir de esta primavera, que las mujeres embarazadas o que planeen estarlo durante el otoño o el invierno reciban la vacuna anual contra el covid-19.

En un comunicado de prensa, Johnson y Paul indicaron que su equipo estaba revisando el resto de la información del teléfono de Fauci y que la harían pública “lo antes posible”. Los mensajes de texto publicados el lunes “podrían tener un impacto inmediato en la salud pública y en el principio del consentimiento informado”, afirmaron.

El comunicado de prensa también incluía varias declaraciones públicas adicionales realizadas por Fauci y otros funcionarios de salud en los meses posteriores al intercambio de mensajes de texto, en las que recomendaban que las mujeres embarazadas recibieran las vacunas contra el covid-19.

Paul, quien preside la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, ha tenido numerosos enfrentamientos con Fauci, a quien citó a comparecer ante el Congreso en junio.

Él y otros republicanos prominentes acusan a Fauci de encubrir los orígenes de la pandemia, así como de mentir y tergiversar datos durante la respuesta al covid-19, aunque todavía no han presentado pruebas claras de tal supuesto encubrimiento.

La semana pasada, los miembros republicanos de la subcomisión del Senado votaron a favor de declarar a Fauci en desacato al Congreso después de que invocara la Quinta Enmienda más de 100 veces en una audiencia, negándose a responder preguntas por temor a que sus respuestas se utilizaran para intentar presentar cargos en su contra.

Los demócratas señalaron la audiencia como el ejemplo más reciente de cómo los republicanos han pasado años tratando de desviar las críticas sobre la pandemia del presidente Donald Trump hacia Fauci.

“La campaña para difamarlo a usted, Dr. Fauci, es solo una parte de esta campaña más amplia contra la ciencia y los hechos, una campaña que ha hecho que los estadounidenses estén menos seguros”, dijo el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut.

Antes de esa audiencia, la comisión también publicó más de 1.100 páginas del diario personal de Fauci, correspondientes al periodo comprendido entre 2019 y 2022.

Según una persona familiarizada con el asunto, ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos ni la comisión de Paul alertaron a Fauci con antelación de que habían obtenido su diario y de que planeaban publicarlo íntegramente.

Las anotaciones del diario narraban la creciente preocupación de Fauci por el covid-19, su frustración con la respuesta del Gobierno y sus relaciones conflictivas con funcionarios de las administraciones de Trump y Biden.

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