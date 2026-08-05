Se está gestando un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, pero no es el acuerdo que Trump desea

Como si fueran vientos cambiantes, los planes para el futuro del estrecho de Ormuz —y sus posibilidades de éxito— se…

Como si fueran vientos cambiantes, los planes para el futuro del estrecho de Ormuz —y sus posibilidades de éxito— se modifican casi a diario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría alcanzarse un acuerdo esta semana.

“Podría suceder. Mañana o pasado mañana”, declaró Trump el martes. “Se ha avanzado mucho. Me llamaron y me dijeron: ‘Por favor, hablemos’”.

Sin embargo, volvió a amenazar con atacar a Irán si no se llegaba a un acuerdo.

Aun así, no hay consenso ni siquiera sobre quién está negociando con quién. Irán ha insistido en que solo está dialogando con Omán sobre un acuerdo temporal para esta vía marítima vital.

Otros, por su parte, son menos optimistas respecto a la inminencia de un acuerdo y se muestran escépticos sobre su duración.

Irán y Omán acordaron las coordenadas geográficas de una propuesta de ruta segura de navegación en el estrecho, dijo este miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei. No obstante, moderó las expectativas al añadir: “Siempre que ciertas terceras partes no obstaculicen el proceso”.

Un alto funcionario del Golfo, familiarizado con las negociaciones, sugirió que existe un 50 % de probabilidades de que se alcance un acuerdo para el viernes. Un problema es que la delegación iraní no incluye la voz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), de línea dura, que tendría que dar su visto bueno a los detalles, según la fuente.

El optimismo de Trump pudo haber sorprendido a Teherán.

“La principal razón de la demora en alcanzar un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz es la injerencia estadounidense y las amenazas de Trump”, dijo este miércoles una “fuente informada” citada por la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Otro medio semioficial, Fars, adoptó un tono similar. Afirmó que algunos funcionarios estadounidenses habían “enviado señales contradictorias y, ya sea directamente o a través de socios regionales, han obstaculizado el curso de las negociaciones. Persiste la preocupación de que la obstrucción por parte de Estados Unidos o de ciertos actores regionales pueda prolongar las negociaciones o interferir de alguna otra manera en el proceso”.

Fars reiteró que Irán está negociando únicamente con Omán y que esas conversaciones “se centran en un corredor intermedio que salvaguarde los derechos de Irán teniendo en cuenta las preocupaciones de Omán”.

El término “derechos de Irán” suscita numerosas preguntas.

Existen rutas alternativas a través del estrecho, y la propuesta parece consistir en su fusión, manteniendo Irán un nivel de control que chocaría con los deseos de Estados Unidos.

Según Saeed Ajorlu, miembro del comité negociador iraní, las negociaciones deberían “establecer acuerdos iraníes, ya que Irán se encarga de la seguridad, el desminado y los servicios marítimos”.

El objetivo de Teherán “es establecer acuerdos temporales” de entre uno y tres meses “en los que Irán tenga la posición dominante”, declaró Ajorlu esta semana a la emisora ​​estatal iraní IRIB.

La idea de “donde Irán tenga la posición dominante” podría no ser bien recibida en Washington ni en las capitales del Golfo.

“Las negociaciones se han centrado en transformar la ruta sur, que atraviesa aguas omaníes, y la ruta norte, que atraviesa aguas territoriales iraníes, en una ruta intermedia que satisfaga las consideraciones e intereses de ambos estados ribereños”, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei.

“Ahora hablamos de un corredor con una ruta bidireccional, no de dos o tres rutas separadas”, afirmó.

Baghai, Ajorlu y todos los demás funcionarios iraníes insisten en que el régimen legal del estrecho no volverá a su estado anterior a la guerra, cuando ningún país controlaba el tráfico marítimo a través de esta vía marítima crucial.

El control o la supervisión de este punto estratégico se ha convertido en una línea roja para Teherán, al igual que el derecho al enriquecimiento nuclear.

La perspectiva de tal influencia es inaceptable en Washington, Abu Dabi y Riad. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha declarado repetidamente que cualquier forma de control estatal sobre aguas internacionales contraviene el derecho internacional.

“Si creamos un precedente en Medio Oriente donde un Estado pueda decidir controlar una vía marítima internacional”, dijo recientemente, “cobrar un peaje y, si no se paga, destruir los barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo”, afirmó el mes pasado.

Qatar sugirió el martes que las negociaciones avanzaban, pero es difícil conciliar las posturas cuando los objetivos y las demandas de ambos adversarios son tan dispares.

Persisten interrogantes clave: ¿Aceptará la Guardia Revolucionaria una reducción del control sobre el estrecho de Ormuz? ¿Bajo qué condiciones interceptaría buques? ¿Se extendería la reapertura a buques de guerra extranjeros, incluidos los estadounidenses? ¿Cuánta información exigiría Irán sobre la carga y el destino de los buques?

Tampoco está claro si el acuerdo levantaría el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, restablecería las exenciones para permitir las exportaciones de petróleo iraní y reactivaría o reemplazaría partes del memorando entre Estados Unidos e Irán firmado en junio y declarado muerto un mes después.

El acuerdo de junio dejó disposiciones clave deliberadamente ambiguas. El artículo 5 comprometía a Irán a hacer sus “mejores esfuerzos” para garantizar el paso comercial seguro durante 60 días, al tiempo que establecía que Irán y Omán “definirían la futura administración y los servicios marítimos” en el estrecho.

También indicaba que cualquier acuerdo futuro debía estar “en consonancia con el derecho internacional aplicable”.

Pero esta salvedad no resolvió mucho. “Dada la conocida discrepancia entre Irán y la mayor parte del mundo sobre lo que exige el derecho internacional en el estrecho de Ormuz, esta formulación no hace más que posponer el problema”, señaló el blog Lawfare.

En última instancia, Teherán “busca convertir la influencia que obtuvo durante la guerra en un papel político e institucional duradero en la gobernanza de una de las vías marítimas más estratégicas del mundo”, afirma Trita Parsi, del Instituto Quincy para la Gobernanza Responsable.

“Al consolidar un papel permanente en la gobernanza de Ormuz, Irán podría preservar gran parte de la influencia que obtuvo durante la guerra sin depender de la coerción militar continua”, publicó Parsi el miércoles.

Esto representa una ventaja mucho mayor que cualquier tarifa o peaje que pretenda cobrar en este punto estratégico.

“Desde el primer día, quedó claro que restaurar el estrecho de Ormuz a su estado anterior a la crisis habría requerido un cambio de régimen en Irán o un esfuerzo militar sostenido para imponer el control sobre la vía marítima”, afirmó el experto en seguridad israelí Danny Citrinowicz.

“Ninguna de las dos opciones era aceptable para Washington, ni política ni estratégicamente, dados los enormes costos y los compromisos a largo plazo que implicarían. A veces, la opción menos deseable es la única realista”.

Mientras el acuerdo sigue sin alcanzarse, los mercados petroleros mundiales deben afrontar el agotamiento de las reservas de crudo.

Si el estrecho de Ormuz se abriera hoy, aún podrían transcurrir hasta 18 meses para reponer las reservas agotadas, declaró el martes Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, la mayor productora de petróleo del mundo.

Por cada día que transcurre sin un acuerdo, unos 15 millones de barriles de crudo dejan de transitar por este estrecho canal hacia los mercados mundiales.

The-CNN-Wire

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