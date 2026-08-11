Rusia libera al exmarine estadounidense Robert Gilman

El estadounidense Robert Gilman fue liberado de la detención rusa este martes, según dos funcionarios estadounidenses y una organización que…

El estadounidense Robert Gilman fue liberado de la detención rusa este martes, según dos funcionarios estadounidenses y una organización que aboga en nombre de su familia.

Su liberación se produjo en medio de graves preocupaciones sobre su salud. Gilman, un exmarine, había estado detenido desde 2022.

Global Reach, la organización que aboga en nombre de su familia, dijo en un comunicado que Gilman “está en camino a un hospital militar estadounidense en Texas, donde será evaluado y tratado médica y psicológicamente”.

“Su familia ha volado a Texas, incluida su madre, que estaba en Rusia intentando verlo en el hospital”, dijo la organización.

Uno de los funcionarios estadounidenses confirmó que Gilman está recibiendo atención médica y está de regreso en Estados Unidos.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.