Ronaldinho regresa al fútbol profesional: ficha con el Ravenna FC de la Serie C de Italia

Ronaldinho Gaúcho está listo para volver a hacer algo que parecía complicado de concretarse. El brasileño se pondrá de nuevo…

Ronaldinho Gaúcho está listo para volver a hacer algo que parecía complicado de concretarse. El brasileño se pondrá de nuevo los botines y regresará a las canchas como futbolista profesional a sus 46 años para incorporarse al Ravenna FC, equipo que compite en la Serie C de Italia, en una operación que combina lo deportivo con —sobre todo— el marketing y la expansión de marca.

El regreso del campeón del mundo en 2002 será muy diferente a lo que acostumbró a sus aficionados durante sus mejores años. Ronaldinho no tendrá una participación regular con el conjunto italiano, pero sí aparecerá en momentos específicos de la temporada y se espera que dispute, al menos, un encuentro oficial.

El club italiano tiene un valor de mercado que apenas rebasa los US$ 7,5 millones, y si bien puede parecer un monto bajo, para la categoría en la que se encuentra significa tener una de las plantillas más caras en esa división.

Para el Ravenna, la llegada del brasileño representa mucho más que una incorporación deportiva. Ronaldinho también se convertirá en socio y coinversionista del club, además de asumir el papel de embajador internacional de la institución y de sus patrocinadores.

Esta operación por la leyenda brasileña está estrechamente relacionada con su amistad con Ignazio Cipriani, empresario italiano y propietario del Ravenna desde 2024. Cipriani busca llevar a este equipo a un nuevo nivel, por lo que se necesita una mayor presencia internacional.

Ahí es donde entra la figura de Ronaldinho. Su claro reconocimiento mundial será utilizado para impulsar la imagen del Ravenna, ampliar sus oportunidades comerciales y fortalecer su presencia fuera de Italia. El proyecto también cuenta con socios como Black Duck y acuerdos comerciales como el que mantiene con la marca de indumentaria deportiva Nike.

El regreso a Italia del 10 brasileño tiene un significado especial, porque ese país ya forma parte de la historia futbolística de Ronaldinho. El Ravenna será su segundo equipo en suelo italiano, después de su etapa con el AC Milan, club donde jugó poco, pero donde indudablemente dejó grandes recuerdos. Al Rossoneri llegó después de brillar con el FC Barcelona, y allí marcó 26 goles y dio 27 asistencias en 95 partidos con el club.

Este jueves, el brasileño aterrizó en el aeropuerto de Forli, en la región de Emilia-Romaña, y posteriormente fue su presentación con el club de cara a la nueva temporada, donde portará el dorsal número 10.

Todavía no existe una fecha confirmada para su debut, pero lo que es un hecho es que después de más de una década lejos del fútbol profesional, Ronaldinho prepara un último capítulo dentro de una cancha.

Ya no será aquel jugador que maravilló al mundo con el Barcelona, ganó el Balón de Oro y conquistó innumerables títulos, pero sí quedará la esencia y la misión de disfrutar nuevamente del fútbol y compartir la alegría que lo caracteriza en el rectángulo verde.

The-CNN-Wire

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