Rescatan a más de 150 migrantes tras el incendio de una embarcación en el canal de la Mancha

Más de 150 migrantes fueron rescatados la madrugada del martes después de que una embarcación se incendiara en el canal…

Más de 150 migrantes fueron rescatados la madrugada del martes después de que una embarcación se incendiara en el canal de la Mancha mientras intentaba cruzar de Francia al Reino Unido.

El motor de la embarcación se incendió y su estado “se deterioró muy rápidamente”, lo que obligó a los guardacostas franceses y británicos a rescatar a 157 personas, según informó la prefectura marítima francesa para el canal de la Mancha y el mar del Norte.

Las autoridades francesas ya habían rescatado a cinco personas de la embarcación durante la noche del lunes. Habían enviado varias embarcaciones para vigilar la travesía desde que el bote zarpó cerca de Boulogne-sur-Mer el lunes, dado que este tipo de viajes son notoriamente peligrosos. Un total de 162 personas han muerto en embarcaciones de migrantes al intentar cruzar el canal entre 2018 y 2025, según el Observatorio de Migración.

No se han registrado víctimas mortales en este incidente.

Las travesías en pequeñas embarcaciones se han convertido en un tema políticamente conflictivo en el Reino Unido en los últimos años, impulsando políticas migratorias más estrictas tanto por parte de los gobiernos conservadores de centroderecha como de los laboristas de centroizquierda, y contribuyendo al ascenso del partido populista de extrema derecha Reform UK.

Apenas dos días antes del rescate del martes, el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, se comprometió a que su gobierno sería “implacable” a la hora de abordar esta cuestión. Destacó el reciente “aumento de las actividades de control”, así como la necesidad de crear un sistema que “ofrezca también rutas seguras para las personas, ya que eso elimina el argumento de venta de las mafias”.

The-CNN-Wire

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