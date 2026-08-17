¿Quién fue la actriz Hayden Panettiere y dónde se pueden ver sus series y películas?

La actriz Hayden Panettiere, cuya muerte a los 36 años fue anunciada este lunes, disfrutó de una carrera de más…

La actriz Hayden Panettiere, cuya muerte a los 36 años fue anunciada este lunes, disfrutó de una carrera de más de tres décadas frente a la pantalla.

Su primer actuación ante una cámara fue en un comercial en 1990, con apenas 11 meses. Fue una estrella infantil, pues con 5 años obtuvo un papel regular en la telenovela “One Life to Live”, desde 1994 a 1997. Y luego participaría en la telenovela “Guiding Light” de 1997 a 2000.

Estos papeleres regulares en telenovelas se alternaron con papeles secundarios en algunas series televisivas. Pero el rol que definió la fase infantil de su carrera no tuvo su propio rostro: fue el dar voz en inglés a la princesa Dot en la película de Pixar “A Bug’s Life”, en 1998.

Aportar su voz a películas de dibujos animados y videojuegos fue también una parte relevante de su carrera como actriz. Fue la voz de Kairi en el videojuego “Kingdom Hearts”, en 2002, y “Kingdom Hearts II”, en 2005; interpretó a la sabuesa Kate en la película animada “Alpha and Omega”, en 2010; fue Caperucita Roja en “Hoodwinked Too! Hood vs. Evil”, en 2011; y dio voz a Samantha en el popular videojuego “Until Dawn”, en 2015.

La televisión fue el medio que concentró el trabajo de Panettiere y resulta importante poner en contexto el gran número de proyectos en los participó siendo apenas una adolescente. Panettiere creció antes los ojos de los espectadores.

Con 13 años participó en 12 episodios de la temporada final de la serie “Ally McBeal” y finalmente protagonizó su primera película televisiva con “Tiger Cruise”, a los 15 años, en 2004. Y su primer papel destacado en el cine fue en la cinta juvenil “Ice Princess”, en 2005, en la que compartió pantalla con la actriz Michelle Tratchtenberg, quien falleció en 2025, a los 39 años, por complicaciones de la diabetes mellitus.

Este trabajo constante en películas y series de corte juvenil allanó el camino para el momento estelar de la actriz en la serie “Heroes”, emitida entre 2006 y 2010. De sus cuatro temporadas, la primera fue la mejor recibida por la crítica y el público.

“Heroes” es una serie sobre personas comunes y corrientes que descubren que tienen súper poderes. Tómese en cuenta que esta serie se estrenó dos años antes de “Iron Man” de Marvel, con Robert Downey Jr. “Heroes” trajo de vuelta a los superhéroes de manera realista, sin tener trajes y capas. En ella, Panettiere interpretó a la porrista Claire Bennet, quien tiene el don de regenerar sus heridas. Este papel la lanzó al estrellato.

Luego de “Heroes”, Panettiere se mantuvo activa, pero enfocada en su carrera musical, con participaciones como actriz dando su voz en películas de dibujos animados, videojuegos y uno que otro papel secundario en una película de bajo prespuesto.

Pero todo eso cambió cuando consiguió el papel la joven estrella de la música country Juliette Barnes, en la popular serie “Nashville”, emitida entre 2012 y 2018. El programa le permitió a Panettiere demostrar su capacidad interpretativa, ya su personaje pasa de ser la “sensación joven” de la música contry a ser una cantante que encuentra difícil mantenerse popular como en sus inicios. Por este papel, Panettiere fue nominada en dos oportunidades a los premios Globo de Oro, como mejor actriz secundaria en 2013 y 2014.

Panettiere dejó una hija de 11 años, Kaya, con su ex, Wladimir Klitschko, un exboxeador profesional ucraniano.

Si estás interesado en las series y películas de Hayden Panettiere, estos son las plataformas de streaming en las que se pueden ver sus trabajos más importantes:

“A Bug’s Life” (1994): la actriz aportó la voz en inglés a la princesa Dot. Disponible en Disney+

la actriz aportó la voz en inglés a la princesa Dot. Disponible en Disney+ “Ice Princess” (2005): interpreta a la joven esquiadora Gen Harwood. Disponible en Disney+; en EE.UU. puede alquilarse en Prime Video

interpreta a la joven esquiadora Gen Harwood. Disponible en Disney+; en EE.UU. puede alquilarse en Prime Video “Bring It On: All or Nothing” (2006): el primer papel de Panettiere como porrista fue en esta película. Disponible para alquilar en Aple TV y Prime Video

el primer papel de Panettiere como porrista fue en esta película. Disponible para alquilar en Aple TV y Prime Video “Heroes” (2006-2010): disponible en Netflix en EE.UU. y para alquiler en Apple TV

disponible en Netflix en EE.UU. y para alquiler en Apple TV “Nashville” (2012-2018): disponible en Netflix en EE.UU. y para alquiler en Apple TV y Prime Video

disponible en Netflix en EE.UU. y para alquiler en Apple TV y Prime Video “Scream VI” (2023): el último papel de Panettiere que tuvo impacto mediático fue en esta franquicia del género “slasher”. Disponible en Netflix y Paramout+ en EE.UU. y para alquilar en Apple TV y Prime Video

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