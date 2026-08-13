¿Quién es Josh Kushner, el multimillonario que acaba de comprar los Lakers?

Josh Kushner no suele conceder muchas entrevistas ni hacer apariciones públicas frecuentes, pero sí sabe cómo acaparar titulares. Kushner, hermano…

Josh Kushner no suele conceder muchas entrevistas ni hacer apariciones públicas frecuentes, pero sí sabe cómo acaparar titulares.

Kushner, hermano de Jared —yerno del presidente Donald Trump—, anunció que se asociaría con el exdirector ejecutivo de Disney Bob Iger para comprar Los Angeles Lakers por la cifra récord de US$ 12.500 millones.

Este es solo uno de los muchos acuerdos e inversiones de gran repercusión en los que se ha visto envuelto recientemente este empresario de 41 años. Su exitosa trayectoria como fundador de Thrive Capital, una firma de capital de riesgo que recaudó más de US$ 10.000 millones en su última ronda de financiación, le ha servido de trampolín para consolidarse como un poderoso magnate.

“Creo que Thrive representa apenas una pequeña fracción de su potencial. Siento que apenas estamos empezando”, declaró Kushner en un pódcast el pasado mes de febrero, destacando la lealtad y la humildad como los valores fundamentales de su liderazgo.

“Considero que mi palabra y la de la firma son lo más importante de todo”, añadió.

Thrive ha acumulado una cartera impresionante que abarca desde inversiones iniciales en empresas tecnológicas de gran renombre, como OpenAI y SpaceX, hasta marcas de moda y tendencia como Spotify, SKIMS (de Kim Kardashian) y el estudio cinematográfico A24. La firma también tiene presencia en el ámbito deportivo, ya que posee participaciones minoritarias en los San Francisco Giants y los Miami Heat.

La empresa, con sede en Nueva York, cuenta además con una división denominada Thrive Holdings, dedicada a invertir en compañías que buscan modernizar sectores tradicionales mediante el uso de inteligencia artificial.

“Creo que estamos viviendo el momento más importante de nuestras vidas. En muchos aspectos, se está subestimando el impacto de la IA”, afirmó Kushner en 2025 durante una entrevista en The Hill & Valley Forum, una cumbre sobre tecnología y políticas públicas.

Thrive es también un inversor clave en OpenAI: recientemente, en diciembre, inyectó otros US$ 1.000 millones en la compañía, según CNBC. Kushner mantiene una estrecha relación profesional con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

“Josh apuesta con gran convicción por empresas y fundadores de primer nivel, sin preocuparse demasiado por la opinión de otros inversores. Me identifico mucho con esa actitud”, declaró Altman a la revista Fortune en 2024.

Josh, nacido en Nueva Jersey, es hijo del magnate inmobiliario Charles Kushner. Es el hermano menor de Jared Kushner, quien hoy en día es más conocido por ser el yerno del presidente Donald Trump. Su padre, Charles, fue indultado por Trump en 2020 tras haber sido condenado en 2005 por cargos de evasión fiscal federal.

Sin embargo, Josh se ha mantenido en gran medida al margen de la familia Trump. En cambio, está formando su propia familia con la modelo Karlie Kloss; ambos se casaron en 2018 y tienen tres hijos. La pareja suele asistir a la Gala del Met.

Aun así, no han logrado desvincularse por completo de la familia de él. (“¿Ni siquiera para cenar con los Kushner?”, fue el comentario que un concursante del programa Project Runway le hizo a Kloss en un momento muy comentado, en medio de críticas sobre un vestido diseñado para ella).

“Estoy segura de que no soy la única persona en este país que no necesariamente coincide con su familia en cuestiones políticas”, declaró Kloss en una entrevista posterior. “Mi pareja y yo hemos pasado por muchas cosas juntos y, ya sabes, estoy muy orgullosa de que sea mi compañero”.

En 2017, Kushner afirmó: “No es ningún secreto que los valores liberales han guiado mi vida y que he apoyado a líderes políticos que comparten valores similares”.

Kushner también fundó Oscar Health en 2012, una compañía de seguros médicos que inicialmente aprovechó la creación de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y que recientemente registró beneficios récord.

Según Forbes, la fortuna de Kushner asciende a unos US$ 5000 millones.

No obstante, no todas sus apuestas tienen éxito: el mes pasado, la firma Thrive Eternal de Kushner formó parte de un plan controvertido y rápidamente descartado con la FIFA para vender participaciones privadas en los próximos torneos de la Copa del Mundo. La FIFA declaró que el dinero generado se reinvertiría en el deporte. La compra de los Lakers por parte de Kushner “sirve para dejar atrás rápidamente la polémica de la FIFA y, en cierto modo, pasar página en el sector deportivo”, declaró a CNN por correo electrónico Mark Conrad, profesor de Derecho y Ética de la Gabelli School of Business de la Universidad de Fordham.

“Sin duda, le da mayor visibilidad que antes”, afirmó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.