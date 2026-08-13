¿Qué significa la derrota de un candidato seguro para las probabilidades demócratas en noviembre?

Dos semanas consecutivas de primarias trajeron dos sorpresas sucesivas para los candidatos progresistas en estados políticamente competitivos y dejan una…

Dos semanas consecutivas de primarias trajeron dos sorpresas sucesivas para los candidatos progresistas en estados políticamente competitivos y dejan una lección importante para quienes siguen la política:

¡El panorama está lleno de ruido!

Con poca encuesta de alta calidad tanto en Michigan como en Wisconsin, los promedios de encuestas que mostraban grandes ventajas para los candidatos progresistas se basaban en gran medida en encuestas partidistas. Y los apostadores de los mercados de predicción siguieron la tendencia, apostando todo por esos candidatos. La combinación de ambos factores creó la ilusión de una victoria segura antes del día de las primarias.

Pero los votantes reales ofrecieron márgenes muy ajustados.

Francesca Hong, la socialista democrática y miembro de la asamblea estatal en la primaria demócrata para la gobernación de Wisconsin, tenía un 95% de probabilidades de victoria hasta el martes, día de las primarias, según el sitio de predicciones Kalshi. (CNN tiene una alianza con Kalshi y utiliza sus datos para cubrir eventos importantes. Pero los empleados editoriales de CNN no pueden utilizar mercados de predicción). Existen otras plataformas de predicción, como Polymarket, que también favorecían a Hong.

Hong terminó perdiendo la contienda por el margen más estrecho ante David Crowley, el candidato del establishment y ejecutivo del condado de Milwaukee que, increíblemente, se retiró de la carrera antes de reincorporarse. Hasta la mañana del miércoles, menos de 5.000 votos separan a ambos. Y ninguno alcanzó el 40 % en la contienda. Otros dos candidatos destacados —Mandela Barnes y Sara Rodríguez— se retiraron antes del día de las elecciones, pero no lo suficientemente pronto como para que sus nombres fueran eliminados de la boleta, y juntos obtuvieron alrededor del 8 % del total de votos emitidos.

Alrededor de las 9:00 p.m. hora de Miami, estaba claro que la votación iba a ser reñida, y los operadores en Kalshi predecían una victoria de Crowley. Las probabilidades oscilaron durante toda la noche. CNN no proyectó una victoria de Crowley hasta la hora de las 3:00 a.m. hora de Miami.

En Michigan, una semana antes, otro orgulloso progresista, Abdul El-Sayed, parecía tener la victoria asegurada con una ventaja en las encuestas recientes, ninguna de las cuales cumplía con los estándares de CNN para ser reportadas, pero que podrían haber influido en los apostadores en los mercados de predicción. Todo esto llevó a que, en la víspera de las primarias, tuviera más de un 97 % de probabilidad de victoria, según el mercado en Kalshi. Sus probabilidades nunca bajaron del 94 % mientras se contaban los votos.

El-Sayed terminó ganando, pero con menos del 49 % de los votos, apenas un punto porcentual por delante de su rival moderado.

En ambos casos, la casi certeza de los apostadores en Kalshi probablemente fue alimentada por encuestas que sugerían ventajas para Hong y El-Sayed. Pero en ambos casos, las encuestas más recientes habían sido realizadas en gran parte por entidades partidistas. Ante la ausencia de encuestas de mayor calidad, el ambiente se impuso y alimentó la cámara de eco en redes sociales y una sensación de impulso especialmente para los candidatos progresistas.

En Wisconsin, la encuesta independiente más reciente que cumplía con los estándares de CNN había sido realizada a finales de julio por la Universidad de Marquette. En esa encuesta, Hong efectivamente lideraba por dos dígitos, con un 46 % de apoyo entre los votantes registrados que dijeron que participarían en las primarias demócratas del estado.

Es importante destacar que la contienda aún estaba en desarrollo. El establishment demócrata todavía no había encendido las alarmas sobre Hong ni se había unido en torno a Crowley.

Cerca de un tercio de los votantes estaban indecisos cuando se realizó esa encuesta de Marquette. Barnes ocupaba el segundo lugar en la encuesta y se retiró apenas un día después de que se publicara. También es difícil encuestar con precisión una contienda en la que los candidatos siguen cambiando.

El ganador final, Crowley, apenas había vuelto a entrar en la contienda recientemente. Y el escrutinio público sobre algunas de las posturas previas más controvertidas de Hong apenas comenzaba.

“A veces, lo que indican las encuestas es que hay mucha incertidumbre y margen para cambios en una contienda”, dijo la editora de encuestas de CNN, Ariel Edwards-Levy.

En otras palabras, la campaña seguía muy activa cuando se realizaron las últimas encuestas de alta calidad.

El hecho de que Hong tuviera un 95 % de probabilidad de ganar en los mercados de predicción nunca significó que fuera a obtener el 95 % de los votos ni nada parecido. Significaba que la mayoría de los apostadores pensaban que ella ganaría basándose en lo que estaban viendo: encuestas, tendencias en otras elecciones recientes, sus percepciones sobre el impulso de los candidatos y cualquier otro factor que alimentara la sabiduría colectiva.

Además de esos límites, puede que no ayude cuando los ejecutivos de Polymarket y Kalshi promocionan sus productos como “máquinas de la verdad”, cuando la realidad es mucho más matizada.

Los fundadores de Kalshi dicen que el hecho de que los candidatos favoritos pierdan ocasionalmente es en realidad una característica de la plataforma.

“Antes de que aparezcan los titulares de ‘los mercados de predicción se equivocaron’: una probabilidad del 5 % no significa que no vaya a suceder. Significa que debería suceder 1 de cada 20 veces. Si los candidatos con un 5 % nunca ganaran, los mercados estarían rotos”, escribió el cofundador de Kalshi, Tarek Mansour, en X.

De hecho, Kalshi sostiene que esto es una oportunidad para aprender.

“Enseñar a las personas a pensar en términos probabilísticos en un mundo que rápidamente está perdiendo matices es uno de los impactos más importantes de Kalshi”, dijo el portavoz de Kalshi, Jack Such, a CNN el miércoles. Polymarket declinó hacer comentarios.

Michigan y Wisconsin han sido escenario de algunos de los errores más notorios en encuestas electorales recientes, y los encuestadores coinciden en que son lugares particularmente difíciles para realizar sondeos precisos. Los votantes en ambos estados han demostrado ser consistentemente volátiles, y ninguno de los dos tiene registro de votantes por partido, lo que dificulta el tipo de modelado basado en datos de archivos de votantes que mejora las encuestas modernas.

Todo esto significa que la cantidad de encuestas de calidad es importante para saber cuánta confianza se puede tener en el estado de cualquier contienda, especialmente ahora que menos organizaciones de noticias realizan encuestas. CNN no se basa en una sola encuesta, sino que calcula un promedio de encuestas —esencialmente un promedio de los sondeos que cumplen con sus estándares— cuando es posible, para evaluar los índices de aprobación presidencial y, a medida que se acercan las elecciones, para las principales contiendas.

De cara a noviembre, las encuestas deben interpretarse por lo que sí indican, más que por lo que no. Una reciente encuesta de CNN realizada por SSRS mostró que los votantes preferían a los demócratas por un margen de 8 puntos de cara a las elecciones intermedias en noviembre. Sin embargo, ese dato es solo de utilidad limitada, ya que las personas no votan en términos generales por republicanos o demócratas; votan en una contienda específica por un candidato concreto. Además, en muchos estados, los distritos de la Cámara de Representantes han sido manipulados para beneficiar a uno u otro partido, concentrando a votantes con ideas afines en ciertos distritos.

Lo que hemos aprendido en las últimas dos semanas es que noviembre aún está muy lejos y que el impulso puede cambiar.

Habrá muchas encuestas que podrían señalar en diferentes direcciones, muchas de ellas realizadas por grupos con una agenda partidista.

En el mercado de predicción Kalshi, las probabilidades de que los demócratas tomen el control de la Cámara han ido aumentando durante todo el verano y actualmente superan el 85 %, lo que representa un alto grado de confianza, pero también deja mucho margen para los republicanos. De hecho, según las probabilidades de Kalshi, los republicanos tienen más posibilidades de mantener la mayoría en la Cámara que las que tenía Crowley de ganar la primaria demócrata para gobernador en Wisconsin. Es importante recordar lo que significan estos números: las personas que apuestan dinero consideran que la opción más segura es que los demócratas ganen. En el Senado, las probabilidades de que uno u otro partido obtenga el control están bastante igualadas.

Estos mercados son una herramienta interesante, pero solo son tan buenos como la sabiduría convencional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.