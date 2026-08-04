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Putin y Lula conversaron para fortalecer la relación bilateral, informa el Kremlin

CNN

August 4, 2026, 12:21 PM

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó este martes con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para abordar el “fortalecimiento de las relaciones bilaterales” y la guerra en Ucrania, según informó el Kremlin.

Los mandatarios indicaron en la llamada que “se prestará especial atención a la expansión y diversificación del comercio mutuo”, según el comunicado del Gobierno ruso.

Putin agradeció a Lula “por sus esfuerzos para ayudar a encontrar una solución política y diplomática” a la guerra en Ucrania, añadió el Kremlin. CNN solicitó comentarios al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y espera respuesta.

Según el comunicado, los mandatarios “comparten enfoques similares en muchos temas fundamentales de la agenda global” y acordaron continuar la coordinación en la ONU y otros foros multilaterales. Rusia y Brasil son socios fundadores del bloque BRICS y el país sudamericano ha buscado el apoyo de aliados internacionales ante el aumento de tensiones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos.

La última conversación entre Putin y Lula fue en enero. El presidente de Brasil ha condenado la invasión rusa y reclama conversaciones entre las partes, para lo cual se propuso como mediador.

El domingo, el Partido de los Trabajadores proclamó oficialmente a Lula como candidato para las elecciones de octubre, en las que buscará un nuevo mandato de cuatro años.

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