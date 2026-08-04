Putin y Lula conversaron para fortalecer la relación bilateral, informa el Kremlin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó este martes con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para abordar el “fortalecimiento de las relaciones bilaterales” y la guerra en Ucrania, según informó el Kremlin.
Los mandatarios indicaron en la llamada que “se prestará especial atención a la expansión y diversificación del comercio mutuo”, según el comunicado del Gobierno ruso.
Putin agradeció a Lula “por sus esfuerzos para ayudar a encontrar una solución política y diplomática” a la guerra en Ucrania, añadió el Kremlin. CNN solicitó comentarios al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y espera respuesta.
Según el comunicado, los mandatarios “comparten enfoques similares en muchos temas fundamentales de la agenda global” y acordaron continuar la coordinación en la ONU y otros foros multilaterales. Rusia y Brasil son socios fundadores del bloque BRICS y el país sudamericano ha buscado el apoyo de aliados internacionales ante el aumento de tensiones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos.
La última conversación entre Putin y Lula fue en enero. El presidente de Brasil ha condenado la invasión rusa y reclama conversaciones entre las partes, para lo cual se propuso como mediador.
El domingo, el Partido de los Trabajadores proclamó oficialmente a Lula como candidato para las elecciones de octubre, en las que buscará un nuevo mandato de cuatro años.
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