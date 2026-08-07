Propietarios de viviendas demandan por la aplicación del impuesto a segundas viviendas en Nueva York

Un grupo de propietarios de viviendas de la ciudad de Nueva York demandó el viernes al alcalde Zohran Mamdani y…

Un grupo de propietarios de viviendas de la ciudad de Nueva York demandó el viernes al alcalde Zohran Mamdani y al director de finanzas de la ciudad debido a la implementación del nuevo impuesto sobre segundas viviendas llamado pied-à-terre.

Tres demandantes —Simon Hedley, Rachel O’Brien y Carmine Morano— alegan que “la ciudad identificó incorrectamente sus viviendas como potencialmente sujetas al recargo pese a que esas propiedades sirven como sus residencias principales”, según un comunicado de prensa.

Aunque la demanda en sí no cuestiona la legalidad del impuesto, sí examina minuciosamente la publicación por parte de la ciudad de un padrón fiscal que incluía nombres y direcciones de más de 900.000 propietarios de viviendas de la ciudad de Nueva York, incluso si no estaban sujetos al impuesto, así como la distribución de avisos enviados a algunos de esos residentes.

Según el Departamento de Finanzas de la ciudad, el padrón incluye viviendas familiares, así como cooperativas y unidades de condominio, pero señaló que “la gran mayoría de las propiedades y unidades listadas” no están sujetas al recargo. Un total de 17.000 propietarios recibieron las cartas que advertían que posiblemente estaban sujetos al impuesto.

Una de las propietarias que interpuso la demanda afirma que fue incluida erróneamente en el registro de propiedades.

“Es absolutamente absurdo que la ciudad identificara públicamente nuestra casa como una posible segunda residencia cuando mi esposo y yo vivimos aquí, criamos a nuestra familia aquí y la hemos convertido en nuestro hogar permanente”, dijo la demandante Rachel O’Brien en el comunicado. “La ciudad tenía registros disponibles que podrían haber confirmado eso antes de publicar nuestro nombre y dirección. Las familias no deberían verse obligadas a corregir los errores del Gobierno porque se apresuró una implementación políticamente conveniente”.

Los demandantes están representados por Randy Mastro, quien se desempeñó como primer vicealcalde del exalcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

La demanda solicita al tribunal que declare ilegales tanto las notificaciones como el registro de propiedades del Departamento de Finanzas, y pide la retirada inmediata de la lista del dominio público. Asimismo, los demandantes buscan suspender cualquier obligación de respuesta para los propietarios que recibieron las notificaciones mientras el caso avanza, así como impedir nuevas medidas de aplicación hasta que el tribunal emita una decisión.

Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde Mamdani, declaró: “Tal como ha señalado el alcalde, somos conscientes de que, siempre que el Gobierno solicita algo nuevo a los neoyorquinos, tenemos la responsabilidad de garantizar que el proceso sea claro, transparente y accesible. Por ello, el Departamento de Finanzas ha trabajado sin descanso para resolver dudas, brindar asistencia y asegurar que los propietarios sujetos a este recargo dispongan de la información necesaria”. Añadió que “el Departamento Jurídico está preparado para defender enérgicamente a la ciudad frente a esta demanda”.

El impuesto pied-à-terre, que impone un recargo a las segundas residencias en la ciudad de Nueva York valoradas en más de US$ 5 millones, así como a cooperativas valoradas en US$ 1 millón o más, se implementó como parte del presupuesto del año fiscal 2027 del alcalde Mamdani en un intento por cerrar la brecha presupuestaria de la ciudad. La gobernadora Kathy Hochul respaldó a Mamdani en esta idea.

El Gobierno fue objeto de críticas por parte de propietarios de toda la ciudad debido a una lista pública publicada en internet el mes pasado, la cual incluía los nombres y direcciones de residentes de los cinco distritos, incluso de aquellos cuyas propiedades no estaban sujetas al impuesto. Aunque el registro fiscal se publica anualmente, esta vez generó una mayor atención pública debido a la implementación del nuevo gravamen.

Los residentes afectados por el impuesto recibieron una carta del Departamento de Finanzas de la ciudad en la que se les informaba que debían acreditar que sus viviendas constituían su residencia principal antes de una fecha determinada para evitar el recargo. Tras las críticas recibidas, Mamdani anunció durante el fin de semana que el plazo se ampliaría cuatro semanas, hasta el 18 de septiembre.

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