Prime Video anuncia una inversión de US$ 2.000 millones para producciones en Latinoamérica

Prime Video anunció más de 25 nuevas producciones originales en Latinoamérica, con una inversión de US$ 2.000 millones que se…

Prime Video anunció más de 25 nuevas producciones originales en Latinoamérica, con una inversión de US$ 2.000 millones que se destinará a contenidos en la región entre 2027 y 2030.

La plataforma de streaming realizó un evento en el que destacó los éxitos alcanzados en los últimos años, así como las producciones que llegarán próximamente y que se desarrollarán en distintos países de Latinoamérica.

Durante el evento, Kelly Day, vicepresidenta internacional de Prime Video, manifestó que Latinoamérica no representa para la compañía una audiencia secundaria, sino una audiencia principal que busca seguir desarrollando.

Por su parte, Javiera Balmaceda, directora de Originales Internacionales para Latinoamérica, Canadá y Australia, explicó que el trabajo de la compañía consiste en “encontrar historias que sean innegablemente locales y convertirlas en historias innegablemente universales”.

A continuación, el listado de títulos anunciados por país y una breve descripción de cada producción:

– “Menem”, segunda temporada

Carlos Menem enfrenta el desgaste político y personal durante su segunda presidencia.

-“Porno y helado”, tercera temporada

Viajes en el tiempo, romances, música y una misión para salvar el Bar Oxford.

– “¿Qué pasó con Bonorino?”

Tres amigos investigan la muerte de un antiguo compañero en una comedia con tintes de thriller.

– “Te odio, te amo”

Una diseñadora y un aspirante a jugador de polo viven un romance en Punta del Este.

– “Las Malas”

Adaptación de la novela de Camila Sosa Villada sobre una comunidad de trabajadoras sexuales trans cuya vida cambia con la llegada de un bebé abandonado.

-“Tremembé”, segunda temporada

Nuevos reclusos y criminales próximos a recuperar su libertad transforman la famosa prisión brasileña.

– “Marília”

Historia basada en Marília Mendonça y su camino hasta convertirse en una de las grandes figuras de la música brasileña.

– “Maiara & Maraisa” (título provisional)

Las gemelas atraviesan una etapa de cambios personales mientras continúan su exitosa carrera musical.

-“Oi, Sumido!”

Cinco exparejas solteras conviven y exploran la posibilidad de retomar viejos romances o iniciar otros nuevos.

-“Obsessão”, (título provisional)

La desaparición de una modelo de contenido para adultos revela la peligrosa obsesión de su acosador.

-“Quem matou PC Farias?”

Un crimen marcado por corrupción, escándalos políticos y una pregunta: ¿quién mató a PC Farias?

-“Tiros no Escuro”

Una psiquiatra forense investiga al criminal conocido como “Tirador del cine” y descubre su propia conexión con el crimen ocurrido en 1999.

-“Catedrales”

Una familia profundamente religiosa busca resolver, 30 años después, el asesinato de su hija menor.

-“La Señora”

Inspirada en un caso sobre una mujer de clase alta sospechosa de intentar asesinar a varios miembros de su familia.

-“Rojo Corazón”

Una adolescente pierde su posición privilegiada a causa de un contenido viral y emprende una peligrosa venganza.

-“Apolos”

Un bailarín exótico debe reinventarse después de sufrir una lesión que amenaza su carrera.

– “Valentina”

Inspirada en el asesinato de una joven DJ colombiana y en los prejuicios sociales expuestos por el caso.

-“La Corona”

Una reclusa participa en un concurso de belleza dentro de una prisión para recuperar poder y ejecutar una venganza.

-“La Oficina”, segunda temporada

Jerónimo Ponce III regresa con nuevas y desastrosas dinámicas mientras, en secreto, se prepara la venta de la empresa.

-“LOL México”, novena temporada

Cinco parejas de comediantes se enfrentan en una competencia que combina humor y leyendas de terror mexicanas.

– “El juego de las llaves”, cuarta temporada

Nuevas parejas, secretos y conflictos llegan con otra experiencia de intercambio de parejas.

-“Los Culpables”

Gael García Bernal protagoniza un drama sobre un ministro de la Suprema Corte que descubre una red de encubrimientos en las altas esferas del poder.

-“Florence Cassez”

Belinda protagoniza una serie inspirada en el polémico caso de la ciudadana francesa acusada de secuestro en México.

-“La Venta”

Un traficante de antigüedades encuentra las supuestas manos momificadas del Che Guevara y emprende una aventura por Chiapas.

-“Por Catálogo”

Tres mujeres buscan conquistar el mundo del lujo y la fama seduciendo a tres hombres poderosos y millonarios.

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