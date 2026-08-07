Primarias en Tennessee: Andy Ogles, respaldado por Trump, pierde la reelección y otros resultados

El excomisionado de Agricultura de Tennessee, Charlie Hatcher, está derrotando al controvertido congresista conservador Andy Ogles en las primarias republicanas…

El excomisionado de Agricultura de Tennessee, Charlie Hatcher, está derrotando al controvertido congresista conservador Andy Ogles en las primarias republicanas del recién rediseñado 5º distrito estatal, según las proyecciones del equipo de análisis de CNN. Es la última derrota para un candidato respaldado por Trump.

Hatcher se enfrentará en noviembre al alcalde de Columbia, Chaz Molder, a quien CNN proyecta como ganador de las primarias demócratas.

Esta es una de las contiendas clave de Tennessee este jueves, cuando los votantes emitieron sus primeros votos bajo un nuevo mapa electoral republicano diseñado para que el Partido Republicano obtenga la victoria en los nueve distritos del estado.

Trump obtuvo cierto éxito en el rediseñado 9º Distrito, donde su candidato predilecto, el senador estatal republicano Brent Taylor, se enfrentará al representante estatal demócrata Justin Pearson, luego de que los legisladores republicanos aprobaran a principios de este año un nuevo mapa congresional que dividió el actual escaño de Memphis en tres distritos separados que favorecen al Partido Republicano.

Las primarias del jueves también definieron el enfrentamiento para las elecciones generales por la gobernación en Tennessee, un estado tradicionalmente republicano, aunque Trump se mantuvo al margen de la contienda republicana. CNN proyecta que la senadora republicana Marsha Blackburn se enfrentará a la concejala demócrata de Memphis, Jerri Green, en otoño, lo que garantiza que la próxima gobernadora de Tennessee será la primera mujer en ocupar el cargo.

Hatcher prometió apoyar a Trump si resultaba elegido, pero su victoria sigue siendo un golpe inesperado para el presidente.

Ogles, miembro del ultraderechista Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, es un firme aliado de Trump, pero ha estado frecuentemente en el centro de la controversia durante su tiempo en el Congreso.

Más recientemente, en junio, legisladores republicanos y demócratas condenaron una publicación, ahora eliminada, en la cuenta de Ogles en X que decía: “La homosexualidad no tiene cabida en Estados Unidos”, de la cual el congresista culpó a un miembro de su equipo. Sin embargo, Ogles ha mantenido declaraciones similares sobre cómo debería ser el país, y en marzo escribió en X que “los musulmanes no pertenecen a la sociedad estadounidense”.

También ha sido objeto de una investigación ética del Congreso por presunta violación de las leyes de financiamiento de campañas.

Hatcher, por su parte, se vio reforzado por sus sólidas conexiones políticas en el estado, incluyendo el respaldo del gobernador republicano Bill Lee en los últimos días de las primarias.

Hatcher, ganadero lechero de quinta generación, se comprometió a trabajar para apoyar a los agricultores, proteger la seguridad alimentaria estadounidense, reducir los costos de la energía y mejorar la infraestructura pública si resulta elegido en noviembre.

Si bien el respaldo del presidente ha sido decisivo en muchas primarias republicanas este año, también ha sufrido algunas derrotas notables. En las elecciones a gobernador de Iowa y Georgia, Randy Feenstra y el vicegobernador Burt Jones no lograron la victoria, mientras que Trump respaldó a ambos candidatos en Carolina del Sur después de que su candidata inicial, la vicegobernadora Pamela Evette, no pudiera evitar una segunda vuelta y finalmente perdiera.

La derrota de Ogles se produce pocos días después de que los republicanos de Michigan rechazaran la recomendación del presidente en una contienda por la Cámara de Representantes, apoyando a Tom Smith, un candidato poco conocido que se retiró de las primarias en julio, en lugar de Amir Hassan, respaldado por Trump.

Desde su redistribución en mayo, en medio de una ola de cambios de distrito a mitad de ciclo electoral, el 5º Distrito de Tennessee tiene una forma alargada y estrecha que serpentea desde Memphis hasta la frontera con Kentucky y luego desciende hasta parte del condado de Williamson. Incluye partes de 17 condados.

Los nuevos límites del distrito son más ventajosos para los republicanos, lo que le da a Hatcher una ventaja de cara a noviembre.

Antes del jueves, los demócratas tenían la esperanza de que un entorno político nacional favorable, junto con un candidato fuerte como Molder y una serie de controversias en torno a Ogles, pudieran poner el escaño en juego.

La victoria de Hatcher podría cambiar esos cálculos.

El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso brindó apoyo inicial a Molder, quien fue elegido alcalde por primera vez en 2018 tras derrotar a un republicano que buscaba la reelección. Molder fue así incluido en el programa “De Rojo a Azul” para reclutar candidatos prometedores.

Si bien la redistribución de distritos alteró la contienda esta primavera, Molder decidió continuar su campaña, centrándola en temas como la reducción del costo de vida, la ampliación del acceso a la atención médica y la mejora de la asequibilidad de la vivienda.

Derrotó a otros cuatro candidatos para asegurarse la nominación demócrata. Molder recaudó mucho más que los demás candidatos de ambos partidos que competían por el 5º Distrito, alcanzando los US$ 2,6 millones a mediados de julio, según los registros de la Comisión Federal Electoral.

La contienda por el 9º Distrito sirve como caso de estudio sobre la redistribución de distritos a mitad de década y la rapidez con la que puede transformar la dinámica electoral.

Como parte de una ola nacional de redistribución de distritos electorales con tintes partidistas, iniciada por los republicanos de Texas el verano pasado, los legisladores estatales republicanos aprobaron en mayo un nuevo mapa electoral para el Congreso que dividió el distrito de mayoría afroamericana centrado en Memphis, el único escaño demócrata del estado, para favorecer a los republicanos. Esta medida llevó al representante Steve Cohen, quien ha ocupado el escaño durante casi 20 años, a anunciar que no buscaría la reelección.

Pearson, quien derrotó a la senadora estatal London Lamar en las primarias, alcanzó notoriedad nacional en 2023 como uno de los tres legisladores de Tennessee que los republicanos de la legislatura estatal intentaron expulsar tras una protesta por el control de armas. Fue expulsado de la legislatura, pero finalmente fue readmitido.

Ahora avanza a las elecciones generales enfrentando grandes dificultades en el nuevo 9º Distrito, mientras los demócratas esperan sobreponerse al nuevo panorama político.

Pearson se enfrentará a Taylor, un colega legislador estatal que se ha alineado estrechamente con el presidente Donald Trump, que describe su campaña como una “garantía infalible contra el juicio político”.

La candidatura de Taylor se vio reforzada por el apoyo de Trump y el de los dos senadores republicanos de Tennessee, Blackburn y Bill Hagerty.

La victoria de Blackburn el jueves la posiciona para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado tradicionalmente republicano.

Blackburn, quien ha representado a Tennessee en la legislatura estatal y en el Congreso de Estados Unidos desde la década de 1990, derrotó al representante John Rose y al representante estatal Monty Fritts. Entró en la contienda como la gran favorita para suceder al gobernador republicano Bill Lee, cuyo mandato está limitado, pero enfrentó una presión inesperada en la recta final.

Dado que el presidente Donald Trump se negó a respaldar a ningún candidato, Blackburn promovió su apoyo a su agenda. Sin embargo, recibió críticas de Rose por su voto para certificar la victoria electoral del expresidente Joe Biden en 2020 y por su negativa a debatir.

A pesar de las dificultades, Blackburn se impuso y parece dispuesta a ampliar su extensa trayectoria política en Tennessee, avanzando a las elecciones generales donde es la favorita para mantener la gobernación para los republicanos.

En un estado que el presidente Donald Trump ganó por casi 30 puntos en 2024, Green probablemente enfrentará una dura batalla contra Blackburn.

Su campaña se centró en eliminar el impuesto a los alimentos en Tennessee, aumentar la financiación de las escuelas públicas y condonar la deuda médica de miles de personas.

Green comenzó su carrera como defensora pública de menores y actualmente se desempeña como jefa interina de la defensa pública del condado de Shelby, cargo que asumió a principios de 2026. En materia de seguridad pública, Green ha enfatizado un enfoque rehabilitador de la justicia y la importancia de garantizar una representación justa en los tribunales.

Considerada la favorita durante las primarias, Green derrotó a la activista Carnita Atwater y al pastor Kevin Lee McCants para obtener la nominación del partido.

Este titular y la noticia se han actualizado con proyecciones adicionales.

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