Por qué un día caluroso y soleado podría arruinar tus vacaciones

Los pasajeros quizás no esperen que un día caluroso y soleado de verano sea la razón por la que su…

Los pasajeros quizás no esperen que un día caluroso y soleado de verano sea la razón por la que su vuelo se retrase o incluso se cancele. Sin embargo, las olas de calor pueden ser peligrosas para volar.

Las altas temperaturas afectan el rendimiento de las aeronaves, lo que provoca retrasos en los viajes, restricciones de peso, paradas para repostar y, en algunos casos, incluso cancelaciones.

“Un día caluroso de verano puede afectar la operación de la misma manera que la nieve o el hielo”, según Cary Grant, profesor de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, quien pasó décadas volando como piloto de United Airlines.

La explicación se basa en la ciencia de la aerodinámica.

Los aviones dependen del aire más denso para que el motor y las alas generen sustentación para el despegue.

Las altas temperaturas hacen que las moléculas de aire se separen más, lo que reduce la densidad del aire. Cuando las temperaturas son muy altas, el despegue se vuelve mucho más difícil.

“Los motores necesitan aire para pasar a través de ellos y expulsarlos. Si entra menos aire por delante, sale menos por detrás”, explicó Grant. “Las alas necesitan aire para pasar por encima de ellas. Si pasa menos aire por encima de las alas, se genera menos sustentación”.

Aunque la física puede ser compleja, las aerolíneas tienen dos opciones para garantizar un despegue seguro: o bien necesitan usar una pista más larga para ganar velocidad, o bien deben reducir el peso de la aeronave.

Pero algunos aeropuertos no tienen el espacio ni el presupuesto para extender sus pistas, lo que deja a las aerolíneas con la única otra solución viable: aligerar la carga del avión.

“En algunos casos, las aerolíneas pueden reducir el peso de la aeronave para despegar con seguridad descargando carga o pasajeros. También podrían reducir la cantidad de combustible cargado para acomodar a todos los pasajeros, en cuyo caso tendrían que añadir una escala para repostar antes de llegar a su destino”, declaró la Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado a CNN.

Pero a veces el calor es demasiado intenso para volar.

“Si bien reducir el peso puede ser una opción, las temperaturas a veces superan las máximas a las que se sometió el avión durante las pruebas. En esos casos, el manual de operaciones no contiene datos que permitan que el avión vuele”, declaró la FAA.

El calor extremo no solo afecta el rendimiento de la aeronave, sino también a la tripulación y los pasajeros.

“Cuando pensamos en el calor, vemos que afecta a los motores, al avión y también a las personas”, afirmó Grant. “Si piensas en tu rendimiento cuando hace calor, verás que disminuye”.

El personal de tierra de los aeropuertos en climas cálidos puede estar expuesto a un calor sofocante, y las aerolíneas deben proteger su salud.

“También contamos con un sólido plan de gestión del calor para nuestros empleados, que garantiza una hidratación adecuada y lugares donde refrescarse”, declaró Southwest Airlines en un comunicado a CNN.

Dentro de la cabina, las aerolíneas buscan que sus clientes viajen cómodos.

“Por eso, a veces los auxiliares de vuelo piden a los pasajeros que bajen las persianas de las ventanas cuando el avión se acerca a la puerta de embarque, para ayudar a mantener el interior lo más fresco posible”, añadió Southwest.

Julio fue el mes más caluroso registrado en Estados Unidos continental desde 1895, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El mes pasado, American Airlines se vio obligada a desembarcar a 32 pasajeros de un vuelo que salía de Las Vegas durante una ola de calor extrema, según KVVU, afiliada de CNN.

“O 32 personas deciden cambiar sus planes o todos los vamos a cambiar, porque el avión literalmente no puede despegar”, dijo el pasajero Jared Guynes.

Los problemas causados ​​por el calor son cada vez más comunes. En los últimos años, las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Esto significa que los pasajeros a menudo no tienen más remedio que estar preparados para retrasos y cancelaciones debido al calor.

“Diría que no hay que alarmarse, porque la aerolínea siempre vela por la seguridad. Esa es su prioridad número uno”, dijo Grant. “Pero mi mejor recomendación para todos es ser flexibles y verlo como una ventaja para obtener algo de la aerolínea por lo que están pagando”.

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