¿Por qué un bebé nacido en Texas está en el medio de una batalla legal entre padres californianos y una madre subrogada?

Esta semana, en un hospital de Texas, los médicos realizaron una compleja cirugía a corazón abierto de alto riesgo a…

Esta semana, en un hospital de Texas, los médicos realizaron una compleja cirugía a corazón abierto de alto riesgo a un niño de seis días de nacido con síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, una rara afección congénita que provocó que parte de su corazón estuviera subdesarrollado.

Omar Ahmed y Nausheen Gilkar esperaron en el hospital mientras el recién nacido, al que llamaron Rumi, se sometía a la primera de las tres cirugías que los bebés con esta afección necesitan apenas nacen, según declaró su abogado a CNN.

Cuando la pareja californiana contrató el pasado agosto, a través de una agencia de gestación subrogada, a McKenna West, una enfermera de Alaska, para que gestara a su hijo, pocos podían imaginar que esa decisión los llevaría a una habitación de hospital en Texas, mientras se desarrollaba una batalla legal interestatal y de repercusión nacional sobre quiénes son los padres legítimos del bebé.

Los activistas antiaborto —que deliberadamente han omitido el nombre del bebé, llamándolo Gabriel— han aprovechado el caso para reforzar sus argumentos sobre la personalidad jurídica del feto, alimentando un pequeño pero creciente movimiento contra la gestación subrogada en Estados Unidos. Y mientras el recién nacido se recupera de la cirugía, la crucial batalla legal en torno al aborto, la gestación subrogada y los derechos parentales parece estar lejos de terminar.

Los acuerdos de gestación subrogada suelen incluir un contrato. El firmado entre Ahmed, Gilkar y West estipulaba ciertas condiciones, incluida una cláusula que establecía que los futuros padres podían solicitar por escrito la interrupción del embarazo si un médico detectaba alguna anomalía fetal, y que West respetaría su petición, según el acuerdo, que la pareja adjuntó a una presentación judicial del 10 de agosto en el condado de Dallas, Texas.

Cuando una prueba realizada en el segundo trimestre reveló que el bebé tenía síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, Ahmed y Gilkar decidieron interrumpir el embarazo y West estuvo de acuerdo, según afirma la pareja en documentos judiciales estatales de Alaska compartidos con CNN.

Para los bebés que nacen con esta afección, tres cirugías intensivas pueden ayudar al corazón a bombear sangre, pero no son una cura. Si bien algunos viven con complicaciones de por vida, otros necesitan un trasplante de corazón completo que les obliga a tomar medicamentos de por vida, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Tras conocer esta devastadora noticia, AB y CD consultaron con profesionales de la salud e investigaron la calidad de vida asociada a este grave diagnóstico para comprender el futuro que le esperaba a su hijo. Después de reflexionar detenidamente sobre ello, tomaron la dolorosa y difícil decisión de interrumpir el embarazo”, declaró el abogado de la pareja en un documento presentado en Alaska.

“Es indiscutible que West estuvo de acuerdo inicialmente y que ella misma realizó el nombramiento inicial”, afirma el documento.

Ahí es donde las historias de los padres intencionados y de la madre subrogada divergen.

Según los documentos judiciales, West alegó que Ahmed y Gilkar la presionaron para que abortara en contra de su voluntad y se negaron a comprometerse a brindarle atención médica vital al bebé, en caso de que naciera.

Ahmed y Gilkar afirman que West interrumpió la comunicación con ellos poco después de aceptar interrumpir el embarazo. Luego, en lugar de presionar a West para que abortara, dijeron que se centraron en gestionar la atención médica para el bebé en California, según consta en los documentos.

Mientras tanto, un tribunal de California determinó en mayo que Ahmed y Gilkar eran los padres legítimos del bebé, según consta en los registros judiciales.

“AB y CD han declarado de forma explícita e inequívoca ante el tribunal de California que afirman y respetan el derecho de la demandada a su propia atención médica, incluida su decisión de someterse o no a una interrupción del embarazo”, afirman los documentos judiciales de Alaska.

“No le estamos pidiendo que interrumpa este embarazo y no tenemos intención de pedírselo”, dijeron los padres en un mensaje de texto enviado a West el 8 de junio, según consta en los documentos presentados ante el tribunal por su abogado.

Aun así, West voló a Texas, donde un pequeño ejército de activistas y políticos antiaborto le habían brindado su apoyo.

El fiscal general republicano del estado, Ken Paxton, intervino el 11 de agosto, un día antes del nacimiento del bebé, ordenando a dos hospitales que le proporcionaran cuidados paliativos y exigiendo que el bebé, al que llamó Gabriel, permaneciera en Texas mientras el caso estaba pendiente.

Ahmed y Gilkar, quienes afirmaron que nunca tuvieron la intención de negarle a su hijo la atención médica que le salvaría la vida después de que se tomó la decisión de llevar el embarazo a término, obtuvieron una orden de restricción temporal en Texas que impide que West vea o sostenga al bebé después de su nacimiento.

Paxton se retiró del caso el miércoles, y su oficina indicó que había “utilizado todas las herramientas legales a nuestro alcance para garantizar que el bebé Gabriel pudiera recibir la atención que necesitaba para salvar su vida”, según un comunicado.

CNN contactó al equipo legal de West tras la cirugía del bebé el lunes. A través de sus abogados, Ahmed, Gilkar y West declinaron ser entrevistados o hacer comentarios para este artículo.

West hizo pública su postura antes del nacimiento del bebé, y la noticia de la madre subrogada que se había negado a interrumpir su embarazo se extendió como la pólvora entre los grupos antiaborto.

Live Action, una de estas organizaciones con sede en Arlington, Virginia, pagó el vuelo de West, junto con sus dos hijos, a Texas para que recibiera atención médica, según declaró a CNN la fundadora del grupo, Lila Rose. Rose también puso en contacto a West con Alliance Defending Freedom una organización legal cristiana conservadora que ahora representa a la madre subrogada, añadió.

“Hicimos todo lo posible por ayudarla porque se encontraba en una situación realmente desesperada, y la vida de su pequeño estaba en peligro”, dijo Rose. West también había investigado por su cuenta sobre el tratamiento que el bebé necesitaría después del nacimiento, añadió Rose, destacando la excelente calidad de la atención médica en Texas.

Elegir Texas también pudo haberle brindado a West una ventaja legal en la lucha por los derechos parentales. Texas tiene una de las leyes antiaborto más restrictivas del país, sin excepciones por violación o incesto.

Paxton, quien se encuentra en plena contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos, ha aplicado con firmeza la prohibición estatal a lo largo de los años. Pronto presentó el caso de West como una cruzada “para proteger la vida del bebé Gabriel”, una maniobra que, según el abogado de Ahmed y Gilkar, equivale a “teatro político”.

Esta iniciativa se alineó con una noción más amplia, fundamental para la agenda antiaborto: la personalidad jurídica del feto, que sostiene que un feto no nacido debería tener los mismos derechos y protecciones legales que una persona.

El caso de West también coincidió con una campaña contra la gestación subrogada emprendida recientemente por algunos conservadores, según declaró a CNN Mary Ziegler, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis, especializada en salud reproductiva. Estos opositores argumentan, en términos generales, que la gestación subrogada trata al feto como un producto y no como una persona.

En Texas, los legisladores han estado estudiando la posibilidad de prohibir que ciudadanos extranjeros utilicen madres sustitutas en Texas, una medida que, según los expertos en gestación subrogada, podría ser el primer paso hacia una prohibición estatal de esta práctica. Además, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó este año una ley que limita los contratos de gestación subrogada con residentes de ciertos “países extranjeros que generan preocupación”.

Live Action se opone a la práctica de la gestación subrogada en general, dijo Rose, señalando el caso de West como ejemplo de sus peligros.

“Lo que estamos viendo aquí”, dijo, “es un claro ejemplo de los peligros y los daños de la gestación subrogada: los niños son tratados como mercancías”.

Según Ziegler, los acuerdos de gestación subrogada suelen ser privados y existen pocas normas federales que regulen esta práctica. Las diversas leyes estatales han generado mucha incertidumbre y dudas sobre cómo deben resolverse las disputas entre los padres intencionados y las madres subrogadas.

“Existen datos sobre lo que estipulan los contratos de gestación subrogada, pero hay mucha menos información sobre cómo se resuelven realmente las disputas, ya que la mayoría no llegan a los tribunales”, afirmó. “Se solucionan de forma privada”.

Si bien no existe un texto estándar para los acuerdos de gestación subrogada, es bastante común que incluyan cláusulas de interrupción del embarazo, explicó Ziegler. Sin importar lo que contenga un acuerdo, es muy improbable que un tribunal ordene a una madre subrogada que aborte en contra de su voluntad, señaló.

“Eso simplemente no está sobre la mesa”, dijo Ziegler.

Es posible que se emprendan acciones legales contra una persona que incumpla un contrato de gestación subrogada, pero, de nuevo, los datos sobre estos casos son escasos, añadió.

Los tribunales a menudo han dado la razón a los padres intencionados, dijo Ziegler, y agregó que es poco probable que algún tribunal dictamine que Ahmed y Gilkar no son los padres legítimos del bebé.

La agencia de gestación subrogada que utilizó la pareja, Worldwide Surrogacy, cumple con los estándares éticos y las recomendaciones de selección establecidas por la Academia de Abogados de Adopción y Reproducción Asistida, la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva y la Sociedad de Ética en Donación de Óvulos y Gestación Subrogada, según declaró a CNN la propietaria de la agencia, Victoria Ferrara.

“El equipo de Worldwide Surrogacy apoya y siempre ha apoyado el derecho de la gestante subrogada a tomar decisiones médicas sobre sí misma y a tener plena autonomía corporal. El equipo también apoya el derecho de los futuros padres a la filiación legal de su bebé tras su nacimiento”, declaró Ferrara. “El equipo lamenta profundamente que este asunto se haya convertido en un litigio y espera con especial ilusión que el bebé esté rodeado de amor y reciba una buena atención médica en este difícil momento de su vida”.

Cuando los médicos determinaron el viernes que Rumi era apto para la primera cirugía relacionada con su síndrome cardíaco, denominada procedimiento de Norwood, Ahmed y Gilkar “dieron su consentimiento de inmediato para que la cirugía se realizara lo antes posible en el hospital”, y el bebé fue llevado al quirófano el lunes por la mañana, según declaró el abogado de la pareja, Lee Budner, en un comunicado.

“Rumi se está recuperando gracias al cariño de sus padres y de su heroico equipo de médicos, enfermeras y personal sanitario”, decía el comunicado. “Su estado sigue siendo crítico y complejo, y su familia solicita privacidad para cuidar de su hijo durante su largo proceso de recuperación”.

Esta era la última actualización sobre la salud del bebé que la familia tenía previsto compartir, dijo Budner.

“Mientras tanto, la Sra. West continúa presentando reclamos infundados para obtener la custodia de Rumi, en violación de múltiples órdenes judiciales tanto de Alaska como de California. Esperamos desestimar rápidamente esos reclamos, ya que los padres de Rumi siguen priorizando su salud y seguridad por encima de todo”, agregó Budner.

Mientras tanto, West sugirió que la batalla legal podría no haber terminado todavía.

“Mi prioridad siempre ha sido proteger la vida de este precioso bebé. Me alegró mucho saber que ayer se le practicó la primera de las tres cirugías necesarias”, declaró la madre subrogada en un comunicado difundido el martes a través de su equipo legal de Alliance Defending Freedom.

“Lo más importante ahora es asegurarnos de que reciba la atención médica vital que necesitará en los próximos meses, una atención que la otra parte está intentando negarle en los tribunales”, dijo West. “Por lo tanto, mi prioridad sigue siendo proteger su vida”.

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