Por qué podría ser imposible para Trump reemplazar a Karoline Leavitt

Donald Trump prácticamente no necesita a nadie más que le sirva de portavoz. El presidente más polémico de la historia…

Donald Trump prácticamente no necesita a nadie más que le sirva de portavoz.

El presidente más polémico de la historia moderna siempre logra difundir su mensaje, en un torbellino diario de publicaciones en línea, entrevistas y ataques verbales con los periodistas.

La salida de una secretaria de prensa podría parecerle una nimiedad al presidente. Sin embargo, la renuncia de Karoline Leavitt, anunciada el miércoles, representa una importante pérdida personal y política. El vacío que dejará pondrá de relieve su papel fundamental como miembro clave del equipo de asesores del presidente.

Pero es mucho más que una portavoz. Leavitt comprende la mentalidad de Trump. Ha sido una figura clave en su ataque, durante su segundo mandato, contra las instituciones de rendición de cuentas de Washington, en este caso, la prensa de la capital. Al igual que su jefe, rompió con los esquemas de su cargo. Y con su implacable acoso a los periodistas, ha puesto al descubierto las fisuras del periodismo tradicional en la era de las redes sociales.

Leavitt declaró en redes sociales el miércoles que, desde el nacimiento de su segunda hija el 1 de mayo, se dio cuenta de que no podía ser la madre que sus hijos merecen mientras les dedicaba el tiempo, la energía y la atención constantes que su trabajo exige. Trump, quizás para mitigar el impacto de la partida de la joven de 28 años a quien elogió como una de sus asesoras de mayor confianza, anunció que Leavitt continuará trabajando como asesora externa.

Ser secretara de prensa de Trump no es tarea fácil. El término “disciplina de mensajes” es una contradicción en esta administración. Nadie, ni siquiera ella misma, sabe qué dirá el presidente de un minuto a otro. Cambia de política en un instante, contradiciendo a sus principales funcionarios y a sí mismo.

Trump es un maestro de la manipulación mediática. Durante décadas, ha demonizado, halagado y jugado con la prensa. Disfrutó interpretando el papel de villano de los tabloides neoyorquinos de los años 80 mientras forjaba su marca como magnate inmobiliario y celebridad. Intuye la sed de los medios por titulares que cambian constantemente y la utiliza como herramienta de distracción.

El afán de Trump por el conflicto, su desdén por las normas de etiqueta y su disposición a decir barbaridades crearon una fórmula mágica cuando su ascenso político coincidió con la explosión de las redes sociales. Utilizó esta nueva tecnología para inyectar su personalidad explosiva en el panorama político nacional, eludiendo los medios tradicionales que sus predecesores habían utilizado como canal de comunicación.

Así que quizás ni siquiera necesite otro secretario de prensa.

Le resultará difícil reemplazar la combinación de habilidades de Leavitt. Habla el discurso de MAGA con más fluidez ante las cámaras que nadie, salvo el presidente. Sus ruedas de prensa no son tanto intentos de explicar políticas o de transmitir mensajes cifrados a líderes extranjeros, sino más bien demostraciones de la rebeldía propia de Trump.

Los seguidores del presidente adoran a Leavitt. Sus ataques contra periodistas famosos recuerdan los gritos de rebeldía de la primera campaña de Trump. Rara vez responde directamente a una pregunta, prefiriendo atacar las motivaciones o la mentalidad de los periodistas, convertidos en meros figurantes del espectáculo de Trump.

El mes pasado, Leavitt acompañó al presidente en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que tuvo que ser reprogramada después de que un hombre armado intentara irrumpir en el evento anual en abril. Aquella velada, en la que Trump insultó a los periodistas con comentarios crueles y personales, servirá ahora como metáfora de despedida de su mandato.

También resulta de alguna manera apropiado que Leavitt anunciara su dimisión en medio de una polémica sobre si la Casa Blanca utilizó a periodistas a bordo del Air Force One como señuelo durante el vuelo secreto del presidente desde Turquía en medio de una alerta de seguridad el mes pasado.

El mandato de Leavitt será recordado como devastador para la anticuada idea de que la prensa tiene un papel vital a la hora de exigir responsabilidades a los presidentes.

Su organización tomó el control del sistema de corresponsales que durante mucho tiempo había administrado la asociación de corresponsales independientes. Decidía quién accedía a los eventos presidenciales y viajaba en el Air Force One. Además, incorporó servicios de streaming, locutores de radio conservadores locales, podcasters y personalidades afines al movimiento MAGA al cuerpo de prensa permanente.

Los críticos vieron en ello un intento de introducir propagandistas que suavizaran la postura de Trump. Sus partidarios aplaudieron lo que consideraban una dilución tardía de lo que ellos consideran la élite mediática progresista.

En una enorme controversia que ejemplifica el desprecio de la administración por los medios de comunicación tradicionales, Leavitt, bajo la dirección de Trump, prohibió la entrada de Associated Press a ciertos eventos de prensa de la Casa Blanca, y un reportero de la agencia fue excluido del Air Force One. AP, que cuenta con miles de clientes en Estados Unidos y en todo el mundo, se había negado a modificar su guía de estilo para reflejar el decreto de Trump que renombraba el Golfo de México como “Golfo de América”.

Las comparecencias de Leavitt pronto hicieron que los “hechos alternativos” impulsados por el equipo de prensa de Trump durante su primer mandato parecieran inofensivos en comparación. Inauguraba las ruedas de prensa con monólogos muy exagerados que elogiaban de forma hiperbólica los logros de Trump. Sus intervenciones recordaban a los programas de máxima audiencia de la televisión progresista, un mundo en el que sin duda encontraría un futuro lucrativo cuando sus hijos crecieran.

En cada administración surgen tensiones con los medios de comunicación. Las relaciones entre el equipo del presidente George W. Bush y los periodistas solían ser tensas. La acritud entre los periodistas y los asesores del presidente Barack Obama desmentía la idea conservadora de que los periodistas estaban en la cuerda floja. Y el equipo de prensa del presidente Joe Biden era especialmente susceptible. Pero Trump ha amenazado el papel constitucional de la prensa en la república como nunca antes.

El representante demócrata James Walkinshaw declaró el miércoles en el programa “The Arena” de CNN que no dudaba de la sinceridad de Leavitt al alegar motivos familiares para su renuncia. Sin embargo, añadió: “Es un trabajo difícil. Es un trabajo en el que, para ser portavoz de Donald Trump, hay que negar la realidad deliberadamente a diario”. El legislador de Virginia agregó: “Creo que su legado será el de un mayor deterioro de la relación entre la Casa Blanca y la prensa”.

Si bien las ruedas de prensa de Leavitt son auténticos duelos televisivos, fuera de las cámaras suele ser más cordial con los periodistas. Generalmente está disponible para la prensa, y su estrecha relación de confianza con Trump le permite estar presente con el presidente en momentos cruciales. Este privilegio es importante para los periodistas y refuerza la credibilidad de los portavoces de alto nivel. Existe el temor de que, con la marcha de Leavitt, les resulte aún más difícil informar sobre la toma de decisiones de un presidente errático y prácticamente sin control.

A menos que el presidente elija a un sustituto que ya forme parte de su círculo íntimo, el sucesor de Leavitt podría carecer de la autenticidad que la convirtió en una voz autorizada dentro de la administración. La mayoría de las Casas Blancas preparan a uno o más subsecretarios de prensa para el puesto principal, lo que suele desgastar a los titulares en pocos años. La falta de un plan de sucesión visible para Leavitt alimentará las especulaciones de que Trump podría asumir él mismo toda la tarea.

Leavitt siempre será una heroína para la base de Trump. Y su influencia podría perdurar más allá del segundo mandato de Trump, ya que los equipos de la Casa Blanca suelen basarse en las técnicas de sus predecesores. Un futuro presidente, demócrata o republicano, podría mostrarse reacio a devolver voluntariamente el poder a la prensa.

En su segundo mandato, Trump a menudo da la impresión de estar utilizando el poder para asegurarse de que nada vuelva a ser igual.

En Leavitt contaba con una socia leal y eficaz.

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