Por qué funcionarios decidieron sacar a Trump de Turquía en un camión de catering y un avión secreto

Para cuando el presidente Donald Trump subió al escenario al final de la cumbre de la OTAN del mes pasado…

Para cuando el presidente Donald Trump subió al escenario al final de la cumbre de la OTAN del mes pasado en Turquía, el plan para sacarlo discretamente del país ya estaba en marcha.

Más temprano ese día, funcionarios estadounidenses habían acudido al presidente con información alarmante. Los iraníes sabían en qué hotel de una cadena de lujo se alojaba en Ankara. Sabían cómo se desplazaba su caravana por la capital turca. Y seguían decididos a matarlo, potencialmente utilizando un misil portátil lanzado desde el hombro para derribar el Air Force One, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto que hablaron con CNN.

El nivel de detalle que Irán había logrado obtener sobre los movimientos de Trump en la capital turca alarmó a su equipo, aunque algunos funcionarios estadounidenses consideraban poco probable que un complot iraní para matarlo pudiera tener éxito en la altamente fortificada cumbre de la OTAN.

El Gobierno de Israel había compartido con la CIA información de inteligencia sobre el posible complot iraní para matar a Trump, dijo uno de los funcionarios. Sin embargo, la agencia, así como algunos otros funcionarios de Trump, veía con escepticismo la información de Israel. Algunos miembros de la CIA habían planteado dudas sobre la credibilidad de los datos de inteligencia, así como sobre si Irán siquiera tenía la capacidad de llevar a cabo un ataque de ese tipo, dijo el funcionario a CNN.

Aun así, las revelaciones llevaron a los funcionarios estadounidenses a elevar drásticamente el nivel de alerta, según funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con lo ocurrido durante la cumbre. Las amenazas de Irán contra la vida de Trump, junto con tres intentos de homicidio en Estados Unidos, han creado durante mucho tiempo un ambiente de inquietud para su equipo.

Así que, con el rostro solemne y sujetando una carpeta con la mano izquierda, Trump apareció dos horas tarde en su rueda de prensa para declarar que la conferencia había sido un gran éxito. Pero, al igual que durante el día anterior, Trump parecía preocupado por el deseo de Irán de verlo muerto.

“La vida de un presidente es muy peligrosa”, dijo, flanqueado por tres miembros de su Gobierno y algunos altos funcionarios. “Es una profesión muy peligrosa”.

Trump abandonó el escenario unos minutos después. Cuatro minutos después de que su caravana se alejara del complejo presidencial rumbo al aeropuerto de Ankara, un camión blanco de catering se colocó junto al Air Force One.

Idear una manera de sacar al presidente del país de forma segura se había convertido en la principal preocupación de un pequeño grupo de altos funcionarios, que pasaron la mañana y la tarde en Turquía evaluando sus opciones y actualizando a Trump mientras este se desplazaba entre reuniones con líderes mundiales, dijeron los funcionarios.

El tiempo no permitía una deliberación prolongada. Trump tenía previsto salir de Turquía la noche del 8 de julio, apenas unas horas después de que salieran a la luz los detalles de la amenaza específica.

En pequeñas salas dentro del ornamentado y fuertemente fortificado Complejo Presidencial de Beştepe, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, que había llegado a Turquía antes que Trump, coordinó a otros altos funcionarios para elaborar un plan junto con el Servicio Secreto.

Los funcionarios estaban evaluando varios factores, incluida la naturaleza de la amenaza. Israel había alertado primero a Estados Unidos sobre un nuevo complot iraní para matar a Trump utilizando a sus representantes, pero la información era vaga. Con la guerra contra Irán en un punto de inflexión, algunos funcionarios creían que podía tratarse de un intento de influir en la toma de decisiones de Trump.

Tres fuentes estadounidenses familiarizadas con el asunto dijeron que las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos antes del viaje no mostraban indicios de un nuevo complot iraní específico para matar a Trump. En cambio, los funcionarios describieron un flujo constante de conversaciones sobre varios actores iraníes que pedían la muerte de Trump.

El deseo de atacar a Trump no se limitaba al liderazgo de Irán. Durante el funeral de varios días del ayatola Alí Jamenei, celebrado el fin de semana previo a la cumbre de la OTAN, los asistentes sostenían carteles en los que pedían a Irán matar a Trump.

A medida que comenzaba la cumbre, surgió más información de los servicios de inteligencia estadounidenses centrada en la posible amenaza contra el Air Force One por un misil disparado desde tierra cerca del aeropuerto, de acuerdo con un funcionario estadounidense.

Para algunos funcionarios, eso parecía poco probable. La seguridad en la cumbre de la OTAN era extraordinariamente estricta, incluso más de lo habitual para reuniones de líderes mundiales, debido a la guerra en curso con Irán y la proximidad de Turquía al país.

Decenas de miles de integrantes de las fuerzas de seguridad y policías turcos habían llegado a Ankara, y se habían instalado cámaras temporales prácticamente en cada esquina. Varias capas de seguridad rodeaban tanto el lugar de la cumbre como el aeropuerto, donde llegaban y partían los líderes de los 32 miembros de la OTAN.

No está claro de dónde se obtuvo exactamente la información sobre el misil portátil. Funcionarios estadounidenses y regionales dijeron después que no se detuvo a ningún militante ni se encontró evidencia de un complot con misiles después de que el presidente abandonara el país.

Aun así, el Servicio Secreto determinó, en el corto tiempo del que disponía, que el riesgo potencial —por incierto que fuera— merecía tomarse en serio.

“La amenaza era lo suficientemente grave como para que ese día fuera necesario tomar medidas extremas”, dijo un funcionario estadounidense a CNN. “De lo contrario, no habríamos tomado esas medidas”.

Algunos funcionarios de seguridad creían que la mejor manera de sacar a Trump de Turquía de forma segura era abandonar el país en secreto más temprano ese día, cuando se detectó por primera vez la amenaza del misil, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La idea fue descartada. Y Trump mantuvo su agenda, incluida una reunión con los líderes de Ucrania y Siria antes de ofrecer su conferencia de prensa.

Sin embargo, estaba claro que la amenaza contra su vida le estaba generando una considerable presión mental.

“Vi algo esta mañana. Estoy en todas y cada una de sus listas. Y hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte”, dijo Trump durante una reunión matutina con el secretario general de la OTAN. “Pero quizá eso no dure mucho”.

Mientras funcionarios del Servicio Secreto, la Casa Blanca y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos elaboraban planes para sacar en secreto a Trump del país, el propio Trump emprendió una estrategia distinta para explicar por qué no regresaría a Estados Unidos en el avión de US$ 400 millones que había llevado a Turquía.

El Boeing 747 donado por Qatar había sido motivo de gran orgullo para el presidente, aunque algunos funcionarios habían expresado en privado sus reservas sobre volarlo al extranjero a un país vecino de Irán.

El vuelo desde Washington había sido exitoso, y Trump sonrió orgulloso ante la nueva aeronave —pintada con una nueva combinación de colores que él mismo había elegido— cuando se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el aeropuerto tras su llegada.

El avión anterior, le dijo a su homólogo en la pista, ahora era simplemente el “de respaldo”.

Sin embargo, un día después, funcionarios de seguridad determinaron que ni el avión nuevo ni el modelo anterior, altamente reconocible por sus colores azul claro y blanco, serían ideales para que Trump abandonara Turquía. El presidente comprendió rápidamente que eso generaría preguntas incómodas sobre por qué el avión que había insistido en que era el mejor del mundo no realizaría el viaje de regreso.

A las 3:42 p.m., justo antes de entrar en una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Trump publicó en internet que el nuevo avión donado por Qatar volaría a una base aérea en Reino Unido para que los militares allí tuvieran la oportunidad de recorrerlo.

“Todos están muy emocionados y pensamos que ellos deberían ser los primeros”, escribió, y agregó que él tomaría el avión anterior “por los viejos tiempos”.

En realidad, no tomaría ninguno de los dos. El plan ideado por sus asesores y el Servicio Secreto se basaría en un engaño cuidadosamente planificado que desde hace mucho forma parte de los protocolos de seguridad presidencial.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos analiza continuamente una amplia gama de información para orientar nuestras operaciones de protección en tiempo real y en cada lugar que protegemos”, dijo Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto. “A la luz de los recientes intentos de homicidio y del aumento significativo de las amenazas contra el presidente, seguimos firmes en nuestra misión”.

El plan requería que Trump abordara el antiguo avión Air Force One y caminara rápidamente desde la puerta principal hasta otra salida situada en el lado opuesto del avión, donde esperaba el camión blanco de catering.

Turkish Airlines es conocida por sus comidas gourmet; los miembros de la tripulación de cabina se ponen gorros de chef y chaquetas blancas para servir una elaborada selección de salsas y mezze, que llegan a los aviones dentro de camiones hidráulicos.

Pero esta vez, el vehículo de catering estaba vacío, dijo una persona familiarizada con el asunto. Funcionarios estadounidenses habían trabajado más temprano ese día para apoderarse del camión, sin especificar exactamente para qué lo necesitaban, dijo la persona.

Dentro del contenedor, que había sido vaciado y limpiado previamente, estaban Trump; su siempre presente asistente ejecutiva, Natalie Harp; su antiguo “asistente personal”, Walt Nauta, quien ahora se desempeña como director de operaciones de la Oficina Oval; y Dan Scavino, quien dirige la oficina de personal de la Casa Blanca, pero ha trabajado para Trump durante décadas. También había agentes del Servicio Secreto.

Una vez que el grupo estuvo dentro, un agente del Servicio Secreto vestido de traje viajó en la cabina junto al conductor durante los 162 segundos que duró el trayecto por la pista hasta el avión C-32A, más pequeño.

No está claro cómo se elaboró exactamente la lista de ocupantes del contenedor de catering. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se unió a Trump a bordo del C-32A para el vuelo hacia la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido.

En el avión más grande quedaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, junto con muchos de los principales asesores de Trump: el principal asesor de política, Stephen Miller; el director de Comunicaciones, Steven Cheung; el secretario de personal, Will Scharf; el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Michael Needham; y un jefe de gabinete adjunto, Richard Walters.

Otros miembros del personal, incluidos los equipos de avanzada y de prensa, también permanecieron en el avión. Muchos no sabían que Trump no estaba en su cabina delantera y, de hecho, que ni siquiera estaba a bordo. Se les dijo que mantuvieran bajadas las persianas de las ventanillas.

El exagente del Servicio Secreto y colaborador de CNN Jonathan Wackrow dijo que no es inusual que el Servicio Secreto utilice una especie de juego de engaño cuando viaja el presidente. “Los señuelos ocurren todo el tiempo con el presidente. Si piensas en cada vez que se sube a un helicóptero en Washington, hay tres helicópteros idénticos que están constantemente cambiando de posición”, dijo Wackrow.

Esta semana, Trump insistió ante los periodistas en que, en realidad, era su avión —y no el señuelo— el que corría mayor peligro al salir de Turquía, a pesar de que nadie sabía que él estaba a bordo.

No obstante, hubo al menos un indicio de que funcionarios estadounidenses creían que ambos aviones enfrentaban un peligro potencial. Se movilizaron aviones de combate para escoltar a ambos fuera del país.

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