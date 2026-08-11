Por qué el cambiazo secreto de Air Force One de Trump es problemático

A primera vista, la noticia de que el presidente Donald Trump cambió de avión en secreto antes de salir de…

A primera vista, la noticia de que el presidente Donald Trump cambió de avión en secreto antes de salir de Turquía el mes pasado debido a una amenaza de seguridad proveniente de Irán podría parecer no controvertida, e incluso algo genial, en un sentido de capa y espada.

Pero la historia — que fue revelada por The Washington Post a última hora del lunes y más tarde confirmada por CNN y otros — sí plantea algunos problemas y preguntas muy reales.

Primero, repasemos lo básico de lo informado.

Ya se había informado el mes pasado que, debido a preocupaciones de seguridad, la Casa Blanca había descartado un vuelo de regreso en el nuevo avión regalado por Catar que Trump usa como Air Force One, en favor del avión más antiguo. (Trump había afirmado inicialmente que era para que miembros del servicio estadounidense pudieran recorrer el nuevo avión). El avión antiguo tiene mejores características de seguridad que el avión nuevo reacondicionado. Y dado que Turquía limita con Irán, esa precaución tendría sentido.

Ahora está claro que Trump abordó el avión antiguo y luego fue trasladado en secreto, mediante un camión de catering, a un Air Force C-32A más pequeño. Voló en ese al Reino Unido, donde mantuvo la farsa al volver a abordar de forma encubierta el viejo Air Force One, desembarcar para las cámaras y luego subirse al avión regalado por Catar para el vuelo de regreso a casa.

Eso plantea el primer problema.

Es legítimo —y no es algo inaudito— que se tomen este tipo de medidas para proteger a un presidente. Pero es notable que Trump y la Casa Blanca siguieran mintiendo al respecto incluso después de que el aparente peligro hubiera pasado.

El entonces presidente Bill Clinton usó un avión señuelo para un viaje a Pakistán en 2000, llegando en un C-20 sin marcas después de que un C-20 con una imagen estadounidense más conspicua hubiera aterrizado. (Funcionarios estadounidenses temían que el avión de Clinton pudiera ser derribado por terroristas como Osama bin Laden).

Pero Clinton pronto se bajó del avión sin marcas, revelando efectivamente la artimaña al público. Y The Washington Post informó el martes que la Casa Blanca de Clinton informó al jefe de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, extraoficialmente, con antelación.

En contraste, Trump y la Casa Blanca siguieron fingiendo que en realidad había volado en el Air Force One antiguo.

Durante un encuentro informal con la prensa en el tramo posterior desde el Reino Unido de regreso a Estados Unidos (cuando Trump estaba en el avión nuevo), el presidente habló en términos generales sobre la posibilidad de que el avión pudiera haber enfrentado preocupaciones de seguridad. Pero negó rotundamente que hubiera una específica.

“¿Está diciendo que no había una preocupación de seguridad?”, preguntó un reportero.

“No. No. ¿Por qué la habría?”, respondió Trump.

Preguntado si había “algún otro problema”, dijo: “No”.

Cuando los reporteros siguieron insistiendo sobre si había una amenaza específica, Trump desvió repetidamente.

“Bueno, tengo una amenaza todo el tiempo”, dijo Trump. “Soy el número uno en su lista antes que ustedes. Pero si yo me voy, ustedes se van”.

Un asesor demócrata de seguridad nacional dijo el martes que el Gang of Eight, un grupo de líderes del Congreso, no fue informado sobre el episodio, pero señaló que los movimientos presidenciales no son algo en cuya gestión el Congreso se involucre profundamente. Pero, añadió el asesor, “el Congreso debería haber sido informado sobre la amenaza, si no sobre el episodio”.

Un asesor republicano de un miembro del Gang of Eight dijo que no podía comentar sobre las acciones del grupo.

Y eso nos lleva a otra parte delicada de esto. Si bien es comprensible tomar medidas extensas para proteger al presidente, este plan dejó a muchas personas — incluidos reporteros y miembros del personal de la administración — en el Air Force One antiguo como señuelos involuntarios y sin saberlo, muy en la línea de fuego.

Las preguntas a partir de ahí son: ¿Había alguna alternativa a eso, como permitir que todos los demás salieran en otros aviones? ¿Por qué no se informó a los reporteros? (A veces esa información puede compartirse bajo embargo, en cuyo caso los reporteros tienen la información pero no pueden publicarla. Por supuesto, la administración Trump no confía en la prensa). Y, por último, ¿qué precauciones se tomaron para proteger el avión legado?

“Ahora va a haber preguntas con respecto a qué seguridad se proporcionó para cada uno de los otros dos 747, donde la gente seguía volando en ese avión representando a la prensa de Estados Unidos, al personal de la Casa Blanca”, dijo en CNN el exagente del Servicio Secreto Robert McDonald en “The Story Is with Elex Michaelson”.

El secretario de Estado Marco Rubio el martes ignoró una pregunta de CNN sobre si la administración puso en riesgo a los reporteros y al personal.

Aunque todavía hay mucho que no se conoce públicamente sobre la amenaza específica de Irán, el hecho de que al parecer fuera lo bastante creíble como para este cambiazo socava de forma contundente las afirmaciones de Trump de que las capacidades militares de Irán han sido diezmadas.

Trump no solo ha afirmado esto, sino que él y el secretario de Defensa Pete Hegseth han citado específicamente la supuesta incapacidad de Irán para derribar aeronaves.

Hegseth dijo en marzo que Estados Unidos e Israel pronto tendrían “control completo de los cielos iraníes” y un “espacio aéreo incontestado”.

“Literalmente tenemos aviones volando sobre Teherán y otras partes de su país; no pueden hacer nada al respecto”, añadió Trump el 24 de marzo.

Trump también dijo que Irán no tenía “marina”, “ejército”, “fuerza aérea” ni “sistemas antiaéreos”.

Por supuesto, poco después de todos estos comentarios, Irán a principios de abril logró derribar dos aviones estadounidenses. Pero la idea de que pudiera plausiblemente derribar al Air Force One socava aún más las afirmaciones de Trump.

“Si necesitaban tomar medidas tan extraordinarias para proteger al presidente porque el nivel de amenaza era tan alto, el pueblo estadounidense merecía saber que el nivel de amenaza era tan alto en este caso en particular”, dijo el lunes en CNN el exasesor de la Casa Blanca de Obama David Axelrod en “The Source with Kaitlan Collins”.

En un plano más amplio, este desarrollo complica la trama de una saga ya confusa que involucra al Air Force One, preocupaciones de seguridad y los esfuerzos de la Casa Blanca por contener esa historia —incluyendo la emisión de controvertidas citaciones a reporteros de The New York Times—.

Ya había preguntas válidas sobre la decisión inicial de no dejar que Trump volara su avión regalado por Catar de regreso desde Turquía. Si el avión no era tan seguro como el avión legado, ¿por qué Trump lo estaba volando en absoluto, particularmente en espacio aéreo extranjero? Sugería que el deseo de Trump de poner en el aire el codiciado avión nuevo podría haber llevado a recortar medidas (lo cual es un tema recurrente con él).

Luego la administración dio el paso extraordinario de citar a los periodistas del Times que habían informado que ese jet regalado por Catar fue sustituido por preocupaciones de seguridad. Afirmó que la situación involucraba a alguien “amenazando la seguridad nacional al filtrar información clasificada”. Pero la administración retiró las citaciones dos semanas después, después de que un juez dejara claro que era escéptico sobre su argumento.

CNN también ha informado que ha habido una amplia investigación interna dentro de la administración, y que a algunos funcionarios se les ha pedido entregar sus teléfonos.

La historia sin duda involucra cuestiones de seguridad nacional. Pero, ¿cuánto de este esfuerzo por identificar a los filtradores también tiene que ver con evitar la vergüenza asociada con la decisión apresurada y potencialmente peligrosa de Trump de insistir en volar su avión regalado por Catar? ¿O, potencialmente, con evitar revelar que se usó a personal y reporteros como señuelos?

O quizá Trump simplemente no quería admitir que Irán tenía esas capacidades.

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