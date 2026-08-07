Perú y México restablecen las relaciones diplomáticas y exministra de Pedro Castillo obtiene un salvoconducto

Perú y México anunciaron la reanudación de las relaciones diplomáticas. Así lo informó el Gobierno de Perú en un comunicado.…

Perú y México anunciaron la reanudación de las relaciones diplomáticas. Así lo informó el Gobierno de Perú en un comunicado. Sheinbaum lo confirmó en su conferencia de prensa matutina.

Las relaciones entre Perú y México se rompieron en noviembre de 2025, cuando el Gobierno mexicano decidió otorgar asilo a la expresidenta del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, sentenciada, al igual que el expresidente, a más de 11 años de prisión por intento de golpe de Estado. Ambos han declarado en reiteradas oportunidades su inocencia.

Castillo se encuentra actualmente en prisión. En cambio Chávez permanecía en la embajada de México en Lima, pero la Cancillería de Perú informó que se le otorgó un salvoconducto. Ahora la exministra se encuentra camino a México según declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá al medio local RPP.

En su conferencia de prensa de este viernes, Sheinbaum le dio la bienvenida a Chávez a México. “Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas. Esta fue una solicitud que nosotros hicimos. Es un elemento, una acción de buena voluntad del gobierno de la presidenta (Keiko) Fujimori hacia México”, dijo Sheinbaum.

“Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú. Y nosotros, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto, ellos lo saben, el nuevo Gobierno de Perú lo sabe. Pero es un paso. Y bienvenida Betssy Chávez a México”, concluyó la mandataria.

El Gobierno del Perú “recalca que la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino” en aplicación de los tratados vigentes entre ambos Estados y “en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”.

En un segundo comunicado, las autoridades peruanas indican que “no existe persecución política y que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes”. Además, añaden que “en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el gobierno peruano continúa impulsando el proceso de consultas con otros países miembros de dicha Organización, a fin de promover una reflexión orientada a evitar que se distorsione la aplicación de la institución del asilo, preservando su naturaleza y finalidad”.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y México ingresaron a un momento de tensión tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente de México, Manuel López Obrador, defendió al exmandatario y posteriormente otorgó asilo a su familia.

En noviembre 2025, el entonces ministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela, dijo que México había difundido “una versión tendenciosa e ideologizada” del intento de “golpe de Estado” de Pedro Castillo en 2022, que presentaba a los involucrados como víctimas de persecución política.

Ahora, las relaciones entre ambos países inician una nueva etapa que apunta a restaurar los vínculos.

The-CNN-Wire

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