Nuevas imágenes de la NASA revelan el lugar del impacto del cohete de SpaceX tras su colisión con la Luna

Nuevas imágenes de un satélite de la NASA orbitando la Luna revelan un cráter reciente de 18 metros de ancho…

Nuevas imágenes de un satélite de la NASA orbitando la Luna revelan un cráter reciente de 18 metros de ancho formado por un desorientado cohete de SpaceX que se estrelló contra la superficie lunar a principios de este mes.

El accidente involucró la etapa superior de un cohete Falcon 9 que fue lanzado originalmente el 15 de enero de 2025, transportando dos aterrizadores lunares comerciales. Mientras que la primera etapa del cohete, el propulsor utilizado para el despegue, regresó a la Tierra, su segunda, o etapa superior, continuó impulsando a los aterrizadores robóticos en su camino hacia la luna.

Después de que la misión del cohete estuvo completa, SpaceX descartó intencionalmente la etapa superior en el espacio, pero luego quedó claro que las peculiaridades de la dinámica orbital habían empujado al propulsor a un curso de colisión con la luna.

Los investigadores y las agencias espaciales se apresuraron a capturar imágenes del lugar de aterrizaje del vehículo después de que golpeó la Luna el 5 de agosto. El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, situado en el Observatorio Paranal en Chile, fue uno de los primeros en detectar el impacto. Y el Orbitador Lunar Pathfinder Coreano, llamado Danuri, compartió imágenes en las redes sociales poco después de la colisión.

La NASA dijo que trabajó junto a la Administración Aeroespacial de Corea (KASA) y utilizó los datos preliminares recolectados por Danuri para dirigir una cámara de ángulo estrecho a bordo del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, o LRO, y capturar imágenes más claras, las cuales la NASA publicó este martes.

“Para capturar imágenes del impacto, los ingenieros inclinaron la nave espacial para que sus cámaras apuntaran hacia el cráter cada vez que el LRO pasaba a unas 96.56 kilómetros por encima de la luna, viajando a 1.6 kilómetros por segundo”, dijo la agencia espacial en un comunicado de prensa el martes. “El orbitador circunda la luna de polo a polo cada dos horas, mientras la luna gira lentamente debajo de él”.

Se tardó seis días para que la trayectoria orbital del LRO se alineara con el lugar del impacto, señaló la NASA, y más tiempo para procesar las imágenes. La captura de imágenes del sitio del impacto requirió una precisión extrema, dijo la agencia espacial, ya que incluso un retraso de 10 segundos en tomar una foto podría provocar que el cráter recién creado se desviara hasta 16 kilómetros fuera del marco.

Aunque la colisión del cohete fue no planificada, los investigadores de la NASA dijeron que el evento no representó una amenaza para nadie en la Tierra o para la superficie lunar.

“Esto no es algo que realmente nos preocupe. Esta es en realidad una forma técnicamente aceptada y segura de desechar hardware en la órbita lunar baja”, dijo la científica lunar de la NASA, Kelsey Young, en un video publicado en redes sociales. “La luna siempre está siendo golpeada por cosas: meteoritos, asteroides, cometas”.

De hecho, dijo Young, los científicos están utilizando las observaciones de la colisión para obtener más información sobre la superficie de la luna y para “prepararse para cómo proteger a los astronautas y cualquier infraestructura futura enviada allí”.

The-CNN-Wire

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