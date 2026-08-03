Nueva erupción del Volcán de Fuego en Guatemala pone bajo vigilancia a comunidades cercanas

Una nueva erupción del Volcán de Fuego llevó este lunes a las autoridades de Guatemala a reforzar la vigilancia sobre…

Una nueva erupción del Volcán de Fuego llevó este lunes a las autoridades de Guatemala a reforzar la vigilancia sobre comunidades cercanas, mientras el volcán continúa con una intensa actividad que incluye emisiones de ceniza, gases y fragmentos de lava.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó en su boletín más reciente que, siete horas después del inicio de la erupción registrada a las 08:30 hora local, los registros de actividad volcánica seguían aumentando.

Las columnas de ceniza y gases alcanzaron entre 5.000 y 6.000 metros sobre el nivel del mar y se desplazaron más de 40 kilómetros hacia el oeste, según el reporte. Un mapa de dispersión de ceniza publicado por INSIVUMEH muestra que la nube volcánica podría afectar zonas ubicadas entre 60 y 100 kilómetros al oeste del volcán.

El organismo confirmó además caída de ceniza en comunidades de San Pedro Yepocapa, en el departamento de Chimaltenango, una localidad ubicada en las faldas del volcán y que ya ha sido afectada por erupciones anteriores.

El servicio vulcanológico guatemalteco señaló que se han registrado nueve episodios de mayor actividad relacionados con corrientes de densidad piroclástica, flujos de material volcánico caliente que bajan por las laderas del volcán y representan la “mayor amenaza” para las poblaciones cercanas.

Estos flujos avanzaron entre 5 y 7 kilómetros por la barranca Seca, en el lado oeste del volcán, y mantienen “bajo riesgo” a comunidades ubicadas entre 7 y 10 kilómetros del cráter, especialmente en el municipio de San Pedro Yepocapa.

“Esta actividad podría mantenerse o incluso aumentar durante las siguientes horas”, advirtió el instituto, que señaló que las corrientes piroclásticas también podrían dirigirse hacia otras barrancas si la erupción se intensifica.

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, ya ha provocado tragedias en el pasado. En 2018, una erupción dejó cientos de personas fallecidas y desaparecidas, además de miles de evacuados y comunidades gravemente afectadas, según reportes dela Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Ante la evolución de la actividad volcánica, INSIVUMEH recomendó mantener vigilancia constante y comunicar la información a las comunidades cercanas, especialmente en San Pedro Yepocapa, donde se concentra la principal amenaza.

La Dirección General de Aeronáutica Civil también fue alertada por posibles afectaciones al tráfico aéreo debido a la dispersión de ceniza. Además, el Parque Nacional Volcán de Acatenango restringió temporalmente el acceso turístico a los volcanes Acatenango y Fuego.

The-CNN-Wire

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