Netanyahu calcula que irritar a Trump es su opción menos mala sobre Gaza

En temas delicados, Netanyahu prefiere posponer una decisión. Si debe tomar una postura, le gusta incluir un toque de ambigüedad,…

En temas delicados, Netanyahu prefiere posponer una decisión. Si debe tomar una postura, le gusta incluir un toque de ambigüedad, un margen de maniobra, por si acaso las cosas se complican más adelante. Pero no esta vez, en el tema de la hoja de ruta del presidente de EE.UU. Donald Trump para avanzar en el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

“Quiero ser preciso: Israel no acepta el documento de 15 puntos”, dijo Netanyahu durante sus palabras de apertura en la reunión semanal del gabinete israelí del domingo.

De hecho, luego lo dijo dos veces.

“He escuchado a gente diciendo: ‘No lo dijiste’. Así que aquí estoy diciéndolo de nuevo: Israel no acepta el documento de 15 puntos”.

Una jugada potencialmente arriesgado porque podría provocar la ira de Trump.

El presidente de EE.UU. —más desesperado que nunca por una victoria, mientras su desatino con Irán parece cada vez más como entregarle una derrota— volvió a invertir en Gaza hace 10 días, declarando que su Junta de Paz había alcanzado un “acuerdo histórico” con Hamas para su desarme completo. El principal enviado de la junta, Nickolay Mladenov, pasó luego a explicar cuidadosamente en X que el desmantelamiento tendría que ocurrir “en sincronía” con la salida de los soldados israelíes, lo que sugiere un proceso por fases mediante el cual las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se replegarían por etapas desde posiciones dentro de Gaza, mientras Hamas entregaba sus armas.

Cualquier esperanza persistente de que Netanyahu pudiera ser convencido de participar en un esfuerzo así ahora parece esfumarse.

“Las FDI no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamas sea desarmado. Y cuando digo el desarme de Hamas, me refiero a armamento pesado, armamento más liviano, todo el armamento. Y hablamos de un desarme genuino, no de un desarme ficticio”, dijo el líder israelí el domingo.

Hasta la tarde del domingo, Trump seguía guardando silencio, más allá de una publicación en Truth Social en la que citó a la exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton diciendo que apoyaba su plan para Gaza. Mientras tanto, Mladenov estuvo en el Canal 12 de Israel el domingo por la noche, pareciendo sugerir que algún tipo de proceso por fases aún podría ser el plan, pero también dando a entender con claridad que Hamas tendría que dar el primer paso.

“Nadie está obligado a hacer nada, y menos que nadie Israel, antes de que realmente tengamos pasos verificados sobre el terreno. Si hay un desmantelamiento verificado de armas, que sean retiradas de las facciones y almacenadas y, en última instancia, inutilizadas, entonces Israel se retira de Gaza”, dijo Mladenov.

Por supuesto, hay escépticos en todas partes en este terreno, y no menos respecto de los dos principales protagonistas. Tanto Israel como Hamas comparten el interés de asegurarse de que el otro lado cargue con la culpa de cualquier fracaso.

Así que la respuesta de Hamas a las declaraciones de Netanyahu fue bastante sobria y medida. Dijo que seguía comprometido con la hoja de ruta, y agregó que esperaba que la Junta de Paz “ejerciera presión” sobre Netanyahu para que la cumpliera.

En verdad, hay muchos que dudan de que Hamas alguna vez tenga la intención de renunciar a todas sus armas, que sirven como la manifestación más evidente de su posición de liderazgo en la resistencia palestina y actúan como una garantía de su propia supervivencia frente a cualquier inestabilidad interna dentro de Gaza. El grupo se ha ganado muchos enemigos durante sus casi 20 años al mando del enclave.

Pero, independientemente de cualquier falta de confianza en las verdaderas intenciones de Hamas, en la fe de Mladenov en la capacidad de verificar el desmantelamiento de armas, o incluso en la propia disposición de Netanyahu a ordenar la salida de sus soldados, ¿por qué provocar a Trump en el ojo de manera tan pública? Seguramente, Netanyahu, el maestro estratega, como lo consideran sus muchos acólitos, podría haberlo hecho con un poco más de fineza.

La razón —quizás no sorprendente— es la elección general de Israel. Falta menos de 12 semanas, y las encuestas sugieren que sigue en problemas. Es el momento —de manera inequívoca— de hablarles a los votantes.

Todos los primeros ministros israelíes deben construir una coalición de gobierno integrada por varios partidos. Netanyahu, como otros han señalado, prefiere armar su próxima coalición antes de las elecciones en lugar de después.

Cuando termine el conteo, necesitará que sus aliados de extrema derecha se sumen a él si tiene alguna posibilidad de seguir al mando, por lo que le dolieron sus críticas muy públicas a la hoja de ruta, así como los llamados a revertir una decisión previa del gabinete israelí de aprobar el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza, que estaba destinada a supervisar la seguridad en un pequeño proyecto piloto en el territorio. La radio del Ejército informó el domingo que Netanyahu había aprobado discretamente que pudiera comenzar el trabajo de reconstrucción en el área piloto, lo que no hizo más que parecer otra muestra de debilidad.

Y, sin embargo, sería un error ver esto solo como una concesión a la ultraderecha. La gran mayoría de los votantes israelíes, aunque siguen siendo favorables a Trump, creen que el presidente de EE.UU. está muy equivocado si cree que la libertad de Israel para hacer lo que quiera en Gaza debería verse limitada de alguna manera.

Ninguno de los principales rivales de Netanyahu, por ejemplo, parece probable que retome el intento de Mladenov de apelar al interés propio de Israel durante su entrevista televisiva del domingo, cuando dijo que solo la implementación plena del plan de la Junta de Paz podría garantizar que nunca haya otro ataque enorme como el de 2023 contra comunidades israelíes que viven junto a Gaza.

“Si terminamos con discusiones sobre esto y aquello, y tácticas dilatorias, puedo asegurarles que la única alternativa entonces es otro proceso de rearme de Hamas y el aumento del riesgo de otro 7 de octubre”, dijo el enviado de alto rango.

De verdad, sería una sorpresa que Gadi Eisenkott, Naftali Bennett o muchos otros aspirantes a primer ministro israelí creyeran que hubiera muchos votos en esa plataforma.

Mientras tanto, un funcionario de la Junta de Paz de EE.UU. intentó destacar la contención militar de Israel en los últimos días en Gaza, así como un cambio en la política de selección de objetivos.

“Estamos viendo cooperación tras bambalinas”, señaló el funcionario.

Un consuelo pobre para los dos millones de residentes de Gaza, que siguen excluidos de la conversación y prácticamente sin poder para determinar su destino.

The-CNN-Wire

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