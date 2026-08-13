Muere el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón a los 33 años: el recuerdo de la trágica pelea y qué fue de Terrel Williams

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón murió este jueves, confirmó su padre en redes sociales, tras una pelea de 11 años…

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón murió este jueves, confirmó su padre en redes sociales, tras una pelea de 11 años que derivó de su último combate profesional, ocurrido en 2015.

“Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en un mejor mundo. Gracias por tantos años de amor y oraciones”, escribió Richard Colón en su cuenta de Facebook.

La muerte de Prichard desencadenó un sinfín de palabras de reconocimiento en redes sociales. El Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) lo destacó como “un verdadero guerrero cuya fuerza, coraje y espíritu de lucha inspiraron a personas alrededor del mundo”.

La Organización Mundial de Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés), por su parte, destacó que “su coraje, fuerza y espíritu combativo trascendieron el ring”, y que “su mayor batalla se convirtió en un testimonio de resiliencia y del amor inquebrantable de su familia”.

Hay momentos que definen el futuro de un deportista, pero lo que pasó el 17 de octubre de 2015 en el EagleBank Arena de Fairfax, en Virginia, alteró para siempre la vida de uno de los atletas más promisorios del boxeo de Puerto Rico.

El puertorriqueño Prichard Colón y el estadounidense Terrel Williams llegaban a la velada como dos grandes prospectos del boxeo, ambos invictos y con más de 15 peleas sobre sus espaldas y más de una decena de finalizaciones por nocaut. Era un combate por el futuro del peso supermediano, pero todo terminó en tragedia.

“Digget”, que había nacido en Florida, pero residía en Puerto Rico desde muy chico, estaba teniendo un ascenso constante en el cuadrilátero. Los campeonatos nacionales logrados durante su etapa amateur y su intento de representar a la isla en los Juegos Olímpicos de Londres —no pudo clasificar desde el preolímpico— habían quedado atrás, eclipsados por poco más de dos años de intenso boxeo profesional.

Durante su vida deportiva, Colón se destacó por sus constantes apariciones en el ring. Fueron cinco peleas en 2013, siete en 2014 y otras cinco en 2015. De hecho, el puertorriqueño peleó aquella fatídica noche ante Williams por tercer mes consecutivo, ya que en agosto había vencido a Michael Finney por nocaut y en septiembre a Vivian Harris por la misma vía. La de octubre, sin embargo, fue la última velada.

El combate entre Colón y Williams fue intenso, con el puertorriqueño llevando la ventaja en la primera parte de la pelea. Sin embargo, conforme pasaban los rounds, “Digget” empezó a elevar cada vez más su queja al referee Joe Cooper por los constantes golpes de Williams en su nuca, algo que se conoce como “golpe de conejo” —rabbit punch en inglés— y que estaba prohibido.

Los videos de esa pelea, magnificados por la cámara lenta, generan escalofríos.

Sin embargo, Cooper hizo oídos sordos hasta recién el séptimo capítulo, donde le descontó al estadounidense un punto. Claro que antes le había descontado dos a Colón por un golpe bajo.

La pelea acabó en el noveno asalto, después de que Williams derribara dos veces a un Colón que ya había dado muestras de no estar al 100 % tras el desgaste de la pelea y los golpes en la nuca que había recibido de su rival. Su equipo acabó por removerle los guantes antes del décimo round y así “Digget” fue descalificado, perdiendo por primera y última vez una pelea en el ring, pero iniciando desde entonces un combate mucho más importante, uno que batalló con bravura durante 11 años.

Colón llegó al vestidor después de la pelea y manifestó no sentirse bien, con mareos, vómitos y pérdida de conocimiento, según su equipo. Fue trasladado de emergencia a un hospital de Georgia y allí le diagnosticaron un hematoma subdural que obligó a una operación de la que no se despertó por más de 200 días. Finalmente, cuando pudo dejar atrás el coma, no era el mismo. Presentaba lesiones cerebrales irreversibles, con secuelas neurológicas y motoras gravísimas. Nunca más pudo volver a caminar o hablar. Necesitó de una silla de ruedas para poder ser trasladado y cuidados permanentes, que asumió su propia madre, Nieves Meléndez, quien cada tanto publicaba en redes sociales los tratamientos y la rehabilitación permanente que realizaba su hijo.

Este jueves, más de una década después de esa noche fatal en Virigina, ese combate final se terminó, y “Digget”, el guerrero puertorriqueño, el que despertó la ilusión de una isla entera, finalmente se bajó del ring.

La pelea de octubre de 2015 generó una conmoción total. Los padres de Colón demandaron por negligencia al médico a cargo del combate, Richard Ashby, y a las productoras organizadoras, Headbanger’s Promotions y DiBella Entertainment. Según la familia, el médico debió haber parado el combate tras las quejas de Colón en el ring, y las promotoras no cumplieron con las medidas de seguridad. El desenlace nunca se conoció de manera pública.

Previamente, el estado de Virginia llevó a cabo su propia pesquisa, que terminó avalando el accionar de todos los actores de esa fatídica noche, despertando la indignación de una buena parte de los fanáticos del boxeo, que vieron el combate en vivo y los videos de los golpes ilegales que recibió el puertorriqueño.

Terrel Williams tampoco fue el mismo desde esa noche. Fue señalado por aficionados y la propia familia de tener responsabilidad en el desenlace de Colón, pero nunca fue sancionado o penado a nivel oficial. Tardó dos años en volver al ring y peleó solamente tres veces entre 2016 y 2019, año de su último combate. Perdió el invicto en su última pelea, curiosamente ante un puertorriqueño, Thomas Dulorne.

Williams nunca pidió disculpas públicamente por los golpes a la nuca de Colón, pero reconoció haber “llorado” varias veces al seguir las novedades de su salud tras la pelea: “No puedo disfrutar esta victoria. Estoy preocupado por Prichard”.

Unos años más tarde, volvió a referirse a su rival de esa noche de octubre de 2015: “Rezo por Prichard todos los días. Eso nunca va a cambiar. Le deseo paz y salud. Nadie quiere que le pase lo que le pasó a Prichard. Todos los boxeadores somos hermanos. Jamás haría daño a nadie intencionalmente”.

Williams permanece alejado del ojo público desde su última pelea, con muy escasa actividad en redes sociales, donde aficionados al boxeo solían criticarlo —por decir lo menos— con mensajes constantemente.

El Consejo Mundial de Boxeo, por su parte, declaró campeón honorario a Colón, a quien le entregó el tradicional cinturón verde y dorado, y creó en 2016 una regla bautizada “Prichard Colón”, que buscó reforzar la prohibición de golpes a la nuca del rival, facultando a los árbitros a incluso descalificar al peleador que violase la norma.

Una medida que llegó tarde para “Digget”, pero a tiempo para otros, inscribiendo su nombre para siempre en los libros del deporte.

The-CNN-Wire

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