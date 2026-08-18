Muere Derry Brownson, miembro de EMF, banda famosa por la canción “Unbelievable” de los años 90

Derran “Derry” Brownson, miembro fundador de la banda británica EMF, creadora del éxito “Unbelievable” en 1990, falleció a los 55…

Derran “Derry” Brownson, miembro fundador de la banda británica EMF, creadora del éxito “Unbelievable” en 1990, falleció a los 55 años, según informó la cuenta oficial de la agrupación en Instagram.

El músico falleció el pasado jueves 13 de agosto, pero no fue hasta el lunes que la noticia se difundió en los medios. La causa de la muerte de Brownson, confirmada por la BBC, fue un tumor cerebral, dolencia que hizo pública la cadena británica en julio de 2025.

La banda publicó en redes sociales un mensaje lamentando la muerte del músico. “Anoche tarde recibimos la noticia de que hemos perdido a nuestro hermano de armas Derran Brownson. Estamos devastados; el único consuelo que encontramos es que estamos eternamente agradecidos de que Derry pudo unirse a nosotros en el escenario un par de veces hace apenas unos meses. Nada volverá a ser igual sin nuestro compañero de banda y amigo. Vuela alto, hermano Derry”.

EMF es una banda que mezca rock y dance formada en Gloucestershire, Inglaterra, en 1989. Sus integrantes fundadores fueron el tecladista Derran “Derry” Brownson, el bajista Zac Foley, el baterista Marc Decloedt, el guitarrista Ian Dench, el DJ Milf y el vocalista James Atkin.

El mayor éxito de EMF llegó en 1990, cuando lanzaron su sencillo debut “Unbelievable”. Alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, el número 3 en la lista de Hot Singles del Reino Unido y entró en el Top 10 en 14 países.

EMF se disolvió formalmente en 1997; a partir de entonces, Brownson formó su propio trío de rock alternativo con el nombre LK. No obstante, Brownson participó en conciertos con sus excompañeros de EMF varias veces a lo largo de los años, según USA Today, siendo los más recientes en su ciudad natal, Cinderford, Inglaterra, en julio de 2025.

The-CNN-Wire

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