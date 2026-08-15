Los republicanos temen perder el control del Congreso. Así es el plan del equipo de campaña de Trump para evitarlo

El presidente Donald Trump finalmente dio luz verde para invertir millones de dólares de su comité de acción política personal…

El presidente Donald Trump finalmente dio luz verde para invertir millones de dólares de su comité de acción política personal (PAC) en impulsar a los republicanos más vulnerables en noviembre, según informaron a CNN dos personas familiarizadas con los planes. Algunos asesores de campaña reconocen en privado que las posibilidades de los republicanos de mantener el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado se están reduciendo.

El equipo político de Trump aún debate la cifra final, aunque una persona cercana a las conversaciones mencionó US$ 30 millones en el primer tramo. Otro funcionario advirtió que las cantidades finales aún no se han decidido. La tan esperada inyección de capital se producirá en las próximas semanas, según dos fuentes, quienes la describieron como el primer paso de una recta final a tan solo tres meses de noviembre.

Esto ocurre en medio de la creciente preocupación del Partido Republicano de que los fuertes vientos en contra de la guerra con Irán y los altos precios de la gasolina puedan reducir la participación electoral.

“Existe la posibilidad de que conservemos la Cámara de Representantes y el Senado”, declaró una fuente a CNN. “Hoy no estoy en condiciones de afirmar que seamos cautelosamente optimistas al respecto”.

Trump también se está preparando, aunque tardíamente, para intensificar su propia agenda de campaña, con planes de viajar al menos una vez por semana para celebrar una serie de mítines en distritos clave, según un asesor. Su equipo prometió esta medida hace meses, y los republicanos han argumentado durante mucho tiempo que es un paso crucial para movilizar a los votantes de MAGA, fundamentales para las posibilidades del partido en las elecciones de mitad de mandato.

“Le encanta viajar, pero a la vez lo odia”, comentó uno de sus asesores, señalando que los problemas internos y la guerra con Irán trastocaron los planes iniciales de que viajara con más frecuencia. Trump les ha dicho recientemente a sus colaboradores más cercanos que quiere participar más activamente en la campaña de los candidatos republicanos. Sin embargo, los asesores reconocen que su entusiasmo podría desvanecerse con la misma rapidez.

“Ya veremos cuánto dura”, concluyó el asesor. “Cuando está de viaje, piensa: ‘¿Por qué hago esto? Quiero hacer otras cosas’”.

Aun así, existe una inquietud generalizada dentro del partido porque Trump ha tardado demasiado en involucrarse más directamente en la campaña. Legisladores y activistas han lamentado en privado durante meses la reticencia del presidente a destinar sus cuantiosas sumas de dinero a la elección de candidatos en todo el país. El Partido Republicano lucha por mantener decenas de distritos de la Cámara de Representantes y algunos escaños clave en el Senado, en medio del descontento popular por el aumento de los precios y la impopular guerra en Irán, sin que se vislumbre una solución para ninguno de los dos problemas.

“El presidente Trump es el líder indiscutible del Partido Republicano, comprometido con el mantenimiento de la mayoría republicana en el Congreso. En poco más de un año, el presidente ha hecho de nuestro país un lugar más grande que nunca, con la frontera más segura de la historia de Estados Unidos, los mayores recortes de impuestos para la clase media jamás otorgados y la tasa de homicidios más baja desde 1900”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, en un comunicado a CNN.

“El presidente Trump seguirá marcando un claro contraste entre su agenda de sentido común y los demócratas radicales en el Congreso”, añadió.

Un asesor cercano a Trump reconoció que, con los índices de aprobación del presidente en mínimos históricos, hay pocas expectativas de que pueda ganarse a un gran número de independientes y votantes indecisos, lo cual fue clave para su victoria en estados decisivos en 2024. En cambio, los republicanos creen que su destino en noviembre depende casi exclusivamente de movilizar a millones de fieles seguidores de MAGA que normalmente no votan en las elecciones de mitad de mandato.

“Sin duda, tenemos que asegurarnos de que algunos de estos votantes que apoyan a Donald Trump en las elecciones presidenciales también acudan a votar en estas elecciones al Congreso”, afirmó el asesor.

Pero en los últimos meses, Trump y los republicanos no han ofrecido mucho para movilizar a su base. Los republicanos del Congreso desperdiciaron las últimas semanas antes del receso de agosto enfrascados en disputas internas sobre legislación, específicamente sobre el controvertido proyecto de ley electoral del presidente, que consolidaría las leyes federales de identificación de votantes e impondría más restricciones al voto, con escasas posibilidades de convertirse en ley y que ni siquiera llegó al pleno del Senado.

Los líderes republicanos del Congreso han creído durante mucho tiempo que su éxito en las elecciones de mitad de mandato dependerá en gran medida de la capacidad de Trump para recrear su coalición de 2024. Necesitan que Trump ayude a movilizar a la mayor cantidad posible de su base MAGA en estados clave, especialmente en Michigan, Ohio y Carolina del Norte, donde se celebran elecciones cruciales para la Cámara de Representantes y el Senado que podrían determinar el control del Congreso el próximo enero.

Los republicanos también defienden escaños clave en estados tradicionalmente demócratas, como el crucial escaño del Senado en Maine y varios escaños en la Cámara de Representantes tanto en Nueva York como en California. Pero la gran mayoría del mapa electoral de este otoño se encuentra en lugares donde Trump ya ha demostrado que puede ganar, como Iowa y Pensilvania.

Según estrategas de campaña de la Cámara de Representantes y el Senado, los responsables de las campañas republicanas han estado instando a sus candidatos desde el principio a que se acerquen —no se distancien— de Trump durante la campaña electoral. Esto incluye incluso a los republicanos más centristas, como el representante Mike Lawler, quien representa un distrito vulnerable en el Valle del Hudson, Nueva York, y que recibió a Trump esta primavera en un mitin conjunto en una de las zonas más conservadoras de su distrito.

Los legisladores también necesitan que mantenga su mensaje, atrayendo a grandes multitudes y desplegando su carisma electoral al hablar de los logros del Partido Republicano en materia de asequibilidad. Sin embargo, Trump ha avanzado poco en la promoción de sus logros internos, o en la resolución de una guerra en el extranjero que ya dura meses y que prometió repetidamente que solo duraría de cuatro a seis semanas.

En conversaciones privadas con Trump, algunos asesores han intentado enfatizar cómo la guerra está perjudicando significativamente las posibilidades de los republicanos, argumentando que incluso los votantes que generalmente apoyan sus objetivos en Irán no están dispuestos a tolerar un conflicto prolongado que está elevando los precios en el país.

La perspectiva de precios de la gasolina persistentemente altos ha perjudicado particularmente la imagen de Trump, según fuentes cercanas a las discusiones internas, sirviendo como un claro recordatorio de la crisis de asequibilidad que muchos estadounidenses consideran que se ha agravado bajo esta administración.

“Son los precios altos; eso es lo que les preocupa”, dijo uno de los asesores.

Quizás en respuesta a estas presiones, tanto el vicepresidente J. D. Vance como la secretaria de prensa saliente de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comenzaron esta semana a enfatizar que bajar los precios de la gasolina era igual o más importante para Trump que impedir que Irán obtuviera un arma nuclear. Esto representa un cambio con respecto a las frecuentes afirmaciones de Trump de que las capacidades nucleares de Teherán son lo único que importa.

“Creo que ambos objetivos son igual de importantes para el presidente: queremos mantener bajos los precios de la gasolina, pero también garantizar que Irán nunca pueda obtener un arma nuclear. Algo que él logrará a toda costa”, dijo Leavitt a los periodistas que viajaban en el Air Force One el viernes.

Sin embargo, Trump ha insistido públicamente en que está dispuesto a prolongar la guerra el tiempo que sea necesario para ganarla, minimizando el impacto interno incluso mientras lucha por encontrar una vía clara para lograr sus objetivos en Medio Oriente.

En medio de este panorama cada vez más desalentador, Trump ha sugerido repetidamente en los últimos tiempos que las elecciones de mitad de mandato no son realmente su problema. Además de restar importancia a las preocupaciones económicas de los estadounidenses y negarse a priorizar el fin de la guerra con Irán, también ha priorizado sus propios proyectos por encima de la agenda general del Partido Republicano.

“No tengo que apoyar a todo el mundo. Ya saben, tengo una agenda muy ocupada”, dijo Trump en una entrevista con Punchbowl News la semana pasada, y añadió: “Le dije a alguien: ‘Gané. No estoy haciendo campaña’”.

Quienes están más cerca del presidente insisten en que le sigue importando mucho asegurar que los republicanos ganen la mayor cantidad de elecciones posible en noviembre. Sin embargo, un asesor advirtió que no se involucrará en contiendas que considere perdidas.

“No quiere llevar a la victoria a candidatos sin posibilidades de ganar”, dijo esa persona, refiriéndose a la extrema cautela con la que Trump elige a quién respalda. “No va a respaldar a un perdedor y arruinar su imagen”.

Pero entiende perfectamente que si los demócratas ganan la Cámara de Representantes o el Senado en noviembre, esto tendría un impacto muy negativo en sus últimos dos años de mandato, añadieron.

“Los próximos dos años serán un desastre si perdemos ambas cámaras. Y Trump lo sabe”, afirmó la fuente. Otros funcionarios han recalcado que Trump no quiere volver a enfrentarse a las mismas investigaciones y batallas con el Congreso que durante su primer mandato, que incluyó dos juicios políticos.

La operación política que rodea al presidente está compuesta por un grupo reducido de asesores leales que trabajaron en la campaña presidencial de Trump para 2024 y en otras campañas anteriores. Está dirigida por su antiguo gurú político, James Blair, quien hasta hace poco se desempeñaba como subjefe de gabinete de la Casa Blanca para asuntos legislativos, políticos y públicos.

Otros miembros destacados del equipo son: Chris LaCivita, codirector de la campaña de reelección de Trump para 2024; Taylor Budowich, quien anteriormente dirigió MAGA Inc. y posteriormente lideró las comunicaciones de la Casa Blanca; Timothy Saylor, quien anteriormente dirigió las operaciones de datos de Trump para 2024; y Tony Fabrizio, el encuestador de larga trayectoria del presidente.

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien trabajó junto a LaCivita y los demás durante toda la campaña electoral de Trump, continúa muy involucrada en toda la estrategia de cara a noviembre, según informaron fuentes oficiales.

Esta semana se produjo un pequeño revuelo cuando Leavitt anunció que dejará su cargo como secretaria de prensa a finales de agosto, apenas dos meses antes de las elecciones de mitad de mandato. Leavitt ha sido considerada durante mucho tiempo en el Ala Oeste como una de las mensajeras más eficaces del presidente de cara a las próximas elecciones. Hasta el sábado por la mañana, no estaba claro cuándo se cubriría su puesto.

Los miembros del equipo han descrito su estrategia como guiada por los mismos principios que les llevaron a la victoria en 2024. El aspecto más crucial, según afirman, es su análisis de datos. La secretaria general de la Casa Blanca del presidente suele comentar al grupo que todo debe basarse en la extensa información que han recopilado en los últimos años y que han utilizado para movilizar a los votantes de Trump.

“Sabemos exactamente quiénes son nuestros votantes”, declaró uno de los asesores políticos del presidente. “Gracias a los datos, sabemos cómo llegar a ellos y sabemos qué se necesita para que se pongan en marcha”.

Los asesores de Trump también citan varias victorias políticas recientes que, según argumentan, deberían serles útiles en noviembre, incluyendo el esfuerzo sin precedentes de los republicanos por rediseñar los distritos electorales en varios estados, lo que ha inclinado la balanza a favor del Partido Republicano en algunos escaños y ha reducido aún más el número de contiendas que realmente están en juego. Esta iniciativa de redistribución de distritos, impulsada directamente por Trump, es una razón clave por la que los republicanos creen que todavía tienen posibilidades de mantener la Cámara de Representantes.

Los republicanos celebraron otra victoria después de que la Corte Suprema anulara las restricciones sobre la cantidad que los comités de campaña oficiales pueden gastar en candidatos individuales, un cambio que, según insisten los estrategas del partido, ayudará a equilibrar la carrera armamentística financiera, dado que el Partido Republicano cuenta con mucho más dinero que los demócratas en los PAC y grupos externos.

“Nuestro dinero rendirá mucho más”, dijo un funcionario de campaña republicano tras el fallo. “No estamos diciendo que vamos a ganar muchísimos escaños… pero sentimos que probablemente estamos en la mejor posición posible”.

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