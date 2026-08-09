Los Patriot Games de Trump se presentan como una competencia deportiva juvenil. También ponen a prueba su apuesta patriótica

La premisa parece casi ficticia: un chico y una chica de cada estado, territorio y algunas naciones tribales viajan a…

La premisa parece casi ficticia: un chico y una chica de cada estado, territorio y algunas naciones tribales viajan a un campus privado en Ohio para competir en un evento deportivo televisado llamado Patriot Games, una competencia juvenil respaldada por Trump, con circuitos de obstáculos, testimonios patrióticos e inevitables comparaciones con Los juegos del hambre.

Pero, a diferencia de la distópica saga de libros y películas en la que los jóvenes se enfrentan en una batalla televisada por la supervivencia, en los Patriot Games no estará en juego la vida o la muerte. El ganador y la ganadora recibirán cada uno US$ 125.000 en becas universitarias.

Para Tylee Herrmann, de 16 años, la propuesta era sencilla. En el video de su solicitud, dijo su edad, mencionó su escuela en Arizona y explicó por qué quería competir: quería ayudar a “recuperar el patriotismo en EE.UU.”.

“Siento que muchas veces, en este momento, estamos desunidos”, dijo Herrmann, representante de la Nación Cherokee, en una entrevista con CNN. “Creo que necesitamos algo que nos una a todos, porque somos Estados Unidos de América y necesitamos estar un poco más unidos”.

Sin embargo, Herrmann dice que ya está experimentando lo controvertidos que pueden ser los Patriot Games.

“Definitivamente ha habido varias personas que simplemente dejaron de hablarme”, dijo Herrmann sobre su decisión de participar en los juegos.

“Conozco a un número considerable de personas que dicen que odian al país porque odian al Gobierno”, dijo Herrmann, y añadió que “el patriotismo no pertenece a un partido político”.

Los Patriot Games, que se transmitirán en vivo este fin de semana por ESPN y tendrán un especial en horario estelar en ABC el 13 de agosto, son el ejemplo más reciente de cómo el Gobierno de Trump exalta la actividad física y la fortaleza como valores políticos en la celebración de los 250 años de Estados Unidos.

Los juegos llegan tras un verano repleto de espectáculos organizados por Freedom 250, el grupo respaldado por el presidente Donald Trump que organizó la velada de UFC en el jardín de la Casa Blanca, que incluyó un sobrevuelo militar, además de la Great American State Fair en el National Mall y el enorme espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en Washington.

El año pasado, Trump prometió que los juegos contarían con “los mejores atletas de secundaria”. Sin embargo, el evento parece perfilarse más como una producción cuidadosamente elaborada para exhibir el patriotismo juvenil que como una muestra de excelencia deportiva.

CNN entrevistó a cinco participantes de los Patriot Games y revisó numerosos videos de solicitudes publicados en YouTube y otras plataformas, en los que los estudiantes mostraban habilidades como saltos mortales hacia atrás y entrenamiento de parkour.

Sin embargo, la capacidad atlética no fue el único factor que se tuvo en cuenta para participar en la competencia, y los seleccionados parecen tener, en gran medida, perfiles similares. Se pidió a los concursantes que grabaran un video en el que respondieran una serie de preguntas sobre por qué querían competir y explicaran cómo los deportes habían moldeado su identidad. También se les pidió que enumeraran lugares fuera de su estado de residencia con los que tuvieran una “conexión personal, familiar, cultural, militar o comunitaria significativa”, según la solicitud.

Los aspirantes debían indicar su sexo biológico. Cuando anunció los juegos el año pasado, Trump prometió que “no habrá hombres compitiendo en deportes femeninos”.

Entre los concursantes, de 14 a 17 años, hay hijos de militares en servicio activo, participantes del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Juvenil (JROTC, por sus siglas en inglés) y estudiantes que reciben educación en casa. Entre los jóvenes que aparecen en la página de Instagram de Freedom 250, muchos asisten a escuelas cristianas privadas. Además, la gran mayoría parece ser blanca; la solicitud para los juegos no pedía especificar la raza.

Algunos estudiantes fueron elegidos para representar estados o territorios en los que no viven. El representante de Puerto Rico es un joven de Texas. El representante de Nueva Jersey asiste a una escuela cristiana privada en Texas. La competidora de Massachusetts, Bobbi Vickers, de 16 años, estudia en California.

Vickers dijo que al principio le sorprendió no representar a California.

“Me hacen muchas preguntas como: ¿por qué representas a Massachusetts y no a tu estado?”, dijo a CNN. “Pero creo que es muy bueno porque gran parte de mi familia es de allí y, de hecho, mi equipo de baloncesto favorito son los Boston Celtics”.

Herrmann dijo que presentó su solicitud tanto como residente de Arizona como ciudadana de la tribu Cherokee. Según explicó, los organizadores de Freedom 250 verificaron sus antecedentes y confirmaron con la tribu Cherokee que es miembro.

En videos publicados en Instagram, muchos de los competidores destacaron su fe cristiana y agradecieron personalmente a Trump por la oportunidad, mientras que otros publicaron sobre su interés en actividades deportivas como el baloncesto, el lacrosse o el levantamiento de pesas en el gimnasio.

Un estudiante que representa a Carolina del Norte es miembro de una sección local de Club America, un programa para estudiantes de secundaria creado por Turning Point USA, la organización fundada por el fallecido activista Charlie Kirk. En una entrevista con el creador de contenido conservador de YouTube Adam Francisco, le preguntaron al estudiante por los comentarios de la jugadora de la WNBA Sophie Cunningham sobre impedir que las mujeres transgénero compitan en deportes femeninos. El video, publicado en Instagram, llevaba el texto: “Los atletas de secundaria lo entienden, ¿por qué la izquierda no?”.

La portavoz de Freedom 250, Danielle Alvarez, describió los juegos en un comunicado como una celebración de “la próxima generación de líderes, competidores y campeones de Estados Unidos”. “Freedom 250 se enorgullece de unir a los estadounidenses mediante eventos emblemáticos inolvidables —desde los Freedom Trucks y las celebraciones del 4 de julio hasta los Patriot Games de 2026— que celebran nuestro país e inspiran a la próxima generación”.

Trump adelantó por primera vez los Patriot Games durante su campaña para un segundo mandato en 2023. En un video de campaña, presentó sus planes para el 250 aniversario de Estados Unidos y declaró que “grandes competencias deportivas para atletas de secundaria” permitirían a jóvenes de “todos los estados mostrar lo mejor de la destreza, el espíritu deportivo y el espíritu competitivo de Estados Unidos”.

Los deportes han tenido un papel destacado durante el segundo mandato de Trump. En 2025, se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir en persona a un Super Bowl y ha estado presente en las finales de la NBA, el US Open, las 500 Millas de Daytona y la final del Mundial. Trump también fue clave para acelerar los planes de la carrera callejera de IndyCar Freedom 250 en el centro de Washington, que se celebrará a finales de este mes.

“Ha hecho más que cualquier presidente que recuerde para tratar de vincular los deportes con su propia identidad”, dijo Michael L. Butterworth, director del Centro de Comunicación y Medios Deportivos de la Universidad de Texas en Austin.

Los juegos se celebrarán en SPIRE Academy, un internado y centro de entrenamiento deportivo en Geneva, Ohio, que acogió un acto de campaña de Trump en 2016. Según la cuenta de Instagram de Freedom 250, Trump planea asistir a la final de los juegos el martes. Son una de las dos competencias respaldadas por el Gobierno destinadas a promover el patriotismo entre los jóvenes estadounidenses, un grupo demográfico que, en gran medida, ha perdido entusiasmo por Trump y por el país. Según una encuesta de Gallup de junio de 2026, apenas el 14 % de los adultos de entre 18 y 34 años dijo sentirse “extremadamente orgulloso” de ser estadounidense.

La primera competencia fue el Presidential 1776 Award, celebrado en junio, en el que finalistas en edad de secundaria respondieron preguntas sobre la historia y el Gobierno de Estados Unidos para tener la oportunidad de ganar una beca de hasta US$ 150.000. La transmisión tuvo 1,63 millones de espectadores en vivo por CBS, informó el Departamento de Educación el mes pasado.

Sin embargo, desde entonces esa competencia se ha visto envuelta en polémica.

La familia de Aangad Singh, un joven de 15 años de Connecticut, ha cuestionado públicamente los resultados. El mes pasado dijo a NOTUS que cree que algunas de sus respuestas fueron calificadas incorrectamente y que debería haber sido uno de los tres ganadores. Junto con legisladores demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado, la familia pidió al Departamento de Educación que proporcione más información sobre el sistema de puntuación.

El senador demócrata Chris Murphy publicó un video la semana pasada en el que afirmó que Singh, hijo de inmigrantes indios, fue relegado para favorecer a concursantes que se ajustaban mejor a la agenda de Trump. Los tres finalistas eran blancos y uno se identificó como partidario de Trump en una entrevista con CNN.

“¿Cómo se justifica organizar una competencia basada en el mérito, en función de cuánto sabes sobre la historia de Estados Unidos, y luego negarle a un joven un lugar entre los ganadores, quizás simplemente porque sus padres son inmigrantes?”, preguntó Murphy.

A los participantes de los Patriot Games se les informó que habría un sistema de puntos que otorgaría una mayor puntuación a los atletas con los mejores resultados en cada ronda. Algunos de los estudiantes que hablaron con CNN expresaron dudas sobre cómo se puntuaría individualmente a los participantes durante las pruebas por equipos, como el balón prisionero.

“No sé cómo va a funcionar eso. Para mí, es un poco una apuesta”, dijo Liam Nies, de 17 años y de Ohio. “No hay dos equipos iguales, así que realmente depende de si te toca el mejor equipo o no”.

En una entrevista con CNN, Nies dijo que se enteró de los Patriot Games por “Granny Bibbins”, Arleta Kay Didier, una influencer de Instagram que promueve valores tradicionales y dice en su biografía que espera “inspirar a la próxima generación de mamás”.

Tatum Palmer, de Oregon, dijo a CNN que también se enteró de los juegos por Didier, mientras que Madison Glise, de Missouri, contó que su madre, miembro de la Fuerza Aérea, la animó a presentar su solicitud después de que todos en su base militar recibieran un correo electrónico sobre la competencia.

Como parte de su solicitud, Nies mostró su capacidad para hacer un salto mortal hacia atrás. Hace uno al día y publica un video en Instagram. Pasó gran parte de su infancia viviendo en Bélgica antes de regresar a Estados Unidos para cursar la escuela secundaria.

Nies dijo que, cuando era niño y vivía en Bélgica, su percepción de Estados Unidos era que había “grandes vaqueros por todas partes y puros campesinos”. Ahora, dijo, “tengo una visión diferente de Estados Unidos”. “Creo que ahora soy más consciente de las oportunidades que tenemos aquí”.

Decenas de videos de solicitudes publicados en YouTube muestran las distintas razones por las que los jóvenes querían participar. Una aspirante de Carolina del Sur contó su experiencia como sobreviviente de cáncer en etapa 4 y su pasión por la natación y el atletismo. Un atleta de atletismo y voleibol de Nueva York dijo que quería aliviar los costos de la universidad para él y su hermano gemelo. Un joven de 14 años, que llevaba una camiseta negra con la palabra “Freedom” popularizada por Kirk, dijo que quería participar para “mostrarles a todos por qué Oklahoma es el verdadero estado republicano”.

Para Herrmann, los juegos podrían ayudarla a asistir a la universidad de sus sueños: Liberty University, una universidad cristiana evangélica en Lynchburg, Virginia. Quiere obtener una maestría en negocios antes de cumplir 20 años. Su objetivo es trabajar algún día en el Gobierno, quizás incluso en un cargo de elección popular, como representante o senadora.

“Si se da la oportunidad, me encantaría ser presidenta”, dijo.

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