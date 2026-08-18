Los mercados mundiales de bonos sufren fuertes caídas. Esto es lo que impulsa la venta masiva

Las preocupaciones de los inversionistas por una serie de factores, desde la inflación hasta los elevados déficits públicos, están impulsando…

Las preocupaciones de los inversionistas por una serie de factores, desde la inflación hasta los elevados déficits públicos, están impulsando una venta masiva en los mercados mundiales de bonos, lo que supone un dolor de cabeza para los responsables de política económica y eleva los costos de endeudamiento para los gobiernos y los consumidores.

Los rendimientos suben cuando los precios de los bonos caen. Los inversionistas están vendiendo bonos, lo que hace bajar sus precios y subir sus rendimientos: el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 30 años alcanzó este martes el 5,34 %, su nivel más alto desde 2007.

El aumento del rendimiento hasta un máximo de 19 años forma parte de una inquietud más amplia en los mercados mundiales de bonos. En Francia y Alemania, los rendimientos de los bonos a 10 años alcanzaron esta semana sus niveles más altos desde 2008 y 2011, respectivamente. En Japón, el rendimiento a 10 años llegó a su nivel más alto en 30 años.

Los rendimientos de los bonos en varias economías están subiendo a sus niveles más altos en años, mientras los inversionistas lidian con una combinación de factores que van desde una inflación persistente hasta el aumento de los déficits públicos y una oleada de nuevas emisiones de deuda corporativa.

Por un lado, la venta masiva refleja las preocupaciones que los inversionistas mantienen desde hace tiempo por el gasto público sin control y el aumento de los déficits. Los rendimientos están subiendo a medida que los inversionistas exigen una mayor compensación por el riesgo de prestar dinero a los gobiernos en un contexto de finanzas más inestables.

Pero la inquietud en el mercado de bonos se ha agravado este año por la guerra de EE.UU. e Israel con Irán y el fuerte aumento de los precios del petróleo. El crudo Brent superó este martes los US$ 91 por barril. Los inversionistas están exigiendo un mayor rendimiento de los bonos para compensar el riesgo de que la inflación reduzca sus ganancias.

La guerra con Irán también ha sacudido el mercado de bonos mientras los inversionistas evalúan el impacto del fuerte aumento de los precios del petróleo y la posibilidad de que los bancos centrales mantengan las tasas de interés más altas durante más tiempo, o incluso las suban, para combatir la inflación.

“El deterioro de la situación en Medio Oriente probablemente sea un factor que está intensificando las preocupaciones por la inflación y por la situación fiscal de EE.UU.”, dijo Derek Halpenny, jefe de investigación de mercados globales de MUFG, en una nota.

“Sigue sin haber ningún interés en EE.UU. por abordar la situación fiscal del país, y eso está pesando cada vez más sobre el tramo largo de la curva”, dijo Halpenny.

Los bonos gubernamentales también están bajo presión por una oleada de nueva deuda emitida por empresas, incluidas compañías tecnológicas centradas en inteligencia artificial. Las empresas tecnológicas están emitiendo deuda para financiar el desarrollo de infraestructura de IA, y esos bonos compiten con los bonos gubernamentales por la atención de los inversionistas. Una menor demanda de bonos gubernamentales hace bajar sus precios, lo que a su vez eleva sus rendimientos.

“El endeudamiento de los hiperescaladores para financiar infraestructura de IA compite por el mismo grupo de compradores justo en el momento en que los gobiernos más los necesitan”, dijo Nigel Green, CEO de deVere Group, en una nota. “Cuando se concentran dos prestatarios con necesidades urgentes en un mismo mercado, el precio de la paciencia aumenta para todos”.

Un fuerte aumento de los rendimientos de los bonos puede implicar condiciones financieras más restrictivas, lo que encarece los préstamos y también ejerce presión sobre el mercado de valores.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subió este martes al 4,74 %, cerca de su nivel más alto durante el segundo Gobierno del presidente Donald Trump. El rendimiento a 10 años ayuda a determinar los costos de endeudamiento en toda la economía de EE.UU., incluidas las tasas hipotecarias.

El aumento de los rendimientos de los bonos genera complicaciones para los responsables de política económica mientras los gobiernos enfrentan un endeudamiento creciente. En Estados Unidos, la deuda nacional se acerca a un récord de US$ 40 billones.

En el caso de los bonos gubernamentales, el rendimiento es la tasa de interés que el Gobierno paga a los inversionistas en bonos, es decir, el costo que tiene para el Gobierno pedir dinero prestado. La venta masiva mundial de bonos está elevando los costos de endeudamiento de los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Japón y otros países.

Los rendimientos más altos pueden alejar a los inversionistas de las acciones y también alterar los cálculos de los analistas sobre el valor de estas. Las acciones estadounidenses abrieron a la baja este martes por la mañana: el S&P 500 cayó un 0,5 % y el Nasdaq Composite, de fuerte componente tecnológico, retrocedió un 1,2 %.

“Los bonos están en movimiento: un fuerte aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales en todo el mundo podría comenzar a representar una amenaza para las valoraciones de las acciones y complicar aún más la situación de los países profundamente endeudados y de los responsables de política económica”, dijo Neil Wilson, estratega de Saxo Markets, en una nota.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años rondaba el 4,7 % en febrero, antes de la guerra con Irán, y en los últimos meses subió por encima del 5,3 % hasta alcanzar su nivel más alto desde 2007.

Wall Street también se está adaptando al mandato de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Aunque un cambio de liderazgo en la Fed puede provocar cierta volatilidad en el mercado de bonos, el enfoque del presidente Warsh de ofrecer menos comunicación ha aumentado la incertidumbre sobre cómo responderá el banco central a la inflación y a otras perturbaciones económicas. Y su negativa a ofrecer orientación sobre las perspectivas futuras deja a los inversionistas con menos claridad sobre hacia dónde se dirigen las tasas de interés en EE.UU.

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