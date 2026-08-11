Los mercados aún intentan descifrar el próximo movimiento de la Reserva Federal

¿Subirá la Reserva Federal las tasas de interés o las mantendrá estables en su reunión del próximo mes? Para el…

¿Subirá la Reserva Federal las tasas de interés o las mantendrá estables en su reunión del próximo mes? Para el mercado, es una moneda al aire: las probabilidades de un aumento de tasas en septiembre están cerca del 50 %, mientras que las probabilidades de mantener las tasas estables también rondan el 50 %, según CME FedWatch, una herramienta de pronóstico en tiempo real.

Las cifras de empleo volátiles, la inflación persistente y los cambios en el estilo de comunicación de la Fed están generando incertidumbre en los mercados y aumentando la importancia de los próximos datos económicos, incluido el informe de inflación de esta semana.

Los operadores esperan los datos del Índice de Precios al Consumidor de este miércoles para obtener más orientación sobre si la inflación está disminuyendo o sigue siendo persistente. El aumento de los precios de la energía debido a la guerra con Irán elevó las expectativas de tasas más altas de la Fed para fin de año, pero el mercado sigue dividido sobre el momento de cualquier aumento de tasas, mientras que los nuevos datos continúan cambiando las apuestas.

Los mercados están valorando una probabilidad del 50 % de que la Fed mantenga las tasas estables en septiembre, pero esto representa un cambio respecto a hace una semana, cuando las probabilidades de un aumento de tasas eran del 67 %. ¿Cuál es la razón del cambio? El informe de empleo de la semana pasada mostró inesperadamente que la economía estadounidense perdió 23.000 empleos en julio, inclinando las probabilidades a favor de mantener las tasas estables.

Sin embargo, el próximo informe de inflación podría volver a cambiar esas probabilidades.

Las estimaciones de consenso apuntan a una inflación anual general del 3,4 % en julio, ligeramente por debajo del 3,5 % de junio. Además, se estima que el IPC subyacente, que excluye los precios de energía y alimentos, se sitúe en 2,5 % en julio, frente al 2,6 % de junio. Cualquier sorpresa de una inflación más alta de lo esperado podría llevar a los operadores a aumentar las apuestas por un alza de tasas en septiembre. Pero un informe en línea con las expectativas, o una inflación más baja de lo esperado, podría reafirmar las apuestas por mantener las tasas estables.

Las probabilidades cambiantes están dando una importancia mayor a los datos económicos, especialmente mientras los operadores navegan en un contexto de tensiones prolongadas en Medio Oriente, así como el inicio del mandato de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. El resultado es que las reuniones de la Fed se sienten más “en vivo”, o inciertas, que en los últimos años, según economistas.

La tasa de interés de referencia de la Fed es significativa para los mercados porque puede impactar la salud de la economía, así como los precios y el valor esperado de los bonos, las acciones y el dólar.

Warsh ha manifestado su preferencia de que la Fed comunique menos y deje que los mercados hagan más del trabajo de interpretar los datos económicos y ajustarse en consecuencia. Los mercados responden continuamente a nueva información y datos, y ajustan las probabilidades para la Fed.

Es un nuevo entorno para los mercados. Después de la crisis financiera de 2008, la Fed comenzó a guiar deliberadamente al mercado hacia una certeza casi total sobre la trayectoria de las tasas antes de sus reuniones.

“Definitivamente esto es inusual en cuanto a la cantidad de incertidumbre que tenemos antes de la reunión”, dijo Michael Pierce, economista jefe de Oxford Economics, a CNN. “Pero esa es, por supuesto, la preferencia declarada de este presidente: llegar a esas reuniones sin un resultado predeterminado o que sea completamente claro para los mercados financieros cuál será el resultado”.

“Así que parte de eso es una característica, más que un defecto, de este nuevo presidente de la Fed y su estilo preferido de comunicación”, añadió Pierce.

La guerra con Irán sigue sumando incertidumbre. Los precios globales del petróleo repuntaron en julio hasta los US$ 100 por barril antes de caer en las últimas semanas a alrededor de US$ 80 por barril, aunque todavía muy por encima de los niveles previos a la guerra. Mientras tanto, un informe de empleo más débil de lo esperado debilitó el argumento a favor de subidas de tasas en septiembre.

Habrá una serie de otros informes económicos a lo largo del próximo mes antes de que la Reserva Federal se reúna a mediados de septiembre.

Aun así, el informe de inflación de este miércoles adquiere una importancia especial a la luz del débil informe de empleo del viernes. Los datos correspondientes a julio también ayudarán a establecer el contexto económico de cara al Simposio Económico anual de Jackson Hole de la Reserva Federal a finales de agosto, en el que los operadores buscarán pistas sobre la trayectoria de las tasas.

Los economistas de Wall Street están divididos respecto a las perspectivas para la Reserva Federal. Economistas de Bank of America y PGIM esperan que la Fed suba las tasas en cada una de sus tres reuniones antes de fin de año. En Barclays, Jefferies, Morgan Stanley, Truist y UBS, los economistas prevén que la Fed mantenga las tasas estables durante el resto del año.

“Los mercados están luchando por digerir exactamente lo que Warsh está luchando por digerir, que es cuál es el camino correcto para la política monetaria y, aún más importante, cuál es el momento adecuado para ese camino”, dijo Jeff Klingelhofer, gestor de cartera en Aristotle Capital Management, a CNN.

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