Los 9 escaños del Senado con más probabilidades de cambiar de manos en las elecciones intermedias de 2026

Faltan menos de tres meses para el día de las elecciones intermedias y la contienda de las elecciones generales por…

Faltan menos de tres meses para el día de las elecciones intermedias y la contienda de las elecciones generales por el control del Senado de Estados Unidos está en pleno apogeo tras un verano de convulsión y decisiones en las contiendas demócratas.

Los demócratas creen que el entorno político está jugando a su favor a medida que el sentimiento de los votantes hacia el presidente Donald Trump sigue deteriorándose. Pero el partido se enfrenta a un mapa difícil que les exige ganar en territorio profundamente rojo mientras mantienen todos sus escaños. Eso incluye Michigan, donde el ala izquierda del partido afrontará una prueba importante con los votantes moderados e indecisos en todo el estado bisagra.

Sobre el ánimo: El país está claramente frustrado con el desempeño del presidente, ya que su índice de aprobación alcanzó el 34% en una encuesta reciente de CNN realizada por SSRS, igualando el mínimo histórico de su carrera que vio al final de su primer mandato.

Un récord del 73% de los adultos estadounidenses dice que no ha prestado atención a los problemas más importantes del país, y aproximadamente dos tercios de los estadounidenses —65%— dicen que las políticas de Trump han empeorado las condiciones económicas. La semana pasada surgió otro indicador económico preocupante cuando la economía perdió inesperadamente 23.000 empleos el mes pasado.

El presidente, junto con las preocupaciones sobre la economía e Irán, podría ser un lastre importante para los candidatos republicanos en este ciclo, pero Trump no se ve a sí mismo como el problema.

“No están enojados conmigo, pero sí están enojados con los republicanos”, dijo a Punchbowl News, señalando que él no está en la boleta y reconociendo las preguntas sobre si su base acudirá a votar en noviembre.

Los demócratas superan a los republicanos en la boleta genérica por 8 puntos entre los votantes registrados, según mostró una encuesta de CNN realizada por SSRS, y por un margen de 10 puntos, los estadounidenses califican a los demócratas más que a los republicanos como “el partido del cambio”, aunque vale la pena señalar que casi la mitad dice que esa etiqueta no describe a ninguno de los dos partidos.

Aun así, la combinación de un entorno favorable, una ventaja en entusiasmo y candidatos fuertes que podrían tener atractivo en estados inclinados al Partido Republicano ha puesto al Senado muy en juego.

Por ahora, nueve estados probablemente determinarán el control del Senado el próximo año. Los demócratas necesitan voltear cuatro de los seis escaños republicanos en esta lista y además conservar tres de los suyos. Algunos estados han cambiado desde la lista del mes pasado, con movimientos observados en Georgia, donde el senador demócrata Jon Ossoff ocupa el escaño, y Texas, un escaño abierto después de que el senador republicano John Cornyn perdiera su primaria.

Nuestra clasificación de los escaños con más probabilidades de cambiar de manos en noviembre se basa en reportajes de CNN, incluidas conversaciones con estrategas involucrados en las contiendas al Senado, así como en nuestro análisis de la recaudación de fondos de los candidatos, las encuestas y el entorno partidista en los estados. Las clasificaciones son una instantánea de cómo están las contiendas en este punto del ciclo y cambiarán durante los próximos tres meses a medida que las elecciones generales entren en un enfoque más nítido.

Carolina del Norte sigue siendo el estado con más probabilidades de cambiar de manos en noviembre, con el candidato demócrata Roy Cooper en una posición sólida en las encuestas y en la carrera de recaudación de dinero frente al republicano Michael Whatley.

Una encuesta de Fox News publicada a finales de julio encontró a Cooper, un exgobernador bien conocido, con una ventaja de nueve puntos sobre Whatley entre los votantes registrados de Carolina del Norte: 53% a 44%. La encuesta también encontró un nivel de entusiasmo más alto entre los demócratas que entre los republicanos en el estado, lo que podría resultar ventajoso para Cooper mientras busca movilizar a los votantes a medida que la votación anticipada comience el próximo mes.

La campaña de Cooper también está en una situación financiera más sólida que la de Whatley, el ex presidente del Comité Nacional Republicano. Cooper ha recaudado más de tres veces la cantidad que Whatley ha recaudado en toda la campaña, y la disparidad de efectivo disponible es aún mayor. Cooper tiene un fondo de campaña de 20,7 millones de dólares en comparación con los 3,5 millones de Whatley, revelaron los informes de recaudación de fondos del segundo trimestre.

Carolina del Norte ha votado republicano a nivel presidencial en los últimos cuatro comicios presidenciales, pero Cooper también ganó la gobernación en dos de los años en que Trump se llevó el estado. Estrategas demócratas y republicanos creen que la contienda se estrechará en los próximos meses, pero Cooper sigue siendo un claro favorito en este momento.

El mes pasado se añadió una nueva capa de incertidumbre a la carrera por el Senado en Maine, cuando los demócratas se apresuraron a reemplazar a su candidato, pero las dinámicas políticas del estado la mantienen cerca de la parte alta de la lista de escaños con más probabilidades de cambiar de manos en noviembre.

La senadora Susan Collins sigue siendo la republicana del Senado más vulnerable de este ciclo y es la única senadora del Partido Republicano que compite en un estado ganado por la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024.

Collins ha ganado contiendas difíciles en el pasado y los republicanos han pasado meses destacando sus logros ante los votantes. Pero se enfrenta a una importante inquietud del electorado con Trump y con el Partido Republicano en general, aun cuando en ocasiones ha intentado cultivar una marca independiente del presidente.

Los demócratas, por su parte, están lidiando con un cambio de última hora en la lista de candidatos después de que Graham Platner abandonara la contienda tras una acusación de agresión sexual que él negó. El partido rápidamente se unificó en torno al ex presidente del Senado estatal Troy Jackson, un maderero de quinta generación del mismo condado rural que Collins.

Una encuesta del Survey Center de la Universidad de Nueva Hampshire realizada antes de que Jackson asegurara oficialmente la nominación demócrata encontró al demócrata de Maine con un 49% de apoyo entre los votantes probables, frente al 46% de Collins.

Esa encuesta y la rápida aceptación demócrata de su candidatura son puntos positivos para Jackson, que ahora opera con una ventana muy comprimida para ejecutar una campaña. Los demócratas esperan que sus credenciales de clase trabajadora y progresistas animen a algunos de los mismos votantes que se inclinaron por Platner, cuyas controversias dominaron gran parte de la atención en la contienda.

Pero Jackson tiene menos de cuatro meses para volver a presentarse ante los votantes después de que su campaña para gobernador a principios de este año no tuviera éxito. El primer anuncio de TV de su campaña destaca su trayectoria como maderero y organizador laboral, a la vez que critica a Collins por “no ayudarnos ahora”.

También enfrenta un importante déficit de recaudación de fondos frente a Collins, quien terminó el segundo trimestre con 11 millones de dólares en caja. El equipo de Jackson ha dicho que ha recaudado 3 millones de dólares desde que entró formalmente en la contienda. Grupos externos de ambos bandos planean gastar mucho en la contienda.

Los republicanos han dejado claro que planean poner en primer plano en su mensaje la alianza pasada de Jackson con Platner. Un super PAC que apoya a Collins rápidamente convirtió en un anuncio sus apariciones pasadas de campaña con el desacreditado Platner, plagado de escándalos, algo que el Partido Republicano espera que sea un lastre entre los votantes indecisos y las mujeres. Los demócratas, mientras tanto, planean vincular a Collins con Trump, a quien los habitantes de Maine rechazaron en cada una de sus candidaturas presidenciales.

El lugar de Maine en esta lista podría cambiar a medida que la carrera tome forma, especialmente a medida que la contienda en el siguiente estado de nuestra lista se enfoque con mayor claridad. Pero por ahora, Maine se mantiene en el número dos.

Michigan les está dando a los republicanos su mejor oportunidad de voltear un escaño del Senado en noviembre, un resultado que casi con seguridad descarrilaría las esperanzas demócratas de ganar la mayoría.

Los demócratas salieron la semana pasada de una primaria amarga y costosa con un recién designado candidato al Senado: Abdul El-Sayed, un ex funcionario de salud estatal que está a punto de poner a prueba si un progresista puede ganar a nivel estatal en uno de los principales estados bisagra del país. Se enfrenta al ex representante republicano Mike Rogers, quien perdió por poco una candidatura al Senado frente a la senadora demócrata Elissa Slotkin en 2024.

El-Sayed derrotó a la favorita del establishment, la representante Haley Stevens, quien vio cómo grupos externos gastaron más de 62 millones de dólares en su favor. El-Sayed, un comunicador hábil, hizo campaña con la promesa de promulgar Medicare para Todos y criticó el papel del dinero corporativo en la política, mientras apuntaba específicamente contra AIPAC, el grupo proisraelí que volcó más de 30 millones de dólares en el estado para impulsar a su oponente.

La victoria de El-Sayed marcó el mayor éxito para los progresistas en una primaria demócrata este año, pero ganó por un margen estrecho —menos de 16.000 votos—, un solo punto porcentual.

Esa victoria por un margen ínfimo pone de relieve un desafío para El-Sayed de cara al futuro, mientras busca unir al partido y atraer a votantes indecisos en el estado en disputa. En las horas posteriores a que se declarara la contienda, los grupos nacionales de campaña demócrata se alinearon rápidamente en torno a su candidatura, al igual que Stevens y otros funcionarios de Michigan.

Pero los republicanos apuestan a que algunos demócratas no están convencidos. El viernes, Rogers emitió su propio mensaje directo a cámara dirigido a los demócratas decepcionados, diciendo que “tienen un hogar” con su campaña y prometiendo trabajar duro para ganarse su apoyo.

Mientras los demócratas pasaron meses en una pelea encarnizada, Rogers no enfrentó competencia alguna por la nominación republicana, un factor que los republicanos creen que ha fortalecido su posición para el otoño. Durante una llamada con simpatizantes a principios de este verano, Rogers dijo que su campaña está en “buena forma” si El-Sayed es el nominado, lo que sugiere que preferiría enfrentarse al progresista en noviembre. Eso alimentó los argumentos de Stevens y sus simpatizantes de que El-Sayed estaba fuera de sintonía con el electorado más amplio del estado bisagra.

El Partido Republicano se ha movido rápidamente con sus líneas de ataque contra El-Sayed, retratándolo como radical y extremo. Lo vincularon con figuras controvertidas como Hasan Piker, quien ha dicho que Hamás era un mal menor que Israel y que Estados Unidos “se merecía” el 11-S, un comentario del que el streamer de Twitch de la extrema izquierda luego se retractó.

Los demócratas sostienen que Rogers es un candidato débil que no pudo ganar cuando Trump se llevó el estado en 2024. Se espera que Trump y la economía pesen mucho en su estrategia de mensajes, en medio de la frustración general con el desempeño del presidente y de un apretón económico que golpea al estado, desde los altos precios de la gasolina hasta el impacto de los aranceles en la industria automotriz.

Un punto positivo para los demócratas: la primaria demócrata llevó a que más de 1,5 millones de votantes emitieran boletas demócratas, un récord para cualquier primaria demócrata no presidencial que se remonta a 1998. Esa participación demócrata señala un nivel de entusiasmo dentro del partido que podría trasladarse a noviembre.

No hay encuestas creíbles que muestren cómo está un enfrentamiento El-Sayed-Rogers. El-Sayed ha recaudado ligeramente más que Rogers, aportando 14,5 millones de dólares frente a los 10,9 millones del republicano a lo largo de sus campañas. Pero, a mediados de julio, Rogers tenía casi 2 millones de dólares más en efectivo disponible: 4,4 millones frente a 2,5 millones para El-Sayed, que estaba librando una pelea en la primaria.

El viernes, la campaña de El-Sayed anunció que recaudó 2,3 millones de dólares en las 48 horas posteriores a su victoria en la primaria.

El Senate Majority PAC, alineado con los demócratas, ha prometido 20 millones de dólares para gasto en televisión en el estado, mientras que el Senate Leadership Fund, alineado con los republicanos, ha comprometido 45 millones de dólares. AIPAC también ha dicho que planean seguir involucrados en la lucha de la elección general para oponerse a El-Sayed.

Más allá de las implicaciones para 2026, el resultado en Michigan este noviembre también se perfila como una medición temprana clave para ambos partidos mientras se encaminan hacia la elección presidencial de 2028.

De los estados que Trump ganó por doble dígito en 2024, Ohio, con su batalla de senadores, es el más probable que cambie de manos.

El exsenador demócrata Sherrod Brown, que perdió ante el republicano Bernie Moreno en 2024, sigue recaudando más que el senador republicano Jon Husted, quien fue designado para el escaño en enero de 2025. Los informes de recaudación más recientes revelaron que el demócrata de Ohio tiene un fondo de guerra de 16,2 millones de dólares, en comparación con los 9,4 millones de dólares en efectivo disponible de Husted.

Otros factores de la contienda no han cambiado mucho desde nuestras últimas clasificaciones. La última encuesta del New York Times/Siena realizada en junio no mostró un líder claro en la carrera. Pero ambos candidatos han empezado a afinar sus mensajes en los meses de verano.

Brown lanzó esta semana un anuncio criticando a Husted por los recortes a Medicaid, y ha emitido un trío de anuncios sobre centros de datos, intentando aprovechar la frustración de los votantes con los picos en los costos de la electricidad vinculados a las instalaciones que alimentan la IA. Del lado del Partido Republicano, Husted ha difundido anuncios que retratan a Brown como “demasiado liberal para Ohio” y lo critican por la inmigración.

La competitiva contienda por el Senado en Alaska vuelve a ubicarse en quinto lugar, mientras los demócratas siguen siendo optimistas sobre las posibilidades de la exrepresentante Mary Peltola frente al senador republicano Dan Sullivan, que busca un tercer mandato.

La primaria abierta del estado el 18 de agosto determinará a los cuatro candidatos en la boleta de noviembre, con un posible comodín en la figura de otro aspirante también llamado Dan Sullivan. Si el maestro jubilado también avanzara a la elección general, a los republicanos les preocupa que pueda generar confusión entre los votantes y posiblemente beneficiar a Peltola. La contienda de noviembre se decidirá mediante votación por orden de preferencia (ranked-choice) si ningún candidato obtiene una mayoría absoluta.

Peltola ha recaudado más que el senador Sullivan en la contienda, obteniendo 18,5 millones de dólares desde que entró en la carrera en enero, en comparación con los 11,7 millones del titular. Pero Peltola parece estar gastando dinero a un ritmo ligeramente más rápido: terminó julio con 4,6 millones de dólares en caja, mientras que Sullivan tenía 7,3 millones en efectivo disponible.

Iowa podría adquirir aún mayor importancia para las cuentas demócratas del Senado si los republicanos logran darle la vuelta a Michigan, dejando al partido en busca de otro objetivo para conseguir la ganancia neta de cuatro escaños que necesita para ganar la mayoría.

La representante republicana Ashley Hinson hasta ahora ha superado al representante estatal Josh Turek en la carrera de recaudación, terminando junio con 6,7 millones de dólares en caja, en comparación con su rival demócrata, que tenía 2,4 millones tras ganar una primaria disputada.

El SMP, alineado con los demócratas, ha aumentado sus planes de gasto en el estado a 30 millones de dólares, poniéndolo a la par de los 29 millones prometidos por el SLF, alineado con el Partido Republicano. Encuestas realizadas a principios del verano mostraron una contienda casi pareja.

Los demócratas esperan que la frustración por la gestión del Partido Republicano de la economía, incluidos los impactos de los aranceles en los agricultores, impulse a los votantes a inclinarse por Turek, un autodenominado “populista de las praderas”. Al mismo tiempo, son conscientes de la difícil tarea que tienen por delante en un estado que Trump ganó por 13 puntos en 2024.

No hace mucho, el estado votó dos veces por el demócrata Barack Obama en sus dos candidaturas presidenciales. La campaña de Turek intentó recientemente aprovechar esa nostalgia, publicando un video de Turek, un paralímpico que ganó dos medallas de oro para el equipo masculino de baloncesto en silla de ruedas de Estados Unidos, encestando con el excomandante en jefe.

Con el ciclo de las elecciones de medio mandato en marcha, el estado se está convirtiendo rápidamente en un destino de visitas para posibles aspirantes presidenciales. En mayo, el vicepresidente JD Vance hizo campaña por el representante Zach Nunn en Des Moines, mientras que el senador de Texas Ted Cruz, que venció a Trump en los caucus republicanos del estado en 2016, viajó al estado el mes pasado para una recaudación de fondos para el fiscal general del estado, advirtiendo sobre el entusiasmo demócrata en las contiendas de este año.

Texas sube dos puestos en esta lista de clasificación en medio de señales de que la batalla por el Senado en el Estado de la Estrella Solitaria se está volviendo más competitiva.

Una encuesta de Fox News publicada el mes pasado encontró una contienda reñida entre el representante estatal demócrata James Talarico y el fiscal general de Texas Ken Paxton entre los votantes registrados: 51% respaldando a Talarico y 48% a Paxton, en línea con otras encuestas recientes que han mostrado a los dos candidatos enfrascados en una carrera competitiva.

La encuesta de Fox News también mostró a los demócratas con una ventaja de entusiasmo sobre los republicanos, y más votantes expresaron preocupaciones sobre el carácter de Paxton que preocupación de que Talarico sea demasiado extremo. En conjunto, los hallazgos representan una señal de advertencia para los republicanos en un estado que Trump ganó por casi 14 puntos hace apenas dos años.

Talarico ha demostrado ser uno de los recaudadores de fondos más fuertes del Partido Demócrata, recaudando 68,6 millones de dólares desde el inicio de su campaña y terminando junio con 21,5 millones de dólares en el banco. Paxton ha recaudado 9,2 millones de dólares a lo largo de su campaña al Senado y entró en julio con 1,8 millones de dólares.

Estrategas republicanos nacionales dicen que la recaudación de fondos de Paxton está repuntando, pero probablemente necesitará ayuda adicional para compensar la diferencia de gasto en un estado grande como Texas, con mercados mediáticos caros.

El Partido Republicano en general centrará su atención en Texas el próximo mes, cuando Trump organice una inusual convención de mitad de mandato en Dallas. Pero no ha habido señales de que alguno de los grupos alineados con el Partido Republicano esté listo para enviar una inyección de dinero en efectivo para la campaña de Paxton todavía.

“Soy optimista de que entrarán pronto”, dijo Paxton a Fox News el domingo. “Pero necesitamos ayuda ahora”, argumentó, señalando el fuerte gasto publicitario de Talarico.

Eso podría cambiar a medida que se acerquen los meses de otoño, y MAGA Inc., el súper PAC pro-Trump, puede ser una de las entidades externas más observadas, ya que el grupo tiene 400 millones de dólares de fondos sin usar. Del lado demócrata, Senate Majority PAC tampoco ha comprometido dinero para la contienda.

En las últimas semanas, Paxton y Talarico hicieron campaña en pueblos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, un área con una gran población de votantes hispanos. Aunque Trump logró avances significativos con los votantes latinos en 2024, han surgido grietas en el apoyo del Partido Republicano con ese bloque electoral, lo que podría ser clave para decidir el resultado de esta carrera al Senado.

Nueva Hampshire se mantiene en el puesto número ocho en la lista de este mes, ya que la lucha por reemplazar a la senadora demócrata Jeanne Shaheen sigue siendo competitiva.

La encuesta más reciente del UNH Survey Center realizada en junio no mostró un líder claro en un enfrentamiento hipotético entre el representante demócrata Chris Pappas y el exsenador republicano John E. Sununu. Se prevé que ambos hombres sean los favoritos en sus primarias el próximo mes.

Pappas está recaudando más que Sununu, con el demócrata ingresando 13,4 millones de dólares frente a los 3,6 millones de Sununu (incluida una transferencia de 1,1 millones) a lo largo de sus campañas. Pappas parece haber gastado el dinero a un ritmo ligeramente más rápido, ya que terminó junio con 5,2 millones de dólares, mientras que Sununu tenía 2,7 millones de dólares en el banco.

Pero Pappas también ha advertido a los demócratas nacionales que no den por sentado el estado —donde Harris ganó por solo tres puntos—. “Nueva Hampshire es morado. Fue el estado más ajustado de Kamala Harris, y el nombre Sununu ha sido un nombre conocido en los hogares durante mucho tiempo, desde antes de que yo naciera”, dijo Pappas a Punchbowl el mes pasado. “Va a ser increíblemente complicado”.

Después de Michigan, Nueva Hampshire le da al Partido Republicano la siguiente mejor oportunidad de voltear un estado en este punto del ciclo, pero enfrentan algunos desafíos reales para hacer eso realidad, incluido un 62% de desaprobación entre los votantes registrados sobre el desempeño del presidente en el cargo.

El segundo cambio en las clasificaciones de este mes se produce en Georgia, que ha caído al final de nuestra lista de estados con más probabilidades de voltear.

El senador demócrata Jon Ossoff es el único demócrata del Senado que se postula a la reelección en un estado que Trump ganó en 2024. En el papel, ese hecho por sí solo lo convertiría en uno de los titulares más vulnerables del partido y es la razón por la que el Partido Republicano tuvo a Georgia en lo alto de su lista de objetivos desde el inicio del ciclo.

Pero a medida que la campaña se ha desarrollado, Ossoff ha surgido con una posición más sólida, y puede resultar difícil para los republicanos recuperar suficiente terreno para ganar aquí en noviembre, a menos que puedan alterar drásticamente la trayectoria actual.

Ossoff sigue siendo una potencia en recaudación de fondos, al ingresar un total de 77,2 millones de dólares desde el comienzo del año pasado y cerrar el segundo trimestre con 42,6 millones de dólares en efectivo disponible. Su oponente republicano, el representante Mike Collins, ha recaudado 6,6 millones de dólares y terminó junio con 2 millones de dólares en el banco. Los comités republicanos planean gastar mucho en la contienda, pero la fortaleza recaudatoria de Ossoff no muestra señales de disminuir.

Esta disparidad en la recaudación de fondos se produce tras una encuesta de Fox News de junio que mostró a Ossoff con una ventaja de 13 puntos sobre Collins entre los votantes registrados del estado, aunque estrategas de ambos partidos creen que esta contienda se estrechará en los próximos meses.

Collins ha estado bajo el microscopio en las últimas semanas después de que un informe de KFile de CNN revelara que su yerno promovió ideología nacionalista blanca y difundió contenido antisemita en línea. Poco después del informe, el congresista republicano terminó una conferencia de prensa tras negarse repetidamente a responder preguntas sobre su relación con el esposo de su hija.

En cambio, Collins ha intentado darle la vuelta a la situación con Ossoff, tratando de vincularlo con socialistas democráticos, pero no está claro si esos intentos de definir al demócrata de Georgia funcionarán.

De hecho, dos alcaldes republicanos de partes conservadoras del estado respaldaron a Ossoff la semana pasada, otra señal de advertencia para Collins, que necesita que el Partido Republicano se mantenga unido para hacer una carrera seria para derrotar al titular demócrata.

Además de estos nueve estados, aquí hay algunas contiendas a las que estamos prestando mucha atención en los próximos meses:

Kansas: Estrategas de ambos partidos están siguiendo de cerca la carrera al Senado de Kansas después de que un pastor con una sólida recaudación de fondos ganara la primaria demócrata este mes. El demócrata Adam Hamilton, pastor de una megasiglesia metodista unida, se enfrentará al senador republicano Roger Marshall. La candidatura de Hamilton aún puede ser una apuesta difícil, pero Kansas ha mostrado disposición a contradecir su condición de estado rojo en los últimos años.

Montana: Se acerca un plazo crítico en la carrera al Senado de Montana, ya que el lunes marca el último día para retirarse de la contienda de las elecciones generales. El estado presenta una lucha de elecciones generales a tres bandas en la que la nominada demócrata Alani Bankhead y el independiente Seth Bodnar podrían dividir el voto, dando al nominado republicano Kurt Alme una clara ventaja para conservar este escaño republicano. Pero algunos demócratas quisieran que Bankhead se hiciera a un lado para que los votantes puedan unirse en torno a Bodnar. Hasta ahora, Bankhead no ha mostrado señales de que vaya a ceder.

Nebraska: Nebraska presenta a otro candidato independiente que intenta voltear un escaño en manos republicanas en noviembre. La nominada demócrata Cindy Burbank se retiró de la contienda, despejando efectivamente el camino para Dan Osborn, un independiente que se postuló sin éxito en 2024. Es probable que su candidatura contra el senador republicano Pete Ricketts sea una apuesta difícil, pero los estrategas del partido están observando esta carrera de cerca.

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